Napi horoszkóp - 2017. június 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár nehezen megy az összpontosítás, igyekszik elkerülni a nagyobb hibákat. Így is lassabban halad, de már annak is tud örülni, hogy egyáltalán jönnek az eredmények. Igyekezett a problémákat otthon hagyni, de nem tudja kizárni a gondolataiból. Mihamarabb végezzen a kötelezettségeivel, hogy azzal foglalkozhasson, ami most igazán bántja, a békétlenség az otthonában. Meg kell teremtenie a nyugalmat, ez lesz a nap legnagyobb kihívása.

Hajlamos megfeledkezni, hogy a szavai élesek is lehetnek, hiszen úgy tud fogalmazni, ami a másik fél szívéig hatol. Hiába csak a tényeket mondja el, azt olyan hangsúllyal és vehemenciával teszi, hogy épp az ellenkező hatást váltja ki. Nem hallgatják végig, elzárkóznak a véleménye elől. Ha szeretné érvényre juttatni a mondandóját, be kell csomagolnia szép szavakba és higgadtan kell előadnia.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne bűnbakot keressen, akin levezetheti a feszültséget, hanem megoldást a problémára. Könnyű lenne másokat okolni és elegánsan elhagyni a helyszínt, de akkor számítania kell arra, hogy ismét fel fog bukkanni a gond, ráadásul éppen a legrosszabb pillanatban. Egyszer kellene csak foglalkoznia a kérdéssel, de akkor valóban arra összpontosítani és addig nem megállni, amíg célba nem ér, el nem simítja a kedélyeket.

Bármilyen nehéz is, tovább kell lépnie és továbbmenni az úton, melyen elindult. Ugyan elbizonytalanodott, valóban érdemes ezeket a célokat kergetni, mert úgy érzi, egyre messzebb kerül tőlük, hiába a küzdelem. Ez egy átmeneti időszak azonban, tekintsen erre úgy, mint egy próbatétel, vajon tényleg annyira kitartó és elszánt, ahogy azt mutatja. Idézze fel, az induláskor milyen lelkes volt, ezt kell most ismét előcsalni magából.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem ismer lehetetlent és nem fogadja azt sem el, ha valaki mégis próbálná felhívni a figyelmét, hogy a tervei például megvalósíthatatlanok. Határozottan elindul, követve az elképzeléseit. Az akadályok azonban egyre sűrűbben jönnek, és lassan be kellene látnia, hogy valóban zsákutcába került. Egyszerűbb lenne másokat okolni, de be kell látnia, csak az következett be, amit egyébként is előre megjósoltak, így most már érdemes lenne meghallgatnia a környezetében élőket.

Szívesen áll mások rendelkezésére, még ha emiatt a saját érdekeit háttérbe is kell szorítania. Most valahogy nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy egyedül nézzen szembe a nehézségekkel, inkább keresi a lehetőségét annak, hogy másokat kövessen. Így egyúttal a döntés felelőssége sem Önt terheli, felszabadultabban tevékenykedhet. Örüljön minden eredménynek, még ha az nem is tűnik olyan nagynak, ez adhat erőt a folytatáshoz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz döntést kell meghoznia, Ön is érzi, hogy ezzel bizonyos kapcsolatai akár meg is szakadhatnak. Mégsem képes tovább fenntartani a látszatot, hogy minden a legnagyobb rendben lenne. Jó ideje már csak robotként tette a kötelességét, de most elérkezett egy olyan pont, amit nem akar felvállalni. Innentől az ügy már ellentétessé válik az elveivel, ezért az elhatározását tett követi és mindent hátrahagyva a saját úját keresi.

Ha már megtörtént, ne meneküljön a következmények elől. Hozott egy döntést, számítani lehetett arra, hogy ennek folyamodványaként olyan helyzet áll elő, amely megterheli nem csak szellemileg, de lelkileg is. Ezt elviselni azonban sokkal nehezebben tudja, mint ahogy készült rá. Keressen könnyen megvalósítható célokat, amik megmutatják, merre lehet a kiút. Apró lépésenként haladjon előre, nem kell rohannia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha szavakkal nem tud támogatókat szerezni, akkor járjon elől jó példával. Induljon el az útján és az eredmények végül meggyőzik a kétkedőket. Bár a neheze épp az elején vár Önre, ott lenne igazán szükség a segítségre, de a folytatás során se utasítsa vissza, hiszen gyorsabban haladhat, hamarabb érhet célba. A közös munkálkodás pedig közelebb hozza azokhoz, akik azonosulnak az elképzeléseivel.

Kimerült, nehezen indul a napja. Engedje ki a kezéből az irányítást átmenetileg, így nem nyomasztja a mások iránt érzett felelősség. Amíg csak követnie kell az utasításokat és kihasználni a kínálkozó lehetőségeket, erőt gyűjthet. Az eredmények is jönnek lassan és ez is ösztönzően hat Önre. Végül sokkal jobban alakulnak a dolgok, hiszen nem tétlenkedett és a saját teljesítménye meghozza a gyümölcsét is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen vonul félre, nagyobb társságban bizonytalannak érzi magát. Nem tud kiállni a véleménye mellett, hamar leterelnék arról az útról, amelyen elindult. Apró lépésenként haladjon, tudja értékelni az elért eredményeket. Úgy nyerheti vissza az önbizalmát, ha látja, van értelme annak, amit csinál, még ha az nem is olyan látványos. Elsősorban saját magának akarjon megfelelni, ne külső a megerősítésre várjon.

Minden okkal történik. Ha most kudarcot vall, keresse ebben is a fejlődés lehetőségét. A hibájából kell tanulnia és képes is lesz erre, ha nem engedi, hogy a kétségbeesés eluralkodjon Önön. Bár valóban elmaradnak a várt eredmények, mégsem mondhatja, hogy feleslegesek voltak a fáradozásai, hiszen olyan tapasztalatokkal lett gazdagabb, melyeket más úton haladva nem szerezhetett volna meg.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



