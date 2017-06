Napi horoszkóp - 2017. június 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne álmodozzon, cselekedjen. Amíg csak terezget és elképzeli, hogyan is lehetne megvalósítani, valaki beelőzheti. Így aztán hiába a nagy ötlet, mégis hátrányba kerülhet, ráadásul éppen azokkal szemben, akik teljesítménye egyébként is közel állt az Önéhez. Csak úgy léphet előre, ha kockáztat és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az érdekeit érvényre juttassa. És ehhez még nem is kell másokon átgázolni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Úgy érzi, nem képes véghezvinni, amit eltervezett. Nem adhatja fel ilyen könnyen csak azért, mert olyan akadályok merültek fel, melyekre nem számított. Most pihentesse kicsit az adott ügyet és keressen olyan feladatokat, ahol könnyedén jönnek az eredmények. A siker visszaadja az önbizalmát és elhiteti Önnel, hogy képes lesz az eredetileg kitűzött utat is megtenni, még ha lassabban és nagyobb nehézségek árán is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Amint visszanyeri az önbizalmát, már az eddig halogatott feladatok sem tűnnek megoldhatatlannak. Csak arra volt szüksége, hogy ismét higgyen a képességeiben, mozgósítani tudja a tudását, tapasztalatát. Még azok a nehézségek sem tűnnek fel, melyek egyébként már valóban ismeretlen területre vezetik, hiszen a lendülete viszi előre. Ne rettenjen meg, amikor ezt felismeri, hiszen az út több mint felét megtette.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár próbál nyugodtnak látszani, belül tele van feszültséggel. Kerülje az olyan helyzeteket, amikor ez a felszínre törhet, hiszen indulatosan nem lehet a problémát megoldani. Mindenképpen szüksége lesz arra, hogy kibeszélje magából, de előtte érdemes lenne kiszellőztetni a fejét. Így megfogalmazhatja a mondanivalóját, amitől aztán az adott helyzet függvényében eltérhet, de mégis a lényeget megoszthatja az illetékessel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön is tudja, még hanem is szívesen szembesül vele, de a sikerek nem jönnek ingyen. Áldozatot kell hoznia, ha szeretné egy célját megvalósítani. A lehetőség megnyílik Ön előtt, de ehhez le kell mondania bizonyos tervekről, de legalábbis el kell azokat halasztani. Váratlanul adódott az alkalom, de ha nem él vele, kiszámíthatatlan, mikor lesz ismét módja elindulni ezen az úton, melyet annyira vágyott már.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár ennél több eredményre számított, így sincs oka panaszra. Olyan feladatait sikerül lezárnia, melyek nyomasztották és csak halogatta, mert érezte, hogy több akadály is vár Önre. A sejtése beigazolódott, ennek is köszönheti, hogy nem halad olyan ütemben, ahogyan azt eltervezte. Tudjon azonban örülni annak, amit elér, hiszen nem csak saját magát lepi meg a teljesítményével, de a környezetében élőket is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg nem fogalmaz egyértelműen, nem várhatja el, hogy megértsék. Márpedig segítségre lesz szüksége, így szavakba kell öntenie, hol és miért akadt el. Vegye figyelembe, hogy a másik fél számára az Ön problémái talán nem is olyan megoldhatatlanok, ezért nem az a lényeg, hogy pánikot keltsen, sokkal inkább az egyértelmű, lényegre törő mondatok. Nem kell attól tartania, hogy emiatt gyengének tűnik, hiszen eddig egyedül is szépen haladt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha Ön falat húz maga köré, hogy távol tartsa az embereket, hasonló fogadtatásra kell számítania. Ha elvárja az őszinteséget, tennie kell ennek érdekében. Legyen nyílt és elfogadó, ne zárkózzon be és várja azt, hogy közeledjenek Önhöz. A kisugárzása lehet vonzó, de elutasító is, csak Ön tudja ezt befolyásolni. Azt kapja, amit nyújt, így ne másokat okoljon, ha tükröt tartanak Ön elé, gondolkodjon el inkább a tapasztaltakon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mivel ismeretlenterületre tévedt, kérjen tanácsot. Amíg csak a saját elképzeléseit követi, csak egy helyben toporog. Nem mer ugyanis kockáztatni, márpedig most minden annak tűnik, hiszen a következményeket nem látja előre. Ha azonban hallgat azokra, akik már jártak Ön előtt az úton, képes lesz tartan az irányt és végül visszatérhet a megszokott környezetébe. A biztonság érzete pedig szárnyakat ad a teljesítményének.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja kerülni a feszült helyzeteket, mert fáradt ahhoz, hogy az indulatainak parancsolni tudjon. Ha mégsem ismeri fel időben, belekeveredhet olyan szócsatákba, melyek nem vezetne eredményre. Ahhoz ugyanis, hogy egy nézeteltérést tisztázzanak, nyugalomra és a megegyezésre való törekvésre lenne szükség. Próbáljon menekülni, mielőtt végleg elmérgesedne a viszonyuk egy apróság miatt, csak mert rosszkor találkoztak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szellemileg ugyan friss, de hiányzik Önből a tettvágy. Így egyelőre csak tervezget, de nem halad előre. Ossza meg az elképzeléseit olyan emberekkel, akikben megbízik és tudja, nem élnek vissza az Öntől kapott információkkal. Együtt elindulva végül megvalósulhatnak azok a vágyak, melyek megfogalmazódtak Önben és mindenképpen szerette volna valahogy életre is hívni. Még így is elmaradnak dolgok, de mégis elégedett lehet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne csak a saját állapotát vegye figyelembe, azokét is, akikre számít. Hiába van tele energiával, ha tudja, egyedül képtelen lesz megvalósítani az elképzeléseit. Ha azonban a környezetében élők fáradtságra, kimerültségre hivatkoznak, el kell fogadnia, hogy lassabban haladhatnak, mint ahogy tervezte. Szüksége van az ő tapasztalatukra, fogja fel egyfajta fékként, hogy ők megfontoltabban cselekszenek, Önnek sem baj, hanem rohan előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp