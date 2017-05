Napi horoszkóp - 2017. május 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem fogalmazza meg egyértelműen, mit szeretne, süket fülekre talál. Nehéz szavakba öntenie, hogy segítségre szorul, de a célozgatásaival nem ért célt. Megpróbálhat egyedül is megküzdeni az akadályokkal, de akkor számolnia kell azzal, hogy nem végez időben. Bárhogyan is dönt, annak következményeivel számolnia kell. Késedelembe esik, vagy végre bevallja, hogy mások támogatására szorul.

Ne meneküljön, nézzen szembe a problémáival. Bár időt nyerne azzal, ha most szőnyeg alá sepri, de a válaszokat akkor sem fogja megtalálni. Ehhez ugyanis arra lesz szüksége, hogy félrevonulhasson és átgondolhassa, mikéntjutott ide. Nem egyedül kell azonban a kellemetlen kérdéseket elemezni, hiszen a környezetében talál olyan embert, aki szívesen nyújt segítő kezet, ráadásul még tapasztalattal is rendelkezik hasonló ügyekben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne csak a kudarcokat vegye számba, hiszen számos sikert is elkönyvelhetett az elmúlt időszakban. Érthető, hogy most sötétebben látja a helyzetét, hiszen egy nagy csalódást kell feldolgoznia, de a kiutat csak úgy találhatja meg, ha az eredményekbe kapaszkodik. Előre kell néznie, a múlt hibáiból tanulva tervezni a jövőt. El kell engedni mindazt, ami visszahúzná, legyen az egy rossz élmény vagy olyan ember, aki kihasználja.

Szívesen tevékenykedik egyedül, ezért olyan feladatokat keres, amelyekkel elboldogul így is. Bár kapna segítséget, kérnie se kellene, de szeretne elmerülni a gondolataiba. Új ötletek fogalmazódnak meg Önben, de ezek még kidolgozásra szorulnak, ne ugorjon fejest az ismeretlenbe, mert a csalódásokat nehezen tudná megemészteni. Ha kihívásokat keres, azt megtalálja akkor is, ha a szokásos ügyeivel foglalkozik, de törekszik az egyedi megoldásra.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A céljai elérése érdekében meg kell küzdeni akadályokkal. Ezt Ön is tudja, most mégis megretten. Ne engedje, hogy a kétségbeesés átvegye az uralmat Ön felett, mert akkor valóban csak menekülni tud majd. Tartson egy rövid szünetet, szellőztesse ki a fejét, ilyenkor jönnek ugyanis azok az ötletek, amik átsegítik majd a nehézségen. A kitartás nem hiányzik Önből, csak átmenetileg elvesztette a lelkesedését.

Minden okkal történik. Néha ugyan ez az adott helyzetben nem felismerhető, az elkeseredés ugyanis elvakítja az embert. Igyekezzen talpon maradni és megoldást keresni, de utána mindenképpen elemezze a történteket. Talán az, amit most tanult vagy éppen a gondolatok, amik ébredtek Önben mutatják meg, miért is kellett ezen az úton végigmennie. A feszültséget ne másokon vezesse le, inkább egy kis séta alatt szellőztesse ki a fejét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csak a végső döntését ossza meg az érintettekkel, a folyamatba is avassa be őket. Sokkal hamarabb elfogadják majd a változásokat, ha megértik, miért van erre szükség. Ne feledje, Önben ezek a gondolatok már napok óta érlelődnek és még így is nehéz volt eljutni a megoldáshoz, így nem meglepő, hogy ez másoknak sem sikerülhet egyik percről a másikra, Segítsége is akad majd, csak legyen türelemmel.

Ne keresse a kihívásokat, birkózzon meg azokkal, amelyek egyébként is az útjába kerülnek. Így sem fog unatkozni, még a rutin feladatok is feladhatják a leckét. Szellemileg nincs kimagasló formában, így hiába is érzi azt, hogy tele van energiával, ismeretlen területen most képtelen lenne helytállni. Bár nehéz ezt elfogadnia, mert úgy érzi, egy helyben toporog, de terelje el a gondolatait, akár egy kiadós séta segítségével szellőztesse ki a fejét.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Járjon nyitott szemmel, az irigyei támadásba lendültek. Olyan csapdát állítottak, amibe könnyű besétálni, de mivel számított már erre, így végül sikerül úgy alakítani, hogy győztesen kerül ki a helyzetből és éppen azoknak okoz bosszúságot, akik mindezt előkészítették. Ugyan ez minden energiáját felemésztette, de elkerülhette a nagyobb problémákat. Bár úgy érzi, megérdemli a jutalmat, mégis elkeseredett, hogy ilyen rosszindulattal találkozott.

Új lehetőség kapujában áll, de nem biztos abban, hogy ez az Ön számára előnyös lenne. Kérjen tanácsot olyanoktól, akik már jártak ezen az úton és ismerik a buktatókat. Így nem csak az előnyöket látja maga előtt, de felkészülhet a nehézségekre is és ennek szellemében eldöntheti, érdemes-e elindulni. Ez a megfontoltság most megkímélheti Önt egy komolyabb csalódástól, így ne érezze azt, hogy csak az idejét vesztegeti.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Befektetés nélkül nincsenek eredmények. Most például minden energiáját ennek az ügynek kell szentelnie, ha szeretné végre lezárni. Ha ez megtörténik, komoly lépést tesz előre és egy olyan célja kerül elérhető közelségbe, melyet későbbre tervezett. Éljen ezzel a lehetőséggel még akkor is, ha tudja, így a napja sokkal fárasztóbb és megterhelőbb lesz, mint azt a reggeli órákban elképzelte. Ön azonban képes a saját határait is átlépni, ha valamit igazán akar.

Nincs abban a helyzetben, hogy a szívére hallgasson. Érzi ugyan, hogy ez az út nem lesz feltétlen sikeres és komoly energiákat kell befektetnie, de ha józanésszel gondolkodik, akkor tudja, hogy nincs más választása. Ha kér, kap segítséget, de ne követelőzzön. Lássa maga előtt azokat a célokat, amelyekért harcol, így lesz miből erőt meríteni, ha olyan akadályokba ütközik, amelyek menekülésre sarkallnák.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



