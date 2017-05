Napi horoszkóp - 2017. május 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ideje lassítani, a nagy rohanás nem fog eredményre vezetni, ha egyre fáradtabb lesz csak. Észre sem veszi már, mikor hibázik, pedig próbálják erre felhívni a figyelmét. Ne keressen hátsó szándékot az aggódó szavak mögött. Valahol érthető a bizalmatlansága, hiszen számos csalódás érte az elmúlt napokban és éppen azon emberektől, akik közel álltak Önhöz, de a tisztulási folyamat lezajlódott, így már biztonságban van.

Azt hitte, a múltban elkövetett hibája miatt már vezekelt. Most azonban ismét szembesülnie kell a következményével és már nincs energiája védekezni. Meg nem történté nem teheti az eseményeket, eddig próbált magyarázattal szolgálni, de mostanra világossá vált, ez nem segít. Adjon időt a környezetében élőknek, hogy feldolgozhassák, megbékéljenek a helyzettel, amin már nem lehet változtatni, bármennyire is szeretne.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ellenállásba ütközik, érdemes lenne elgondolkodnia azon, vajon miért is nem kívánnak Önnel tartani. Az érvek, amelyek elhangzanak, nem is állnak olyan távol a valóságtól, egykoron Ön is szembesült azokkal. De Önnek volt lehetősége mindent alaposan mérlegelni és így meghozni a döntését. Sorakoztassa fel azokat a tényeket, amelyekkel egykoron Ön is meggyőzte magát arról, hogy ez az út járható lesz.

Tele van kétséggel, de úgy érzi, mástól nem kaphat megerősítést. Vonuljon félre és induljon el a választott útján még akkor is, ha most nem tud túl gyorsan haladni. Meg kell tapasztalnia, hogy lehetséges mindaz, amit elképzelt, de ezt csak úgy érheti el, ha a tettek mezejére lép. Az akadályok ugyan megrettentik, de nem is kell azonnal megbirkózni velük, egyelőre kikerülve azokat is jöhetnek az eredmények, amelyekre szüksége van.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne arra gondoljon, amit nem csinált meg, hanem a sikereket vegye számba. Ha helyreállítja az önbizalmát, már tele energiával kezdhet neki a terveknek, melyeket erre a napra állított össze. Nem is hitte volna, hogy ilyen gyorsan halad majd, hiszen induláskor még hiányzott Önből a lelkesedés és az energia. De amint rendezte a sorokat a fejében, máris színessé vált a világ és a célok is elérhető közelségbe kerültek.

Fáradt, ilyenkor nem érdemes egyszerre több feladattal is foglalkozni. Most ugyanis elég egy apró figyelmetlenség, hogy annak komolyabb következményei legyenek. Ami máskor könnyedén sikerül, most szinte biztosan elronthatja, ha szétszórt, türelmetlen. Érje be kevesebb eredménnyel, de azt úgy tudja megvalósítani, hogy közben nem bánt meg másokat és Ön is megússza épségben, baleset nélkül.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha már eddig ott lapultak a fiók mélyén, akkor hagyja még egy kicsit ott az elintézetlen ügyeket. A szerettei szeretnék Önnel tölteni a napot minden kötöttség nélkül. Önre is ráférne a kikapcsolódás, így bátran engedjen a többség akaratának. Remek programok és persze az együttlét olyan energiákkal tölti fel, melyekből meríthet még hetek múlva is. A pihenés nem bűn, még ha ezt így is éli meg egészen addig, amíg nem képes teljesen ellazulni.

Amíg bízik önmagában, nincs az az akadály, ami útját állhatná. Erre gondoljon most is, amikor egy váratlan akadály bukkan fel. Készen áll arra, hogy megbirkózzon vele, hiszen pontosan tudja, mit szeretne elérni és ezért eddig mekkora áldozatot hozott. Lassan azonban érzi a fáradtságot is, de most még ez is csak arra ösztönzi, hogy minél gyorsabban haladjon. Nem szeretne ilyen közel a végállomáshoz megtorpanni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ez a nap szóljon most csak Önről. Ne azzal foglalkozzon, mit várnak el, hanem tegye azt, ami Önnek lehet hasznos, kellemes. Bátran vonuljon félre, ha a gondolataiba szeretne elmerülni, de ha aktív kikapcsolódásra vágyik, szeretne a társaság középpontja lenni, szervezze ennek megfelelően a programot. Ki más is tarthatná fontosnak az Ön érdekeit, ha nem Ön, ezért ne is engedje, hogy mások befolyásolják a döntéseit.

Ne keressen komoly kihívásokat, küzdjön meg azokkal, amelyek az útjába sodródnak. Ezek is lehetnek izgalmasak, csak azon múlik, Ön hogyan áll hozzájuk. Ha kötelezettségnek érzi a feladatokat, akkor valóban unalmas, feszült nap vár Önre. Ha azonban megtalálja a szépséget abban, amit csinál, színesebbé válik minden Ön körül és képes lesz elvarázsolódni már csak a gondolataitól is. Ne feledje, az Ön döntésén múlik minden.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje, hogy kihasználják, tudjon nemet mondani. Önnek is szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra, de legfőképpen arra, hogy csak saját magával foglalkozzon. A szűkebb környezetében is akad sajnos olyan személy, aki szeret visszaélni azzal, hogy nehezen tudja visszautasítani a felkéréseket még akkor is, ha ez meghaladja az energiáját. Legyen annyira fontos saját magának, hogy megfeledkezik mindenki másról.

Nyugalomra lenne szüksége, de a környezetében tombol a feszültség. Próbáljon békét teremteni, de ha ez nem sikerül, bátran vonuljon félre. Nem Önnek kell alkalmazkodnia másokhoz, néha megengedheti magának, hogy mindenki mást a háttérbe szorít és csak a saját igényeit tartja szem előtt. Ha nem is lesz emiatt népszerű, nem kell emiatt elkeserednie, a lelki békéjét saját magának másképpen is megteremtheti.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



