Napi horoszkóp - 2017. június 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van, amikor el kell engedni valakit, ezzel bizonyíthatja neki, hogy fontos az Ön számára. Talán ez a búcsú nem is végleges, bár most még így érzi. Bármennyire is fáj, az eszével pontosan tudja, hogy jelenleg ez a legtöbb, amit megadhat neki. Azt a szabadságot, ami lehetővé teszi, hogy kibontakozzon és rátaláljon a saját útjára. Ön is keressen magának elfoglaltságot, amivel elterelheti a figyelmét és segít továbblépni.

Egy váratlan hír nem csak a terveit borítja fel, de a hangulatára is rányomja a bélyegét. Nehezen képes feldolgozni a hallottakat, pedig megpróbálja egyedül, majd segítséget kérve. Időt kell adnia magának ahhoz, hogy megértse, miért így történt, ezt nem tudja siettetni. Próbálja meg elterelni a figyelmét, keressen olyan tevékenységet, ami teljes összpontosítást igényel és más napokon még szívesen is foglalatoskodik vele.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem csak akkor lehet egy nap eredményes, ha Ön irányít. Próbálja ki, hogy átadja a lehetőséget a szeretteinek és Ön egyszerűen csak sodródik az árral. Ne azon gondolkodjon, mit tenne másképp, egyszerűen csak kövesse, amit mondanak és lazítson. Ne feledje, ezzel nem elsősorban a saját érdekeit szeretné szolgálni, hanem azok kedvében járni, akik sokat jelentenek Önnek. Végre ők is fontosnak érezhetik magukat.

Az első benyomást ugyan nem tudja befolyásolni, de a folytatást már igen. Ne ítéljen elhamarkodottan, adjon egy esélyt annak, hogy a történet mégiscsak jó irányba forduljon. A tapasztalatai ugyan azt sugallják, próbáljon elmenekülni, tegyen egy kísérletet. Felejtse el, amit az első percekben gondolt, ne hallgasson kivételesen a belső hangjára, egyszerűen csak élje meg a pillanatokat, mintha ismeretlen területen járna.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár most úgy érzi, nem érdemes továbbmenni azon az úton, amin elindult, még ne adja fel végleg. Keressen új kihívásokat, melyek egy időre elterelik a figyelmét az átélt kudarcokról és reménykedhet sikerekben. Ez visszaadja a hitét abban, hogy ha valamit elhatároz, képes is megvalósítani. Bár a váratlan akadályok elbizonytalanították, de ha visszanyeri az önbizalmát, újult erővel ismét nekifuthat az elképzeléseinek.

Ne engedje, hogy az indulatai befolyásolják a döntését. Bár valóban a kérdést nehéz józanésszel megítélni és könnyen elragadhatják az érzelmei, mégis Ön lehet az, aki képes lesz tárgyilagos maradni. Ezért is várják a megoldást elsősorban Öntől, hiszen most előre kell gondolkodni és a következményeket úgy felmérni, hogy azok hatása hosszútávra meghatározzák nem csak az Ön jövőjét, de a szeretteiét is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár egyedül kell elindulnia az úton, ez nem azt jelenti, hogy egymaga is lenne. A háttérben többen is figyelik, hogyan halad és miként veszi az akadályokat, Ha bebizonyítja nekik, hogy valóban felkészült és szeretné a célokat megvalósítani, a megfelelő pillanatban felsorakoznak Ön mellé, hogy átsegítsék a holtponton. Mert azt Ön is tudja, hogy azok jönni fognak, de bízott a tervezéskor, hogy ilyenkor megkapja a szükséges segítséget.

Nehezen indul el, mert nem lát maga előtt célokat. Ugyan vannak elképzelései, de mégis azt érzi, nem ezek lesznek a valódi kihívások. Várakozik, bár nem tudja, mire. Nehéz lesz így irányt mutatni Önnek, éppen ezért magára marad. Ha elfogadja, hogy ez egy lazább nap, nem is okoz gondot, hogy végül elmaradnak a nagy eredmények. Ha azonban nem képes kikapcsolódni, végül csalódottan bújik ágyba.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Még nem dőlhet hátra, az utolsó lépéseket meg kell tennie, a lendület nem sodorja be a célba. Úgy tervezte, most már csak az ünneplésé lesz a főszerep, de ennek érdekében össze kell szednie az utolsó erejét, hogy valóban jöjjenek azok a bizonyos eredmények. A siker pillanatában elfelejti minden kudarcát, a fáradtság elillan és képes lesz élvezni mindazt, amit letett az asztalra. Erre kell gondolnia, ha most adná fel.

Ne zárkózzon be a saját kis világába még akkor se, ha most éppen azt gondolja, a magány jelentheti a megoldást. Bár nem szívesen beszél önmagáról, de ha sikerül elterelnie a figyelmét a problémáiról, képes lesz továbblépni. Egyszerűen csak legyen jelen mások életében, engedje, hogy megosszák Önnel az őket foglalkoztató kérdéseket. Talán a nekik adott válaszok lesznek az Ön számára is az iránymutatás.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha számít rá, nem éri meglepetésként. Bár elképzelhetetlennek tartja, mégis jobban teszi, ha tervez ezzel. A céljai érdekében áldozatokat kell vállalnia, bár igyekezett ezeket elkerülni. Amíg lehetett, a könnyebb utat választotta, most már azonban kezdődik egy nehezebb szakasz. Ha végül az akadályok mégsem lesznek olyan összetettek, megkönnyebbülhet, de ha felkészületlenül érik, akár fel is adhatja.

Beszélgessen olyan emberekkel, akik már átélték azt, ami most Önre vár. Érthető, hogy fél a jövőtől, de maga előtt láthatja, hogy van remény. Nem szabad már most feladnia, mikor még el sem kezdte. Gyűjtsön erőt mások sikereiből és a saját eredményeiből. Hiszen már sokszor bebizonyította, ha valamit valóban akar, azt képes megvalósítani még akkor is, ha csak Ön hitt az ügyben. Ez is egy ilyen harc lesz, de meg kell vívnia a csatát önmagáért.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



