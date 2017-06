Napi horoszkóp - 2017. június 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van, amikor egy apróságon múlik, hogyan alakul a napja. Egy kedves szó bearanyozhatja, míg egy hangosabb egész nap feszültséget okoz. De Ön mégis dönthet még ilyenkor is, mondhatja azt, ha másnak rossz a hangulata, majd Ön feljavítja, és nem veszi a szívére, ha Önt nézte is ki céltáblának. Hiszen ez lehet egy finom kérés arra, hogy segítsen, de nem meri ezt egyértelműen megfogalmazni. Mindig gondolkodjon el a szavak mögött meghúzódó tartalmon.

Adja meg a kívánt szabadságot a szeretteinek, ne Ön jelölje ki az útjukat. Szükségük van arra, hogy most egy kicsit a saját ügyeikkel foglalkozzanak, vagy csak egyszerűen pihenjenek. Ön is engedélyezhetne magának egy olyan napot, amikor nem a kötelezettségeire összpontosít, hanem arra, mi esne igazán jól. A munka megvárja akkor is, ha most nem kapkod, de ha feltölti az energiaraktárait, azzal sokat tehet a saját egészsége érdekében.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vannak olyan elvégzendő feladatok, melyekkel ugyan megbízhatna másokat is, de tudja, senki nem foglalkozik velük szívesen. Ezek a szükséges rosszak, amit egy darabig lehet halogatni, de később se lesz nagyobb a lelkesedés. Legyen Ön most az, aki feláldozza magát és nekikezd. Talán ezzel kedvet ad a többieknek is ahhoz, hogy menet közben mégiscsak becsatlakozzanak, és végül együtt fejezzék be a ténykedést.

Ha együtt szeretne működni valakivel, akkor meg kell találnia a hozzá vezető utat. Azzal, hogy parancsolgat, nem kapja meg a szükséges segítséget, csak kellemetlen társaságban dolgozhat egyedül. Adjon mindenkinek olyan célt, amivel azonosulni tud, és szívesen foglalkozna vele. Közben észrevétlenül az Ön ügyei is haladnak előre, de ezt nem is kell menet közben bevallania, csak a célegyenesben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha mondani szeretne valamit, fogalmazzon egyértelműen. Hiába próbálja ugyanis körbeírni, az csak félreértésre ad okot. Ön is csak belezavarodik a mondatokba, mert nem szeretné megbántani az érdekelteket. De a téma annyira kényes, hogy e nélkül úgysem tudják tisztázni. Akárhogy is járná körbe a témát, ellenállásba ütközne, inkább legyen céltudatos és határozott, így könnyebben érvényesítheti az elképzeléseit.

Legyen türelmes és nyitott, csak így lesz képes megérteni, amit a másik fél szeretne Önnel közölni. Nehezére esik neki szavakba önteni a mondanivalóját, éreztesse vele, hogy igyekszik elfogadni, amit még talán ő sem dolgozott fel saját magában. Ha valaki, akkor éppen Ön lehet az a személy, aki ebben a segítségére lehet, hiszen járt már azon az úton, ahol ő elakadt. Amint megtalálják a közös hangot, minden sokkal egyszerűbbé válik.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A kapcsolatuk egy olyan pontra érkezett, amikor újra kell osztani a szerepeket. Nem csak az Ön döntésén múlik azonban, kinek mi jut. Bár úgy érzi, Ön a határozottabb, de a másik félnek is szüksége lenne arra, hogy az irányítást magához ragadja. A diplomatikusságának köszönhetően a látszat szerint ugyan enged, de mégiscsak a háttérben megmarad annak, aki az irányt mutatja és diktálja a tempót.

Ne csak hallgassa, amit mondanak Önnek, de próbálja meg megérteni is. Ehhez ugyan másképp kell gondolkodnia, tudomásul véve, hogy ők más utat jártak be eddig, mint Ön. Ezért aztán a tapasztalataik alapján az adott kérdést is a saját szemszögükből közelítik meg és így más követeztetésekre is jutnak. Kidolgozhatnak azonban egy közös álláspontot, de ehhez minden érintettnek engednie kell a saját véleményéből.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vannak tervei erre a napra, de a rögtönzés sem esik nehezére. Egy célt tart a szeme előtt, megőrizni a nyugalmát és a szeretteit kényeztetni. Ez a második egy kicsit nehezebb, mert ők a saját útjukat járják, így nehéz megtalálni azt a pontot, ami minden fél számára elfogadható lenne. Mégis törekszik rá, mert úgy gondolja, szükség van a közösen eltöltött időre, hiszen a rohanó hétköznapokon erre nem nagyon van lehetőségük.

El kell engednie a múltat és továbblépni. Ez nem csak azért lesz megnyugtató, mert kevesebbet gondolkodik, de egyúttal el is fogadja azt, amin egyébként sem tudna változtatni. Mindenkinek az lesz a legjobb, ha elfelejtik a nézeteltéréseket, igyekeznek csak a szépre emlékezni, de elindulnak külön utakon. Keressen új célokat, amelyek elterelik a figyelmét, de mégis kicsit kikapcsolják, segítenek ellazulni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell mindig határozottnak és céltudatosnak lenni, megengedheti Ön is magának, hogy néha kiboruljon. Ilyenkor felszínre törnek az elnyomott érzelmek, azok a problémák, melyeket nem oldottak meg, csak beseperték a szőnyeg alá. Bár az indulatokat most sem engedheti szabadjára, de ha már képesek megbeszélni azt, ami a szívét nyomja, végül megnyugszik és visszatalálhat régi, higgadt önmagához.

Vegye észre a szépséget, ami körülveszi, hiszen ez adhat erőt a folytatáshoz. A folyamatos rohanás, határidők kergetése és kapkodás során elszalad Ön mellett az élet. Most megint egy kicsit elgondolkodik azon, vajon meddig hajszolhatja a céljait ilyen ütemben, hiszen alig ér el egyet, már keresi is a következőt. Ez pedig csak oda vezetett, hogy ki se élvezhette a siker perceit, nem is örülhetett igazán azoknak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



