Napi horoszkóp - 2017. június 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.06.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van, amikor a cél elérése nem hozza meg azt az érzést, amelyért elindult. Emiatt ne keseredjen el, talán nem is maga az eredmény miatt kellett bejárnia az utat, hanem azokért a tapasztalatokért, melyeket menet közben gyűjtött. Mert azt be kell látnia, sokat tanult a folyamatokból, melyeknek részese volt és ezeket az élményeket másképp nem élhette volna át. Amikor átgondolja a napját, helyezze a hangsúlyt erre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne keressen kihívásokat, sodródjon az árral. Most leginkább arra van szüksége, hogy felszabadultan tevékenykedhessen, ne nyomassza a vállát felelősség. Ezt megkapja, ha követi azokat, akik hasonló célokért küzdenek, mint Ön, bár eddig külön utakon jártak. Tud örülni a sikereknek még akkor is, ha most nem, mint irányító állt az ügy élére, hanem igazi csapatjátékosként mások keze alá dolgozott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nem szívesen hoz meg döntéseket, amelyek következménye nem csak Önt érinti, de nem menekülhet el a hálátlan szerep elől. Az Ön birtokában van ugyanis minden olyan információ, amely elengedhetetlen, hogy minden összefüggést mérlegeljenek. Hiába próbálná ezeket megosztani, hogy a felelősségtől is felszabaduljon, fel kell vállalnia ezt. Amint kimondja a helyesnek véltválaszokat, megkönnyebbül, ne halogassa sokáig.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szívesen mozog emberek között, akik egyébként is keresik a társaságát. Türelmes és megértő, ezért érdemes Önnel megosztani a problémát, hiszen addig nem nyugszik, amíg nem talál arra megoldást. Élnek ezzel a lehetőséggel a környezetében élők, Ön pedig egyre fáradtabbnak érzi magát. Ha már nem tud tiszta szívvel rendelkezésre állni, bátran vonuljon félre, hiszen Ön már így is többet segített, mint elvárt lett volna.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mivel még Ön sem tudja, merre tart, ezért inkább félrevonul. Most ugyanis hiába kapna tanácsot, még abban is bizonytalan lenne, érdemes-e megfogadni. Vannak olyan kötelezettségei, melyek ugyan még nem határidősek, de érdemes lenne addig is foglalkozni velük, amíg megtalálja a saját útját. Talán éppen ezek által kap iránymutatást, vajon hol várhat el magától eredményeket, olyan sikereket, melyek visszaadják az önbizalmát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bármennyire is nehéz, tovább kell lépnie. Önt hibáztatják, pedig tudja, hogy ebben az esetben tényleg vétlen. Próbáljon meg felülemelkedni a kritikákon és haladni a saját útján. Az idő meg fogja oldani ezt a problémát, jelenleg minden csak magyarázkodásnak tűnne. Tetteivel igazolhatja, hogy továbbra is lehet bízni Önben, a vállalt eredményeket képes elérni, és ha ez szükséges, a tudását is átadni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha szükséges, képes félretenni a csalódottságát és éppen ott segíteni, ahonnan eddig csak bántások érték. Nem szívesen teszi, hiszen a tüske azért ott maradt Önben, de látja, hogy a célok megérdemlik ezt az áldozatot. Ahogy elmélyül a tennivalóban, úgy válik egyre lelkesebbé és elszántabbá. Észrevétlenül veszi át az irányítást és ezzel végképp megmutatja, hogy lehet Önre számítani, csak el kell érni a lelkét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem teheti meg nem történté az eseményeket, így most már ezen az úton kell maradnia. Bár most már Ön is belátja, hogy tévedett, de ha már a szavát adta, azt be kell tartania. Ebből az esetből nem csak azt tanulhatja meg, hogy érdemes előre megfontolni, mikor mond igent, de azt is, kire hallgasson, ha döntenie kell aközött, amit a szíve diktál, de a józanész már mást mond. Nem annak van igaza, aki hangosabban mondja el a véleményét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem tudja kizárni a zavaró tényezőket, nem haladhat olyan ütemben, ahogy azt eltervezte. Bár szívesen mozog emberek között, ez most a hátrányára válhat. Könnyű ugyanis elterelni a figyelmét egy kedvezőbb ajánlattal, mint amivel foglalkoznia kell és ezt ki is használják. Ha azonban megvan Önben az elszántság, hogy a kitűzött célokat eléri, nem tér le az útjáról még akkor sem, ha egy könnyebb lehetőséget kínálnak fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Túl sok a folyamatban lévő ügye, újakat már ne vállaljon. Bár kedvező lehetőség ajtaja nyílik meg Ön előtt, ezt csak olyan áron tudná kihasználni, hogy megszegi az adott szavát. A pillanatnyi siker azonban nem lehet fontosabb, mint a megbízhatósága, amelyet kemény munka árán épített fel. Legyen erős és céltudatos, így gyorsan képes lesz továbblépni és haladni azon az úton, melyen elindult.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elképzelése valóban meglepő, de már alaposan átgondolta és biztos abban, hogy kivitelezhető. A kétkedőket azzal tudja maga mellé állítani, ha határozottan elindul az úton és az akadályok láttán sem torpan meg. Számított arra, hogy az elején még egyedül kell ezekkel megbirkózni, így olyan megoldásai vannak, melyek bebizonyítják, valóban mindenre felkészült. Szép lassan végül a remélt segítség is megérkezik, csak ki kell v

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Eddig hiába kereste a megoldást, nem találta azt az utat, amely elvezeti oda. Egy kicsit engedje el a kérdést és keressen új elfoglaltságot. Talán éppen ez a távolság, a gondolatai elterelése szükséges ahhoz, hogy megnyíljanak azok az ajtók, melyeken eddig hiába kopogtatott. Ha nem is a legegyszerűbb módon, de végül eléri azokat az eredményeket, amelyeket kitűzött maga elé, minden oka meglehet arra, hogy elégedett legyen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp