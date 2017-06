Napi horoszkóp - 2017. június 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A nap úgy alakul, amilyen szemmel nézi. Észreveheti a rosszat, felnagyíthatja a kudarcokat és akkor valóban félresikerülnek a tervei. Ha azonban harcol az eredményekért, úgy gondolja, ez egy remek lehetőség tapasztalatokat gyűjteni, képes lesz átlendülni a holtponton és végül valóban célba érni, még ha az nem is pontosan úgy alakul, ahogyan elképzelte. Eléri, amit kitűzött maga elé és elégedetten tekinthet vissza a harcokra.

Az érzelmeket most ki kell teljesen zárnia, ha jó döntést szeretne hozni. A választása mindenképpen érzékenyen fog érinteni bizonyos személyeket, de ha ennek mentén gondolkodik, a saját érdekei szorulnak háttérbe. Mivel ez hosszú távra kijelöli a lehetőségeit, ezért most nem lehet önzetlen, még ha emiatt érez is némi lelkiismeret-furdalást. Ki másnak is lehetnek azonban fontosak a céljai, ha nem saját magának.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amíg nem sikerül lenyugodna, ne kezdjen új feladatba. Nehezen dolgozza fel a kudarcot, de az új kihívások is zsákutcába jutnának, ha nem összpontosít. Tartson szünetet, szellőztesse ki a fejét, és ha megtisztította a gondolatait, apró lépsekkel induljon el újra. Ne akarjon hirtelen sokat, érje be rutinmunkákkal és az elvárásai se legyenek magasak. Eredményekre van szüksége, ezek pedig akkor jönnek, ha reálisak az elképzelései.

Amíg Ön hisz saját magában, nem lehet probléma. Jöhetnek az akadályok, képes lesz azokkal megbirkózni. Ha azonban elbizonytalanodik, hiába kap segítséget, hamar feledi a céljait és feladja. Már induláskor tudta, hogy küzdelmes út vár Önre, de még Ön is meglepődött, mikor szembesülnie kellett azzal, hogy ilyen nehéz lesz. De nem szabad elkeserednie, az esetleges kudarcokból is tanulhat, és újra talpra állhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kiegyensúlyozott, nyugodt, ilyenkor könnyedebben jönnek az eredmények is. Az akadályok sem térítik le az útjáról, úgy tekint azokra, mint egy kihívás, mellyel meg kell birkóznia ahhoz, hogy a céljait elérhesse. Bár máskor is hasonló leckét kap az élettől, nem mindig képes ezt így feldolgozni, elfogadni. Nem meglepő ezek után, ha a környezetében élők is keresik a társaságát, hiszen a pozitív kisugárzása vonzó és ösztönző.

Nem zárhatja ki az életéből azokat a hatásokat, melyek nem viszik előre, meg kell tanulnia azokat mégis az előnyére fordítani. Ez egy olyan folyamat, ami természetesen lassú és sok buktatóval jár, de az így szerzett tapasztalatok más területen is hasznosíthatóak. Most is egy olyan helyzetbe kerül, amely nem szolgálja az érdekeit, de megismerheti a saját és a környezetében élők korlátait, amely még a későbbiekben hasznos lehet.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elégedetlen a helyzetével, ezért igyekszik minden kínálkozó lehetőségbe belekapaszkodni, hogy kilábaljon belőle. Így azonban csak kapkod és nem egy irányba halad. Miközben megtesz egy lépést előre, kettőt megy hátra. Nem lehet célok nélkül elindulni. Keresse meg tehát azokat, amelyek elérhető közelségben vannak és adottak a lehetőségek, hogy meg is valósítsa. Így már megláthatja a fényt, amire szüksége van.

El kell fogadnia, hogy ezen a napon nem Ön irányít, így a saját érdekei is háttérbe szorulnak. Bár emiatt lassabban halad a saját útján, mint tervezte, így is megtalálhatja azokat az előnyöket, melyek a hasznára lehetnek. Ha így tekint az eseményekre, tovább tart a nyugalma, képes úrrá lenni a belső feszültségén. Így sem lesz könnyű az úton maradni, de bebizonyíthatja, hogy a kitartása és az elszántsága továbbra is működik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne döntsön egyedül még akkor sem, ha a lehetőség visszautasíthatatlannak tűnik is. Hiszen éppen ez lehet a buktató, olyan vonzó színben tüntetik fel, hogy közben ne vegye észre azokat a hátrányokat, amelyek miatt nemet mondana. Lehet, a következmények nem lesznek vállalhatóak, esetleg az útja során kellene az elveivel szembemenni. Hallgassa végi a tanácsokat, különösen azokat, melyeket kevésbé sző át a lelkesedés.

Ne adja fel az első akadály láttán, csak a holtponton kell átlendülnie és onnantól már könnyedén megy végig az úton. A megoldásokat keresse a nehézségek láttán, ne a menekülés lehetőségét. Ahogy jönnek az eredmények, úgy lesz egyre lelkesebb és már nem is fogja érteni, miért volt olyan nehéz az elején. Csak a hozzáállása lehet korlát, ami megállításra kényszerítheti, minden mással képe megbirkózni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne terhelje túl magát, érje be a hétköznapi rutinfeladatokkal. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ez csak a felszín. A mélyben feldolgozatlan problémák okoznak feszültséget, ami hamar felemészti az erejét. Csak úgy tudja azokat lezárni, ha végre szakít időt saját magára, amikor elmerülhet a gondolataiban. Erre adódik is lehetőség, otthonában megnyugodhat és senkitől sem zavarva értékelheti az elmúlt időszak negatív eseményeit.

Amíg saját magában nem tisztázza a kérdéseket, nem is tud segítséget kérni. Fel kell előre mérnie, mit képes önerőből meglépni és hol jönnek azok a pontok, melyeknél akár csak tanács, akár a tényleges segítség nélkül megakadna. Amikor ez világossá válik, már könnyedén indul el, hiszen maga előtt látja a lehetőségeket és természetesen a célt is, melyet szeretne megvalósítani. Elszántságával magával ragadja a környezetében élőket is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



