Napi horoszkóp - 2017. június 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A meghozott döntés minden következményével nincs tisztában. Még Önt is meglepi, amikor azok bekövetkeznek. Meg kell azonban birkózni velük, hiszen mindez annak köszönhető, hogy választott. Bár ez ne vigasz, de valószínű még így is a kisebb ellenállás irányába mozdult el, minden más lehetőség ennél még nehezebb utat jelentett volna. Haladjon tovább, még ha átmenetileg el is bizonytalanodott.

Bár nem érti, miért alakult ki ez a vélemény Önről, ne harcoljon ellene. Ön pontosan ismeri döntéseinek okát, tisztában volt a következményekkel. Az, hogy a környezetében élők mindezt kétkedéssel, elutasítással fogadják, megkérdőjelezik a helyességét, ne keltsen Önben bizonytalanságot. Haladjon tovább a kijelölt úton, az elért eredmények lehetnek ugyanis a bizonyíték, hogy ennek így kellett történnie.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha tanácsot kér, fogadja meg még akkor is, ha ez meglepi. Nem ilyen válaszokra számított, abban bízott, megerősítik abban, helyes úton jár. Most azonban szembesítik azzal, nem véletlen támadt fel Önben a bizonytalanság, nem minden következményt mért fel helyesen. Okkal kérdezett, így a hallottakat, ha nem is szívesen, de kövesse, így talán a céljait nem kell még feladnia, csak átmenetileg háttérbe szorítana.

Az Ön kezében van a kulcs, ami mások számára nyithatná a lehetőség ajtaját. Ne vonuljon félre, tegye lehetővé, hogy elérjék, a tanácsait kérjék. Van annyi energiája, hogy közben nem kell a saját feladatait sem elhanyagolni, hiszen képes a gondolatait pillanatok alatt az adott problémára fókuszálni, így ahogy elterelik egy kérdéssel, a válasz után azonnal vissza is tér. A népszerűsége ennek köszönhetően megszilárdul.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A változtatások, melyeket készül bevezetni, nem csak Önt érintik. Már alaposan mindent átgondolt és úgy érzi, ez az út lehet a megoldás. Ha azonban nem osztja meg az érintettekkel, miként jutott idáig, ellenállásba ütközik. Lesznek ugyanis kellemetlen folyamatok, melyeket csak akkor fogadnak el, ha képesek lesznek azonosulni a célokkal és látják maguk előtt, hogy mindez hova vezet, és miért van erre szükség.

Nem szereti, ha rögtönzésre kényszerítik, hiszen ilyenkor nem tud minden következményt számba venni. Úgy érzi, ha kapkod, elmulaszthat egy jobb lehetőséget. Most azonban mégis élvezi, hogy azonnali döntéseket várnak el Öntől, hiszen a fáradtság miatt egyébként sem túl friss szellemileg. Utólag se bánja meg ezt a napot, emlékezzen a pozitív eredményekre, a kudarcokat igyekezzen mihamarabb elfelejteni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha elkerülhet egy vitát, lépjen inkább vissza egyet és fogadja el a felkínált lehetőséget. Bár emiatt a saját érdekei átmenetileg háttérbe szorulnak, de az Önt körülvevő nyugalom mindezért kárpótolja. Így is találhat olyan célokat, amelyekért érdemes lesz harcba szállni, és talán ha lassabban is, de közelíthet a céljaihoz. A belső feszültséget oldja fel azzal, hogy megjutalmazza magát az önzetlenségéért.

Vannak olyan kötelezettségei, melyek nem is tűnnek annak, hiszen szívesen foglalkozik velük. Most azonban azok a feladatok várnak elintézésre, amelyeket addig halogat, amíg csak lehet. A határidőket azonban be kell tartania, így vannak napok, amikor már nincs tovább, kézbe kell vennie. Ha nem úgy gondol rájuk, mint szükséges rosszra, hanem ezekben is keresi az élményt jelentő kihívásokat, gyorsabban haladhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen áll mások rendelkezésére, amivel élnek is a környezetében élők. Ne őket hibáztassa a későbbiekben, hogy a saját feladataival nem haladt, hiszen Ön mondott igent minden megkeresésre. Úgy érezte, ha másokon segíthet, azzal a saját útját is egyengeti, csak későn veszi észre, hogy teljesen eltért az eredeti céljaitól. Vigasztalja azzal magát, hogy olyan emberekhez került közelebb, akik Önt érzelmileg, szellemileg gazdagabbá tehetik.

Ha csak besepri a szőnyeg alá a problémát, nem oldja meg. Akkor kell majd ismét foglalkoznia vele, amikor sokkal fontosabb feladatok várnak elintézésre. Inkább rendeljen most mindent annak alá, hogy végére járjon az ügynek, így végérvényesen elfeledheti, és úgy léphet tovább, hogy a későbbiekben nem kell attól tartania, ismét az idejét fogja rabolni. Bár most is szerette volna hasznosabban tölteni a napját, de hosszútávon mégis ez lehet az egyetlen járható út.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ami másnak komoly probléma lehet, az Önnek egy egyszerű, mindennapos kérdés. Éppen ezért ne zárkózzon el azok elől, akik tanácsért fordulnak Önhöz, hiszen rendelkezik kész válaszokkal. Bár megzavarják abban, hogy a napi tervét végrehajtsa, mégis érdemes z energiáit arra fordítani, hogy másokon segít, hiszen Ön is kerülhet a későbbiekben hasonló helyzetbe. Ne legyen türelmetlen, azzal csak lassítja a folyamatokat.

Bár most Ön tele van energiával, a környezetében élők közül nem mindenki tudja tartani a lépést Önnel. El kell fogadnia, hogy a fáradtság nem mindenkinél akkor jelentkezik, amikor Önnél, így bizony lassítania kell, ha nem szeretné megbántani azokat, akik egykoron a segítségére siettek, amikor Ön volt mélyponton. Most viszonozhatja azt, hogy nem hagyták magára és tanácsaikkal, segítségükkel felkarolták.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



