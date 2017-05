Napi horoszkóp - 2017. május 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy Önre is átragadjon a feszültség, ami Ön körül tombol. Képes lesz megőrizni a nyugalmát, ha el tud menekülni. Erre lehetőséget kínálnak azok a feladatok, melyeket betervezett erre a napra. Nem jelentenek ugyan túl nagy kihívást, de mindenképpen összpontosítania kell, ha nem szeretne hibázni. Most ennyi épp elég ahhoz, hogy a saját útján maradjon és elkerülje a buktatókat, amelyek a körülmények miatt felbukkantak.

Próbálja meg a saját érdekeit összehangolni a környezetében élőkével. Így tud ugyanis segítséget kapni. Nem várhatja el ugyanis, hogy mindenki a háttérbe szorítsa a saját elképzeléseit csak azért, mert Ön előállt egy remek ötlettel. Bár talál követőket, de éppen azokat nem tudja maga mellé állítani, akikre valóban szüksége lenne. Ha azonban ad, akkor észrevétlenül kapni is fog és így mindenki célba érhet végül.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bármennyire is szeretne menekülni, tudja, hogy ezzel ugyan időt nyerhet, de a megoldást nem így fogja megtalálni. Ezért legyen bármennyire is kényes a kérdés, foglalkozzon vele. Ha most épp csak annyit, hogy átgondolja, egyáltalán merre induljon el, máris megnyugszik és végül észrevétlenül a végére is jár. Ha emellett még arra is marad energiája, hogy másoknak segítséget nyújtson, már nem is volt olyan kellemetlen a napja.

Próbáljon uralkodni az indulatain, hiszen azzal nem oldja meg a problémát, ha Ön is csak tovább növeli a feszültséget. A higgadtságának köszönhetően azonban gyorsan megtalálja a probléma valódi gyökerét, és így már tud ajánlani egy olyan utat, amely végül mindenki számára elfogadható lesz. Ne engedje ki a kezéből az irányítást, hiszen Ön látja át a folyamatokat és csak az eddig elért eredményeket veszélyeztetné.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor a véleményét kérik, akkor számítanak az őszinteségére. Éppen ezért ne azt nézze, kit bánthat meg a válaszával, hanem mondja el, amit gondol a kérdésről. Bár valóban ezzel átmenetileg magára marad, de hosszútávon csak ez lehet az út, amelyen járni tud. Önmagát csapná be azzal, ha most elhallgatná a gondolatait, de bízzon a megérzésében, hogy ez az egyedüllét csak átmeneti állapot lesz.

Az akadályok láttán egyre erősödik Önben az elszántság. Bár a környezetében élők próbálják Önt meggyőzni arról, hogy válasszon másik utat, Ön kitart az eredeti elképzelése mellett. Így azonban egyedül kell szembenéznie azokkal a kihívásokkal, amelyek még elválasztják a céljától, de a hite saját magában olyan támasz, amelyet senki nem vehet el Öntől. A siker küszöbén se torpanjon meg és végül bátran jutalmazza meg magát.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne rontson ajtóstól a házba, lassítson, ha úgy tapasztalja, a környezetében élők képtelenek lépést tartani Önnel. Ha követelőzik, csak elveszíti azokat, akik még hisznek a sikerben. Legyenek érvei amellett, hogy érdemes Önnel tartani, hiszen a célok mindenki érdekét szolgálnák. Bár nincs egyszerű helyzetben, hiszen komoly akadályokat kell leküzdeni, de az elszántságával és a tenni akarásával jó példát mutat.

Onnan érkezik a segítség, ahonnan nem is számított rá. Azt gondolta, ezen az úton egyedül kell végigmennie, hiszen nem készült fel teljesen az akadályokra, így a kétkedőket nem fogja tudni maga mellé állítani. Végül azonban mégis Önnel tartanak, mert árad Önből a nyugalom és az elszántság és ez egyben garanciát jelent a sikerre. Az irányításával egy olyan csapat alakul, amelyre a későbbiekben is számíthat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bizonytalan, ezért nehezen találja a helyét az emberek között. Pedig most épp arra lenne szüksége, hogy erőt meríthessen a tanácsokból. Éppen ezért beszéljen azokkal, akikben megbízik és így őszintén feltárhatja előttük az Önben lezajlódó folyamatokat. Fontos, hogy ne hallgasson el semmit, hiszen csak akkor érthetik meg Önt, ha képes valóban mindent elmondani, így a legféltettebb érzéseit is.

Tisztázza a nézeteltérést, ha nem szeretné ezt a tüskét magában hordozni. Megbántották, de ahelyett, hogy kiállt volna magáért, elmenekült. Ezzel azonban csak magának okozott még nagyobb fájdalmat, hiszen egyre mélyebbre süllyedt az önsajnálatban. Legyen erős és higgadt, mondja el a véleményét még akkor is, ha emiatt elveszítheti a másik embert. Ha ugyanis nem fogadja el, hogy Ön másképp látja a kérdést, hosszútávon nem is működhetne a kapcsolatuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg menekül az akadályok láttán, nem halad előre. Pedig képes lenne azokat leküzdeni, csak hinnie kell magában. Ha bizonytalan, beszéljen olyan emberekkel, akik ilyenkor képesek megerősíteni, elhitetni Önnel azt, hogy a céljai megérik a küzdelmet. Amint átlendül a holtponton, már ismét magabiztosan menetel tovább. Ne feledkezzen meg azonban a siker kapujában sem azokról, akik ezt lehetővé tették.

Egy hír hallatán kicsúszik a lába alól a talaj. Nehéz lesz felállni, időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza az eseményeket. Ne legyen türelmetlen önmagával szemben, ugyanis hiába siettetné a folyamatot, azzal csak tovább nőne a feszültség. Vonuljon félre, ha úgy érzi, most képtelen emberek között mozogni. Amíg nem tudja önmagában megfogalmazni az érzéseit, nem is kell beszélnie arról.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



