Napi horoszkóp - 2017. június 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kell mindenkinek megfelelnie, elsősorban saját magának, másodsorban azoknak, akik fontosak Önnek. Ne mondjon minden felkérésre igent, mérlegelje azt is, ki kéri a segítségét. Vannak, akik kihasználják, hiszen vágyik a külső megerősítésre és ezt úgy gondolja elérni, hogy rendelkezésére áll mindenkinek, aki csak felkeresi. Ne aprózza el a figyelmét, válasszon ki pár végrehajtható feladatot, azokért harcoljon.

Végre a tettek mezejére léphet, most már mindet megtervezett, felkészült az akadályokra. Bár a lelkesedése irigylésre méltó, hallja meg a tanácsokat. Ismeretlen területen fog ugyanis kalandozni, így hiába vannak pontos előrejelzései, de érdemes a tapasztalatokkal rendelkezők ötleteiből is ihletet meríteni. Talán még gyorsabban is haladhat, ha nem csak az elméletet követi, de a gyakorlati tudást is felhasználja.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy régi emlékkép nem hagyja nyugodni. Nem is érti, egyáltalán most miért jutott eszébe, ennek okát szeretné mindenáron megtalálni. Ha már ezt feltárná, magyarázatot találna arra is, miért éppen most kell ezzel foglalkoznia. Próbálja áthelyezni a jelenlegi helyzetbe az akkor átélteket, így választ kaphat a kérdéseire. Amint kezében lesz a megoldás, elindulhat egy úton, mely olyan céljaihoz vezeti el, melyek régen megfogalmazódtak Önben.

Amíg azt a látszatot kelti, hogy minden rendben, nem kap segítséget. Beszélnie kell a problémáiról ahhoz, hogy a környezetében élők is felismerjék, elérte a tűrőképessége határát. Nem szívesen tárulkozik így ki, mert azt gondolja, ezzel beismeri, hogy gyenge, de éppen az ellenkező határt érheti el. Most végre megmutathatja emberi arcát, hogy Ön sem terhelhető a végtelenségig és így számos gondjától meg is szabadulhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Még nincs semmi veszve, de nem szabad feladnia. Valóban letért a helyes útról, de visszatalál oda, ha nem esik kétségbe, keresi a megoldásokat. Bár ez most minden energiáját felemészti, de egyúttal visszaadja a hitét és képes lesz a későbbiekben ugyanolyan lelkesedéssel folytatni azt, amit elkezdett. Foglalkozzon azonban azokkal a kötelezettségeivel is, amelyeknél közelegnek a határidők, ne kelljen majd kapkodnia.

Fogadja el a felkínált segítséget, különösen azért lehet ez értékes, hiszen Önnél tapasztaltabb személyektől kapná. Bár elméletben felkészült az akadályokra, mindig jól jönnek olyan tanácsok, melyeket a gyakorlat finomított. Olyan emberek is felbukkannak Ön körül, akikben csalódott, de talán megérdemelnek most még egy esélyt, hiszen beismerték, hogy hibáztak és tévesen ítélték meg Önt. Tudjon megbocsájtani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár szívesen elmenekülne, ne tegye. Mutassa meg a környezetében élőknek, hogy nem adja fel olyan könnyen. Bár valóban sokkal több akadály állja útját, de talán még számított is erre. Nem volt elég alapos a tervezés folyamán és ez most jelentkezik is. Mégis merjen kockáztatni, hiszen a célját oly régóta üldözi és ilyen közel még nem került hozzá. Egy rövid pihenő után újult erővel induljon neki.

Ne rettentse meg a sok kritika, ha hisz a sikerben, képes is lesz megvalósítani, amit kitűz maga elé. Ahogy halad az úton, a kétkedők is lassan felsorakoznak Ön mellé, hiszen egyre magabiztosabb. Az eredmények nem csak a környezetében élők számára jelentik a túlélést, de Önnek is, hiszen ez adja az erőt a folytatáshoz. Néha ugyan még Ön is feladná, elhinné a figyelmeztetéseket, de végül győz az elszántsága és az akaratereje.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Halogathatja a feladatokat, de Ön is tudja, hogy senki nem fogja elvégezni. Jobb lenne mielőbb túlesni rajta, akkor megnyugodhat, és végre azzal foglalkozhat, amit szeret is. Hiába próbál ugyanis az izgalmasnak tűnő kihívások felé kacsintgatni, addig nem tud összpontosítani, amíg gondolataiban ott motoszkálnak a le nem zárt ügyek. Bár lassan halad, de legalább tesz valamit a cél érdekében.

Hiába hitegeti magát azzal, hogy képes felülemelkedni a problémán, a tudatalattijában folyamatosan ott motoszkál a gondolat, hogy foglalkoznia kellene vele. Tudja le mihamarabb a kötelezettségeit, akkor teljes figyelmét az ügynek szentelheti. Félmegoldásokat felesleges lenne keresni, ha már rászánta magát, akkor most már vigye végig és csak akkor nyugodjon meg, ha tényleg képes tüskék nélkül továbblépni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A kapkodás csak látszólag viszi előre, hiszen nem oldja meg végérvényesen az adott kérdést. Talál ugyan válaszokat, de Ön is elégedetlen ezzel, így képtelen továbblépni. Inkább tegye most félre ezt az ügyet és foglalkozzon olyanokkal, amelyek nem jelentenek komoly szellemi kihívást. A sikerek visszaadják az önbizalmát, ismét képes lesz összpontosítani és így már érdemes lesz visszatérni az eredeti problémához.

Bár tele van energiával, szellemileg nincs csúcsformában. Éppen ezért kerülje a bonyolultabb kérdéseket, ne kalandozzon ismeretlen területekre. A rutin feladatok is adnak annyi töltést, ami átsegíti ezen a holtponton, és ahogy nő az önbizalma, úgy térhet rá az összetettebb ügyekre. Nem kell kapkodnia, hiszen határidők nem szorongatják, van lehetősége elgondolkodni a megoldásokon és kiválasztani a legkedvezőbbet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



