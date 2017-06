Napi horoszkóp - 2017. június 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne másoktól várja az elismerést, akkor lesz elégedett, ha elmondhatja, mindent megtett a siker érdekében. Így képes még az esetleges kudarcokból is tanulni, hiszen kizárja azokat a hangokat, melyek emlékeztetik arra, nem ezt az eredményt ígérte. De talán nem is arra kell helyeznie a hangsúlyt, hogy célba érjen, hanem az út során tapasztaltak lesznek valóban azok az élmények, amire most szüksége van.

Ne máshol keresse a megoldást, hanem saját magában. Ha mégis tanácsot kér, akkor abban lehetnek a segítségére, hogy ezt megpróbálják Önben felébreszteni. Ne kész válaszokat várjon, hanem útmutatást, merre kell elindulnia ahhoz, hogy célba érhessen. Fogadja meg a hallottakat és igyekezzen mihamarabb elindulni. Úgy lehet elégedett, ha saját maga tapasztalja meg a felfedezésben rejlő csodát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár tele van energiával, mégsem érez ahhoz elég erőt magában, hogy a kötelezettségeivel foglalkozzon. Szívesebben tenne kisebb kirándulást ismeretlen területre. Amíg azonban a környezetében élők várják Öntől az eredményeket, képtelen lesz felszabadultan kísérletezni. Először foglalkozzon a feladataival, amelyeket nem halogathat tovább, utána már nem lesz akadálya annak, hogy a saját útját járja, és azt élvezze is.

Képtelenség annyi felé osztani a figyelmet, ahogyan azt Ön megpróbálja. Érthető, hogy szeretne gyorsan végezni, de azt úgy nem érheti el, ha egyszerre minden feladatba belefog. Próbálja összehangolni a folyamatokat, így míg halad az úton, több célt is kergethet, de nem valamennyit, amit betervezett. Amikor lezár egy ügyet, akkor tud újabbal foglalkozni. Ne kapkodjon, haladjon megfontoltan, így elkerülheti a hibákat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A kudarc feldolgozásához időre lesz szüksége. Hiába siettetné a folyamatokat, átmenetileg jöhet ugyan a megnyugvás, de amíg a lelke mélyén marad tüske, újra felbukkan a kellemetlen érzés, valami nem a tervei szerint alakult. Keresse meg az okát annak, hogy nem ért célba é menet közben a környezetében élők is magára hagyták. A tapasztalatok, melyekkel gazdagodott, a későbbiekben még hasznosak lesznek.

Nem szívesen engedi az embereket közel magához, most egy kis magányra vágyna. Egyedül kell feldolgoznia az elmúlt időszak csalódásait. Olyan emberek hagyták cserben, akikben megbízott és hosszabb távon tervezett velük tartani. Mégsem kísérték el azon az úton, amelyet maga elé kitűzött, pedig tudták, hogy fontos Önnek a cél, amely megvalósul általa. Bár ezt elfogadni valóban nem könnyű, még ne higgye, hogy mostantól csak magára számíthat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem számított ennyi akadályra, mikor a célokat megfogalmazta, de érzi, hogy most nem futamodhat meg. Keressen segítséget, hiszen nem az a lényeg, hogy egyedül érje el, hanem, hogy megvalósítsa. Bár fáradt és ilyenkor nehezebben alkalmazkodik, most mégis erőt vesz magán. Visszatekintve erre a napra, nem is fog olyan keménynek tűnni, mint megélni az eseményeket az adott pillanatban. Ne feledje, csak erősebb lesz minden leküzdött nehézség után.

Amíg feszült, nem talál megoldásokat. Ha a kérdés nem engedi a tisztánlátást, keressen más feladatokat, melyek elterelik a figyelmét. Ugyan nem ez lesz így a legrövidebb út, de az egyetlen járható. Hiába kapkodna, görcsösen ragaszkodva ahhoz, hogy mihamarabb célba érjen, csak a hibákat halmozná. Így viszont jönnek az eredmények, amelyek egyúttal visszaadják a hitét önmagában és megmutatják a lehetőségeit is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Amikor fáradt, nehezebben megy az összpontosítás is. Elsősorban olyan feladatokat keressen, ahol a rutinja segíti Önt abban, hogy elkerülje a hibákat. Maradjon azon az úton, amelyet jól ismer, és így hamar felfedezi az esetleges buktatókat. Most nem pihenésre lesz szüksége, hanem sikerekre, eredményekre, amelyek megmutatják, hogy a befektetett munkája meghozza a gyümölcsét, ezért érdemes talpon maradni.

Még Ön sem tudja, merre induljon, de azt határozottan érzi, hogy ideje változtatni. Amíg azonban nincsenek új célok, csak kapkod és egyre feszültebb. Mielőtt teljesen összezavarodna, inkább lassítson és gondolkodjon el azon, mivel volt elégedetlen az eddigi útjai során. Ha ezeket sikerülne kiküszöbölni, már nem is a cél lenne a lényeges, hanem maga az a folyamat, amely által elérné azokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, ott is ellenségeket lát, ahol csak segítő szándékkal közelednek Önhöz. Vonuljon inkább félre olyan feladatokkal, melyekkel egyedül is megbirkózik. Kerülje az összetettebb ügyeket, mert túl fáradt ahhoz, hogy minden szálat képes legyen végig kézben tartani. Fontos, hogy eredményeket tudjon felmutatni, mert ez adja vissza a hitét és a bizalmát mind magával, mind a környezetében élőkkel szemben.

Nem hallgat a tanácsokra, így viszont nem meglepő módon, magára marad. Lassabban halad, mint tervezte, hiszen nem számíthat az akadályok láttán segítségre. Ezt csakis annak köszönheti, hogy hiába figyelmeztették, ne ezen az úton induljon el. Ne másokat okoljon, ha már így döntött, harcoljon. Bár az igazát már nem bizonyíthatja, azt még megmutathatja, hogy ha valamit a fejébe vesz, azt véghez is viszi.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



