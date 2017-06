Napi horoszkóp - 2017. június 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



El kell indulnia a saját útján, ne várjon tovább arra, hogy ezt elfogadják. A szavaival nem tudja meggyőzni a kétkedőket, így ezt a tetteivel kell megtenni. Pontos tervvel rendelkezik, csak arra nem számított, hogy ekkora ellenállásba ütközik. Az elszántsága azonban nem ismer korlátokat, ezért végül valóban belefog abba, amit kitűzött maga elé. Nemcsak önmagáért, a szeretteiért is harcolni akar, ez adja a plusz energiát.

Hinnie kell abban, amit elhatározott, anélkül ugyanis nem lesz képes megküzdeni az akadályokkal. Márpedig azok jönni fognak, ugyanis egy olyan utat választott, amely nehéz és ismeretlen területre viszi. Amíg azonban nem kételkedik a sikerben, addig követni tudja a kitűzött irányt még akkor is, ha néha nem látja maga előtt a végső eredményeket. Ne engedjen azoknak a csábításoknak, amelyek könnyű lehetőséget ígérnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne mások elvárásainak akarjon megfelelni, saját magának szabjon feltételeket, melyeket aztán teljesíthet. Bár ezzel meglepi a környezetében élőket, hiszen ahhoz vannak szokva, hogy a saját érdekeit háttérbe szorítja, most azonban álljon ki magáért. Hiszen ki más is tenné ezt meg Ön helyett? Ez nem jelenti azt, hogy feladta volna az elveit, csak újakat is megfogalmazott, melyek ezentúl ugyanolyan fontosak lesznek.

Ne siessen, inkább várja be azokat, akikkel elindult. Most ne is annyira az eredményeket tekintse célnak, inkább az utat, melyet közösen tesznek meg. Ezek az élmények lesznek ugyanis a kapaszkodói az olyan napokon, amikor nem lesz idejük egymásra, pedig hiányoznak a meghitt percek. Jó lesz visszaemlékezni ezekre az órákra, amikor képesek voltak egymásra figyelni, egymást támogatni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy nehéz hét után megérdemel egy könnyebb napot. Most ne legyenek céljai, ne keressen kihívásokat, csak sodródjon az árral. Ha ez azt jelenti, hogy kikapcsolódik, jól érzi magát minden kötöttség nélkül, ez még nem ok arra, hogy lelkiismeret-furdalása legyen az elmaradt feladatok miatt. Ahogyan az bebizonyosodik, ezek elhalasztása nem vezetett káoszhoz, így akár máskor is megismételhetné.

Ha nem bonyolítja túl az ügyet, gyorsan pontot tehet a végére. Ehhez csak arra lesz szükség, hogy ne akarjon mindenkinek megfelelni, Az eredményt tartsa szem előtt, ne pedig az egyéni érdekeket, Bár ez úgy tűnik, mintha valóban figyelmen kívül hagyna mindenkit, de éppen ezzel szolgálja őket, hiszen így megszűnhet a feszültség és végre ismét járhatják a saját útjukat. Ha ők ezt nem is látják, Ön tudja, hogy ez a helyes.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nincsenek tervei, akkor elvárásai se legyenek. Elfogadja, hogy másokat követ, közben azonban folyamatosan elégedetlenkedik, hogy nem olyan eredmények születnek, melyek az Ön elképzelései szerint kellene megvalósulniuk. Ha döntött és kiadta a kezéből az irányítást, az egyúttal azt is jelentette, hogy félretette a saját igényeit. Csak akkor lehet elégedett ezzel a nappal, ha ezt képes lesz elfogadni.

Hiába ad magának gondolkodási időt, nem jut közelebb a megoldáshoz. Cselekedjen gyorsan, induljon el valamerre és rögtönözzön. Talán éppen ezt kell most tennie a siker érdekében, egy egyszerű ügy kapcsán megtapasztalni, hogy a hirtelen elhatározások is lehetnek eredményesek, a siker elsősorban a saját elszántságán múlik. Hiszen ha kitűzi maga elé a céljait, képes azokért harcolni még akkor is, ha mások már feladnák.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne arra gondoljon, amit jelenleg még nem tehet meg, nézzen inkább annak utána, mely feladatokkal foglalkozhat már. Ahogy halad előre, úgy fognak megnyílni az ajtók is és végül elér oda, ahova készült. A türelem valóban rózsát terem, és ha nem szakítja le, akkor sokáig virágozhat. Ne kapkodjon, élvezze a sikert, új kihívásokat már ne keressen erre a napra. Ha pedig pihenne is, erőt gyűjthet a következő hétre.

Legyen nyitott és elfogadó. Amikor mások véleménye nem egyezik az Önével egy adott kérdésben, az még nem jelenti azt, hogy végleg szétválnak az útjaik. Lehet, hogy ezt a csatát nem együtt fogják megvívni, de a későbbiekben még számíthatnak egymásra. Oly régóta kísérik egymást, a kapcsolatukba bele kell férjen egy apró nézeteltérés. Ha ezt megérti, képes feldolgozni, ott folytathatják, ahol az adott ügy előtt félbeszakították.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha nem kérik a véleményét, ne is ossza meg az érintettekkel. Bár úgy gondolja, az egyik családtag nem a helyes utat választotta, azonban a lelkesedése most sokkal nagyobb annál, minthogy képes lenne elfogadni a kritikákat. Álljon mögötte, hogy baj esetén számíthasson Önre, de engedje, hogy kibontakozhasson. Talán most éppen erre a próbatételre van szüksége ahhoz, hogy felmérje, hol is vannak a határai.

Bár elindul egy úton, könnyű Önt letéríteni arról. Ön sem biztos ugyanis abban, hogy valóban jó irányba halad, de jelenleg még nem lát maga előtt más lehetőséget. Ne bosszankodjon, ha néha megállítják és emiatt lassabban halad, hiszen így van ideje átgondolni, érdemes-e megküzdeni az akadályokkal. Ha valóban készen áll megvívni a csatát, már határozottabb lesz, és ki tudja zárni a zavaró tényezőket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp