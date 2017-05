Napi horoszkóp - 2017. május 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem lesz könnyű talpon maradni a hír hallatán, de törekedjen erre. Ha ugyanis jobban mögé néz az információnak, hamar észreveszi, hogy csak egy rosszindulatú pletykát osztottak meg Önnel. Ezzel próbálták volna elterelni a figyelmét egy fontos kérdésről, mely valóban befolyásolná a jövőjét. Ne engedje befolyásolni magát, ki kell tudnia állni a véleménye mellett, ha a saját útját szeretné járni a továbbiakban is.

Ha túl sok feladatot tervez be erre a napra, nem marad ideje a legfontosabbakra, a szeretteire. Számukra sokkal fontosabb lenne egy közös program, mint hogy az elmaradt munkákat pótolja. Önre is ráférne egy kis kikapcsolódás, ami nem is telhetne kellemesebb légkörben, mint a szerettei körében. Ha már mindenképpen valami hasznosat is szeretne csinálni, teremtsen meghitt légkört az otthonában ehhez.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne keresse a kihívásokat, érje be azokkal, melyek megtalálják. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy nem a saját, sokkal inkább a szerettei érdekét tartja szem előtt. Szívesen áll a rendelkezésükre, mert úgy érzi, van mit bepótolnia. Az ilyen fellángolások ugyan átmenetileg rendezik a viszonyukat, de nem helyettesítheti a mindennapok együttlétét. Ha most helyre is áll a lelkiismerete, érdemes lenne ezen elgondolkodni.

Reménykedett, várt, de lassan be kell látnia, mégsem ez lesz az Ön útja. Az eredmények nem úgy jönnek, ahogy várta és ez arra sarkallja, keressen új célokat. Már induláskor is sejtette, hogy sok küzdelemre kell számítania, de akkor még úgy számolt, mindez vállalható áldozat. Bár nehéz a döntés, ne sokáig húzza az időt, hiszen addig képtelen esz továbblépni, amíg az elhatározás meg nem születik és azt tettek nem követik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kényes helyzet közepén találja magát, ha az eszére hallgat, menekülőre fogja. A szíve azt súgja, maradjon és segítsen megoldást találni. Mivel az érintettek közel állnak Önhöz, így ezt a második utat választja, de szüksége lesz minden energiájára, hogy kibogozhassa a szálakat. Addig ugyanis képtelenség lesz rendet tenni, amíg nem kerül felszínre a probléma valódi gyökere. Még így is komoly munka lesz, de legalább már látja a célt maga előtt.

Bár tervezett erre a napra, végül a váratlan események miatt ezt el is felejtheti. Nem szeret rögtönözni, most mégis erre kényszerül. Könnyebben veszi az akadályokat, mint gondolta volna, szinte élvezi, hogy még azt sem tudja, merre tart. Az izgalmak azonban fárasztóak is lehetnek, ezért próbálja beosztani az energiáját. A szerettei is szívesen tartanak Önnel, a közös munkálkodás közelebb hozzák Önöket egymáshoz.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz a döntés, ennél már csak az okoz komolyabb fejtörést, mindezt hogyan ossza meg az érintettekkel. Nem kapkodhat, nem lehet türelmetlen és nyugtalan. Számítania kell ugyanis az ellenállásra és ezt csak úgy tudja elbontani, ha minden felmerülő kérdésre higgadtan válaszol. Ezzel egyúttal azt is egyértelművé teszi, hogy elszánt és határozott, felesleges lenne győzködni arról, hogy gondolja át még egyszer.

Érzi, hogy ha tovább fokozódik a feszültség, kezelhetetlenné válik a helyzet. Ezért inkább félreteszi a célokat és inkább arra törekszik, hogy békés hangulatot teremtsen. Emiatt ugyan Önben nő az elégedetlenség, de ezt tudja leplezni. Ha végül elsimulnak a hullámok, keressen lehetőséget arra, hogy Ön is valahol kipihenhesse a fáradalmakat anélkül, hogy meg kellene felelni külső elvárásoknak. Megérdemli, hogy félrevonuljon, senkitől nem zavarva.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen foglalkozik olyan feladatokkal, melyek lehetővé teszik, hogy félrevonuljon. Nem szívesen mozog ugyanis emberek között, úgy érzi, egyedüllétre van szüksége ahhoz, hogy rendezni tudja a gondolatait. Az utóbbi napokban számos olyan eseményt élt át, melyeket nem volt még módja feldolgozni, márpedig erre szüksége lesz, ha szeretne továbblépni. El kell engednie ugyanis azokat az érzéseket, amelyek gátolják a haladását.

A kapkodással csak látszólag halad gyorsabban, de észre sem veszi, milyen sok hibát vét amiatt, hogy nem gondolja át a lépéseit. A siker kapujában áll, most már ne rontsa azzal az esélyeit, hogy újra meg kell tennie ezt az útszakaszt. Érthető, hogy izgatott, de éppen most van szüksége türelemre és megfontoltságra, hogy az eddig befektetett munka ne vesszen kárba. Ha kell, inkább szellőztesse ki a fejét, mielőtt bármibe belekezdene.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha nem kér segítséget, nem fog végezni. Engedje, hogy az önként jelentkezők felsorakozzanak Ön mellé. A sikert nem veszik el Öntől, hiszen mindenki tisztában van azzal, szívügye a cél elérése és pusztán ebben kívánják támogatni. Remek szervezőképességének köszönhetően úgy hangolja össze a tevékenységeket, hogy élvezik a közös munkát és senki nem érzi megterhelőnek a súlyt, amit a vállára helyez.

Ne azt keresse, ki hibázott, inkább a megoldás felkutatására fordítsa az energiáit. Ez is komoly megterhelést fog jelenteni, hiszen a probléma gyökere sokkal mélyebben van, mint azt gondolta volna. Fel kell tépniük olyan sebeket, melyek már kezdtek begyógyulni, de csak úgy tudnak továbblépni, ha még utoljára beszélnek ezekről az esetekről. Igyekezzen nyugodt maradni, aki képe mások számára i átadni ezt, hiszen csak így lesznek sikeresek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



