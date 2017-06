Napi horoszkóp - 2017. június 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Emlékezni jó, persze ha van mire. Ez a hétvége éppen megfelelő lesz arra, hogy olyan élményeket gyűjtsenek be, melyek aztán erőt adnak a nagy rohanásban. Nem csak ki tudnak majd kapcsolódni és persze ellazulni, de megbeszélhetik azokat a problémákat is, melyeknél az álláspontok nem is olyan távoliak, de eddig valamiért igyekeztek kerülni a témát. Nyugodt, de mégis gazdag napot zárhatnak együtt, békében.

Nem egyszerű most megmaradni Ön mellet, ugyanis feszült és ezt igyekszik valakin levezetni. Így aztán még azokért a hibákért is másokat okol, melyeket éppen Ön követ el a figyelmetlensége miatt. Igyekezzen megnyugodni, mielőtt bárkitől is kérne valamit, különösen, ha segítségre szorul fontos, hogy képes legyen szavakba önteni a kívánságait. Ha végül mégis akad Ön mellett valaki, már ne villámhárítónak használja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz megérteni a mondandóját, leginkább azért, mert még Ön se tudja, mit is szeretne. Ne várja el a környezetében élőktől, hogy kitalálják a gondolatait akkor, ha még meg se fogalmazódtak. Induljon el egyedül az útján, így talán tisztul majd a kép, merre is tart és már könnyebb lesz becsatlakozni Ön mellé. Ha már egymásra találnak, igyekezzen megőrizni a kellemes hangulatot, hogy végül közösen érjenek célba.

Néha el kell hallgatni az igazságot, mert így óvhatja meg a szeretteit. Ez még nem jelenti azt, hogy hazugságba keveredik, de a megfelelő pillanatban inkább távozik, hogy ne kelljen megosztania a gondolatait. Emiatt érez egy kis lelkiismeret-furdalást, de amikor azt látja, hogy a maradók között milyen heves vita alakult ki, már tudja, hogy jól döntött. Hagynia kell őket, hogy egyedül oldják meg a nézeteltérésüket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg Ön sem tudja, mit szeretne, nem is érvényesítheti azt. Csak akkor kérjen segítséget, amikor már látja, milyen úton indulna el és hova tart. Ugyan úgy érzi, hogy ezzel értékes időt veszít el, de a kapkodás se vinné közelebb a célokhoz, hiszen azok nem egy irányba mutatnának. Legyen ez a nap a gondolkodásé, tervezgetésé, ez a tevékenység is ugyanolyan fontos ugyanis, még ha nem szeret ezzel foglalkozni.

Ossza meg az Önt foglalkoztató gondolatokat a szeretteivel, ne várja el, hogy maguktól kitalálják, mi nyomasztja. A problémát az idő nem fogja megoldani, de Önben egyre nagyobb feszültséget okoz. Addig kellene megbeszélniük, amíg nem kerül teljesen az indulatok hatása alá és így képes lesz megőrizni a nyugalmát. Bár most sem teljesen higgadt, de még befogadó, így meghallja és megfogadja a kapott tanácsokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nyugodtan halassza el azokat a feladatokat, melyek miatt nem áll meg az élet és lazítson egy kicsit. Ne gondoljon arra, hogy így majd később lesz több a tennivalója, most egyszerűen csak önmagára figyeljen és tegye azt, ami boldogsággal tölti el. Ha szeretne begubózni, vonuljon bátran félre, de ha a friss levegő jelentené a kikapcsolódást, bátran induljon el sétálni. A szerettei is elfogadják, hogy most erre van szüksége.

A véleménye mellett határozottan kiáll még akkor is, amikor ellenállásba ütközik. Próbálja meg azonban szép szavakba csomagolni, hogy ne sértse meg ezzel a másik felet. Bár így lassabban éri el a kívánt eredményt, de nem veszít el egy olyan embert, aki eddig is kitartott Ön mellett, még ha nem is értett mindig egyet azzal, amit tenni készült. Már csak ezért sem lenne szerencsés éppen akkor elválniuk, amikor egy nehezebb időszak vár Önre.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg kitart a lendülete, addig halad előre, azonban ahogy jön egy holtpont, mindent feladna. Ilyenkor kell ismét a céljaira összpontosítani, hogy végül képes legyen felállni. Gondolja át, vajon valóban a legegyszerűbb, legrövidebb utat választotta-e, talán ezzel gyorsíthatja a folyamatokat. Tudjon örülni a részeredményeknek is, hiszen azok adhatnak energiát ahhoz, hogy az akadályokat leküzdje.

Amilyen nehezen indul a nap, olyan remek lesz a folytatás, ha képes lesz megfeledkezni a feladatairól. A szerettei programokat szerveznek, hogy közösen tölthessenek egy kis időt, ismét közelebb kerülhessenek egymáshoz. Ne rontsa el azzal a hangulatot, hogy Ön közben csak azt hangoztatja, emiatt át kellett szerveznie a tennivalókat. Higgye el, az élet így is folytatódik, de Önnek több energiája lesz megküzdeni az akadályokkal.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az akadályokra tekinthet úgy, hogy azok hátráltatják, de mondhatja azt, hogy szüksége van ezekre a váratlan kihívásokra ahhoz, hogy szellemileg friss maradhasson. Hiszen így nem merülhet bele a rutinba, folyamatosan új megoldásokon kell gondolkodnia. Sokat megtapasztalhat saját magáról, de a környezetében élők hozzáállásáról is, ha nem engedi ki a kezéből az irányítást, de mégis engedi őket a saját útjukon járni. Végül ezeket összedolgozva megvalósulhatnak a céljai, de mindenki elégedett lehet az eredménnyel.

Helyezze a hangsúlyt a szellemi kihívásokra, fizikailag ugyanis nincs csúcsformában. Szervezzen maga köré egy csapatot, amelyet aztán irányíthat, hogy végül egy közös célt valósíthassanak meg. Diplomáciai érzéke most sem hagyja cserben, így képes azokat is meggyőzni, akik az induláskor még kételkednek a sikerben. Ne feledkezzen meg azonban arról sem, hogy köszönetet mondjon, hiszen mégiscsak az Ön érdekeit szolgálták.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



