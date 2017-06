Napi horoszkóp - 2017. június 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Fáradt, ilyenkor még nehezebben megy az összpontosítás. Próbálja meg a külvilág zajait kizárni a gondolataiból. Elsősorban azokat a problémákat, melyekre most hiába is találna megoldást, nem foglalkozhatna vele. Ha egy feladattal foglalkozik, akkor legyen csak ez a fejében, hogy azt mihamarabb lezárhassa. A rövidebb szünetek segítenek Önnek abban, hogy kitartson a nap végéig, ne dőljön Önre a sok kötelezettségből épült kártyavár.

Ha végre elszánta magát, hogy megbeszélje azt a nézeteltérést, amely már napok óta mérgezi a hangulatot, maradjon higgadt. Ne engedje a felgyülemlett feszültséget felszínre törni, hiszen az csak tovább rontaná a helyzetet. Azt már belátta, hogy engednie kell, de ugyanezt elvárja a másik féltől is. Kikényszeríteni nem lehet, de ha megteszi a kezdő lépést, azzal példát mutat, mi is lehet a járható út a nyugalom érdekében.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha már Önre marad a megoldás keresése, legalább ne egyedül akarja ezt végigvinni. Ha sikerül kijelölni az utat, olyan embereket vonjon be a folyamatba, akiknek van már tapasztalata az adott kérdésben. Bár az Ön kezében futnak össze a szálak, de érdemes meghallgatni az olyan tanácsokat, amelyeket a gyakorlat diktál. Az Ön tudása ugyanis elméleti, ami nem mindig ültethető át a való életbe.

Nagy szüksége lesz az önfegyelmére, hiszen feszült környezetben kell helytállnia. Ne engedje, hogy az indulatok elragadják, hiszen azzal csak lassítaná a folyamatokat. Mielőbb pontot kell tenni annak az ügynek a végére, amely miatt képtelenek együttműködni. Egy apró nézeteltérést hagytak elmérgesedni, pedig csak meg kellett volna beszélni, ki mit gondol az adott kérdésről. Nem is állnak olyan messze egymástól a vélemények, mint gondolták.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem érti, hogy keveredett ebbe a helyzetbe. Egyelőre ne is az okokat keresse, hanem a kiutat. Talán éppen a megoldás fogja a kulcsot a kezébe adni, hiszen azokra az eredményekre lesz szüksége, melyeket ezáltal elér. Ha nem is talál végül valódi magyarázatot, legyen elégedett a teljesítményével és hasznosítsa azokat a tapasztalatokat, amelyeket szerzett. Ezt a tudást már nem vehetik el Öntől, talán éppen ezért történt mindez Önnel.

Ezen a napon arathatja le azokat a babérokat, melyekért eddig dolgozott. Bár úgy tűnik, most könnyedén sétál be a célba, de tudja, hogy az előkészületekkel már napok óta foglalkozott, igyekezett mindent úgy megszervezni, hogy most már csak valóban apró simítások maradjanak hátra. Éppen ezért ne is hallja meg azokat a hangokat, amelyeket az irigység vezérel, és nem veszi figyelembe a tényeket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár szeretné végig kézben tartani az irányítást, egyszer mégis elér ahhoz a ponthoz, amikor rájön, egyszerűbb lesz azt átadni. Belefáradt a csatározásokba, hogy a környezetében élők mindig mindent jobban tudnak és Ön próbálja bizonyítani az elképzelése helyességét. Innentől engedi, hogy járják a saját útjukat, bár sajnálja az ügyet és legfőképpen a belefektetett energiát, amely így el fog veszni.

Olyan eredményeket várnak el Öntől, amelyeket ? úgy érzi ? képtelen lesz szállítani. Ne rettenjen meg csak azért, mert ismeretlen területre kell kalandoznia. Keresse inkább azokat a lépéseket, melyek ugyan jelentéktelennek tűnnek, mégis az adott irányba viszik előre. Észrevétlenül halad egyre közelebb a kitűzött célhoz, nem nagy folyamatokat lát maga előtt, hanem még végrehajtható apró tevékenységeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem ok nélkül érkeznek a megpróbáltatások az életébe. Erről ugyan az adott pillanatban hajlamos megfeledkezni, de utólag már Ön is látni fogja, miért kellett ezt az utat bejárnia ezen a napon. Ne bosszankodjon azon, hogy félre kell tennie a terveit, fogadja méltósággal a kihívást. Amint elindul, már gördülékenyen halad, csak az első lépést kell megtalálnia. Legyen elszánt és határozott, ezek segítik át az akadályokon.

Amint elvonulnak a viharfelhők, már nem is látja olyan sötéten a jövőt. A pillanatnyi nehézségek miatt majdnem feladta az álmait, pedig az akadályok nem is jöttek váratlanul. Talán csak a fáradtság miatt nem látta maga előtt az utat és emiatt elkeseredett. Át kell lendülnie a holtponton, onnantól már minden egyenesbe kerül, és újult erővel folytathatja a megkezdett munkát, haladhat tovább az útján.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A határozottsága elsodorhatja a környezetében élőket. Ön tudja, merre tart, és ha valaki keresztezi az útját, egyszerűen átgázol rajta. Így viszont meg se hallja azokat a hangokat, amelyek próbálnák figyelmeztetni, hogy nem jó úton jár. Mire ezt Ön is észreveszi, már annyi energiát öl bele az ügybe, hogy nem szívesen fordulna vissza. Most már csak az előremenekülés maradt, bár egyre nehezebb szívvel teszi ezt.

Bár minden jel azt mutatja, ez nem az Ön napja lesz, mégsem adja fel. Fogait összeszorítva kezdi meg a szokásos teendőit és igyekszik átlendülni a holtponton. Ez nehezebben megy, mint gondolta, hiszen kimerült nem csak fizikailag, de szellemileg is. Ne keresse a kihívásokat, intézze el a legszükségesebb feladatokat, hogy legalább azt elmondhassa, nem Ön miatt akadtak meg a folyamatok.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



