Napi horoszkóp - 2017. június 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Régóta várt már erre a lehetőségre, ne rontsa most el a türelmetlenségével. Igyekezzen kizárni minden zavaró tényezőt, hogy teljes figyelmét az adott ügynek szentelhesse. Ha képes összpontosítani, kihasználhatja az alkalmat arra, hogy nagy lépést tegyen meg egy olyan célja felé, amelyet későbbre tervezett. És bár még a nagy eredmények váratnak magukra, de az előkészületeket megtette, most már csak a babérokat kell learatni.

Míg Ön már jó ideje készül erre a változtatásra, addig a környezetében élők csak most találkoznak az elképzeléseivel. Ez a magyarázata annak, hogy ellenállásba ütközik, és folyamatosan magyarázatokat kell adnia arra, miért ezt az utat választotta. Ne keseredjen el, amiért a lelkesedésében nem osztozkodnak, hamarosan valóban együtt mehetnek előre, de időt kell adnia a többieknek, hogy utolérjék a gondolatait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár jelenleg úgy érzi, ez a legnehezebb kihívás, amivel találkozott, de ne feledje, nem ez az első ilyen eset. Amint sikeresen vette az akadályokat, már nem is fogja olyan sötéten látni a helyzetét. Apró lépésenként haladjon előre, de természetesen ne veszítse szem elől a céljait. Ha nem türelmetlenkedik és kitart akkor is, mikor éppen reménytelennek látja a helyzetet, végül ismét elmondhatja, nem is volt ez olyan bonyolult.

Amíg bizonytalan, nem lesz képes a környezetében élőknek erőt adni. Pedig ezt várják el Öntől, hiszen most egy olyan ügyön dolgoznak, melyet éppen Ön vázolt fel. Amikor még csak tervezgetett, úgy gondolta, ez lesz a helyes út, de most, a megvalósítás küszöbén már nem ennyire határozott. Ez nem is annyira azért alakul ki, mert már nem hisz a célokban, pusztán megrémült a nagy lehetőségtől, hogy kézbe veheti a sorsát.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár egyre inkább magába fordul és képtelen megbízni az emberekben, most mégis új kapcsolatok épít ki. Igyekszik azonban egy fallal védeni magát, azon belülre még nem enged senkit. Így azonban nem alakít ki magáról olyan képet, amilyet szeretne, ne csodálkozzon, ha félreértik. Amíg nem oszt meg minden információt, addig számítania kell arra, hogy lassabban halad és több türelemre lesz szüksége.

Nehezen fogadja, ha olyan akadályokba ütközik, melyekre nem készült fel. Ez elsősorban a figyelmetlenségének köszönhető, így érdemes lenne az ideges kapkodás helyett inkább egy szünetet közbeiktatni, amikor átgondolja, honnan indult és merre tart. Ha a céljait tartja szem előtt, képes lesz megnyugodni és visszatalálni arra az útra, amelyet kitűzött maga elé. Az elképzelései helyesek voltak, csak túl türelmetlenül kezdett bele a kivitelezésbe.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képes bosszankodni olyan kérdések miatt is, melyek máskor nem okoznak nehézséget. Amíg nem nyugszik meg, lassabban halad, mint tervezte. A kimerültsége miatt egyre többet hibázhat, ezért kerülje a valódi kihívásokat, maradjon olyan területen, ahol ilyen esetben is képes helytállni. Nem egyszer bizonyította már magának, ha valóban akar, képes küzdeni, de ehhez összpontosítania kell és megerősíteni magában a hitet.

Meg kell válogatnia a szavait, ha nem szeretne egyedül maradni. Márpedig segítség nélkül képtelen lesz átlendülni a holtponton. Csak akkor mondja el a véleményét, ha ezt kérdezik és olyankor is legyen megfontolt. Természetesen nem kell elhallgatnia a valóságot, de az szép szavakba csomagolva könnyebben elfogadható. Márpedig fontos Önnek, hogy megértsék és támogassák, de ennek érdekében Önnek is tennie kell.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amíg forrnak Önben az indulatok, képtelen lesz a feladataira összpontosítani. Ez persze ne azt jelentse, hogy szabadjára engedve azokat mindenki mást okol a kudarcokért. Első lépésként önmagában kell lefolytatni a vizsgálatot és mikor már látja, mikor tévedt le a helyes útról, utána keresheti azokat, akik ezt előidézték. Tanulságként pedig vonja le, hogy ha egy tervet alaposan kidolgozott, csak akkor térjen el attól, ha tapasztaltabbak tanácsolják.

Amíg csak másokban látja meg a hibát, önmagában nem is keresi, nem tud fejlődni. Csak akkor tanulhat a kudarcokból, ha fontolóra veszi, vajon mit kellett volna másképp csinálni. Hallgasson a megérzéseire, ha a kapott tanácsok nem elég egyértelműek. Csak azért ne térjen le az útról, mert könnyebb megoldásokat ígér, hiszen azt is tudja, áldozatok nélkül nem várhat nagy eredményeket, mindig meg kellett dolgoznia a sikerekért.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A falat Ön emelte maga köré, ha szeretne kitörni, el kell csak bontania. Régóta érzi már a bezártságot, de úgy gondolta, a korlátokat mások helyezték el. Ha így is lenne, képes arra, hogy ezen felülemelkedjen, csak hinnie kell magában. Érdekes kísérlet, ahogyan egy ismeretlen területen haladva a régi beidegződéseket használja. Ha lassabban halad, azt elsősorban annak köszönheti, hogy a módszereket nem igazította a lehetőségekhez.

Megegyezni csak úgy lehet, ha mindenki enged. Nem várhatja el, hogy a környezetében élők Önhöz alkalmazkodjanak, ráadásul tegyék ezt szó nélkül. Hallgassa meg a javaslataikat, sok ötletet meríthet azokból. Így végül találnak egy olyan utat, amely mindenki számára elfogadható és vállalható. Lehet, nem csak az Ön tervei kerülnek megvalósításra, de végül valamennyi célt elérhetik, hiszen együtt gyorsabbak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



