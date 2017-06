Napi horoszkóp - 2017. június 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az, hogy ez a nap kellemes emlék vagy rossz élmény lesz, csak azon múlik, képes-e elfogadni a nehézségeket és tanulni azokból. Váratlan akadályok merülnek fel, melyek azonban nem leküzdhetetlenek, de vannak annyira nehezek, hogy menekülésre is kényszeríthetnék. Ha most feladja, bánni fogja, hiszen utólag már belátja, valóban csak átmenetileg hiányzott Önből a lendület és a kitartás, de ezt a holtpontot képes legyőzni.

Vannak szabályok, melyeket akkor is be kell tartania, ha azokkal nem ért egyet. Bár most is éppen abba fekteti az energiáját, hogy a kiskaput keresse, Ön is tudja, hogy végül be kell állnia a sorba. Ha elfogadja, hogy az útról nem térhet le, elérheti azokat a célokat, melyeket kitűzött maga elé, még ha nem is olyan gyorsan, ahogy tervezte. Ne idegeskedjen, mert azzal csak maga elé állít újabb akadályokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amikor úgy érzi, most kellene feladni, akkor kell szünetet közbeiktatni. Ilyenkor kiszellőztetheti a fejét és új gondolatok születhetnek. A megoldás éppen akkor érkezik, amikor már nem is számítana rá. De a valódi meglepetés, hogy sokkal egyszerűbb lesz. Nem kell túlbonyolítani a kérdést és akkor nem keres felesleges válaszokat, nem vonják el a figyelmét ezek a lefutott körök. Ha ezt felismeri, már könnyedén veszi az akadályokat.

Ha nem is szívesen néz szembe az ember a hibáival, néha meg kell tennie. Megijed attól, amit lát, hiszen így magyarázatot kap arra, a külvilág miért küld Ön felé olyan jeleket, melyek elől próbálna menekülni. Eddig nem sejtette, hogy ezt saját magának köszönheti. Most, hogy ezt felismerte, már tehet ellene. Nem egyszerű megváltozni, de képes rá, ha valóban akarja. Amint újra összerakja az önbizalmát, folytathatja az útját.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak akkor kerül közelebb a megoldáshoz, ha képes a problémáit kizárni. Most minden figyelmét az adott kérdésre kell összpontosítania, hiszen elég egy rossz lépés, hogy letérjen az útról. Nem tudott erre előre felkészülni, mert váratlanul érte az ajánlat, de ha nemet mond, később már nem tér vissza ez az alkalom. A rögtönzésben is megvan a szépség, ha ezt felismeri, könnyebben veszi az akadályokat.

Ne azokon vezesse le a feszültséget, akik közel állnak Önhöz, hiszen így elveszítheti a bizalmukat. Márpedig most éppen arra lenne szüksége, hogy támogassák, mert a helyzetből egyedül nem tud kikerülni. Bár nem magának köszönheti, most a bűnösök keresése csak időveszteség, nem viszi közelebb a megoldáshoz. Mielőbb vissza kell találnia a helyes útra, mert csak így talál önmagára és küzdheti le az akadályokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Legyen egy terve erre a napra, amelyet aztán sorvezetőnek használhat. Képes ugyanis egy adott feladatba belemerülni és megfeledkezni a további kötelezettségeiről. Emlékeztetnie kell magát arra, hogy bizonyos eredményekkel szolgálnia kell, ha nem szeretne megbízhatatlanná válni. Bár menet közben még változtat, de az adott szavát végül minden téren tartja, és így nem kérhetnek számon Önön semmit.

Ne csináljon egy egyszerű kérdésből túl nagy problémát, kezelje a helyén a felmerült gondot. Ha elhiteti magával, hogy képes azt megoldani, akkor meg is találja azt az utat, amelyet be kell járnia. Ha azonban már mindjárt az elején azt hajtogatja, képtelen lesz továbblépni, valóban megreked egy adott ponton. Higgyen abban, hogy elérheti a célját akár egyedül is, bár a segítség éppen akkor érkezik, amikor már nem is várta.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adjon mozgásteret a környezetében élőknek, ne erőltesse az elképzeléseit rájuk. Tűzzék ki a közös célt, de engedje, hogy ezt a saját útjukat bejárva érjék el. Bár Ön úgy látja, nem jól döntenek, de ha most nem engedi őket, hogy ezt felismerjék, elveszítheti őket. Álljon a hátuk mögött, hogy a megfelelő pillanatban segítséget nyújtson, de addig, amíg ezt nem kérik, ne avatkozzon közbe.

Az elismerést nem csak úgy vívhatja ki, ha nem mond nemet. Bátran álljon ki magáért és a saját érdekeit is érvényesítse, miközben mások rendelkezésére áll. Nem kell mindig igent mondani a megkeresésekre, ha közben veszélyezteti a céljait. Ön is érzi, hogy bizonyos határidők egyre közelednek, ha azokat elmulasztja, eleshet vissza nem térő lehetőségektől is. Legyen annyira határozott, hogy ezt most nem engedi.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, úgy érzi, most leginkább arra van szüksége, hogy vezessék. Félreteszi a saját érdekeit, hogy mások kedvében járhasson és így hívja fel magára a figyelmet. Hosszú távon azonban így zsákutcába kerülhet, hiszen elveszíti a saját akaratát és a céljait is fel kell adnia. Próbálja összehangolni a vállalt kötelezettségeket azokkal a folyamatokkal, amelyek a saját előrelépését szolgálják.

Igyekezzen mindenki igényeit figyelembe venni. Amikor másokat is próbál bevonni a folyamatokba, nem tekinthet el attól, hogy a tudásuk különböző. Fontos lenne, hogy egymásra építkezve haladjanak előre, de ez csak úgy lehetséges, ha senkit nem terhel túl, de nem is becsüli alá a képességeit. Akkor lesz elégedett, ha olyan emberek veszik körbe, akik kellemesen elfáradnak, mégis együtt örülnek a sikernek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp