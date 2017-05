Napi horoszkóp - 2017. május 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A hibák azért következnek be, hogy tanuljon azokból. Ha mást nem is szűr le, annyit biztosan, hogy fáradtan nehezebb összpontosítani. Éppen ezért ne is ossza meg a figyelmét több fontos ügy között, tegye sorba a teendőit és egymás után vegye kézbe. A rövidebb szünetek segíthetnek abban, hogy a gondolatait rendszerezze és kiszellőztesse a fejét. Szüksége is lesz erre, hiszen már önmagát se tudja követni, nemhogy az eseményeket.

Ne csak a külső elvárásoknak akarjon megfelelni, fontos az is, hogy a saját érdekeit szem előtt tartsa és elégedett legyen mindazzal, amit csinál. Ha emiatt a környezetében élők el is fordulnak Öntől, tartson ki az elképzelése mellett, az idő majd igazolni fogja, hogy a helyes utat választotta. Az eredmények ugyanis megmutatják, hogy az elképzelései valóban eredményt hozhatnak, de természetesen ehhez szükség volt a kitartására és a határozottságára.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyeztesse össze az új céljait azokkal az ígéretekkel, melyekkel még adósa a környezetében élőknek. Ha nem kezd el kapkodni, hanem átgondolja, melyek a közös pontok ezekben az ügyekben, könnyedén megoldja az első ránézésre lehetetlennek tűnő kérdést. Bár valóban a várható eredményekben nincsenek azonosságok, az odáig vezető út sokk ponton találkozik egymással, erre kell alapoznia a teendőket.

Nem csak akkor lehet elégedett a teljesítményével, ha külső elismerésben részesül. Fontosnak kell tartania a saját érdekeit is és ennek érdekében tenni is. Nem várhatja el, hogy a környezetében élők tegyenek Önért, ha közben Ön háttérbe szorítja az igényeit és nem osztja meg ezt velük. Ha nem is szavakban, de tettekben kimutathatja, milyen célokról álmodozik, induljon el az oda vezető úton még akkor is, ha tudja, most még nem érheti el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Jól kell beosztani az idejét és különösen az erejét, ha minden tervét szeretné véghezvinni. Olyan célokat tűzött ki erre a napra, melyek komoly előkészületeket igényelnek ahhoz, hogy utána az út már zökkenőmentes legyen. Ön azonban türelmetlen, szeretne mihamarabb eredményeket elérni és ezzel kockáztatja a sikert. Kérjen segítséget, ami elsősorban abban támogatja, hogy ne kapkodjon, tanácsokkal látja el.

Meg kell osztania az Önt foglalkoztató problémát valakivel, egyedül ugyanis képtelen lesz megbirkózni azokkal az akadályokkal, amelyek várnak Önre. Érzi, hogy tovább kell most már lépnie, de ez csak akkor lehetséges, ha képes elengedni azokat a gondokat, amelyek visszahúzzák. Ne halogassa tovább, kérjen tanácsot olyanoktól, akik már jártak azon az úton, amelyre lépni készül. A tapasztalataikat felhasználva Önnek már egyszerűbb lesz a helyzete.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem dönthet úgy, hogy csak a szívére hallgat, a hideg fejére is szüksége lesz. Ha máshoz nem is, a lépéseit meg kell terveznie ahhoz, hogy végig tudjon menni az úton. Számolnia kell holtpontokkal, ilyenkor pedig olyanok társasága kell, akik ezen átlendítik. Ha nem is azzal, hogy leveszik a terhet a válláról, de biztatják és erőt adnak azzal, hogy elhitetik, képes lesz végigvinni mindazt, amit elhatározott.

Bár valóban nem volt még ideje mindent megtervezni, de most nyílt meg egy lehetőség Ön előtt ahhoz, hogy elinduljon egy olyan úton, melyről régóta álmodozott. Kockázatot kell így vállalnia, hiszen nem tudja, mire is számíthat. Ha azonban hisz önmagában és elhatározza, hogy bármi is vár Önre, azzal képes lesz megküzdeni, akkor valóban el is érheti azokat a célokat, melyeket kitűzött maga elé.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen tud az indulatain uralkodni, de most nem engedheti meg, hogy azok irányítsák. Próbáljon meg rövidebb szüneteket közbeiktatni és ilyenkor egy kicsit lazítani. Már pár perc séta a friss levegőn is sokat jelenthet, hiszen ennyi is elég lehet ahhoz, hogy megnyugodjon és a gondolatait a megfelelő mederbe terelje. Ha volt már hasonló helyzetben, akkor használja fel a tapasztalatait, hogyan is lehet kezelni a belső feszültséget.

Be kell osztania az erejét, ha szeretne minden fronton helytállni, amelyeket megnyit. Csak az Ön döntésén múlik, mennyi kérdéssel foglalkozik, melyekben szeretne elmélyülni. Nem szorongatják határidők, nincsenek beváltatlan ígéretei, így szabadon rendelkezik az idejével. Bár nyugodt, ez hamar elmúlhat, ha hirtelen túlvállalja magát. A kevesebb néha több, különösen igaz ez a minőségi munkavégzésre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van energiával és szellemileg is friss, így semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy elinduljon azon az úton, amit kinézett magának. Már jó ideje szemezgetett vele, de úgy érezte, túl sok az akadály. Most azonban nem ismer lehetetlent, ezért hatalmas lendülettel veti bele magát a teendőibe. Éppen ez segíti Önt abban, hogy a nehézségeket szinte észrevétlenül leküzdje és hamarabb érjen célba, mint hitte volna.

A lendületével hajlamos lehet másokat elsodorni, ezért legyen figyelmes. A környezetében élők képtelenek ugyanis lépést tartani Önnel, amit nehezen fogad el. Nem hátráltatni szeretnék, de nem voltak felkészülve arra, hogy Ön ilyen tervekkel fog előállni, ráadásul még a megfelelő pillanatot sem várja ki a kezdéssel, azonnal a tettek mezejére lép. Nem kényszerítheti ezt rá azonban másokra, a döntését csak saját magától várhatja el.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



