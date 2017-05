Napi horoszkóp - 2017. május 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap tele lesz meglepetésekkel. Sajnos nem mindegyiknek fog örülni, számolnia kell kellemetlenségekkel is, de ha ezeken képes átlépni, végül az eredmények sem maradnak el. Bár váratlan helyzetekben nem mindig találja fel magát, most mégsem okozott nehézséget a rögtönzés és nem engedte, hogy a külső nyomás hatására kapkodni kezdjen. Elsősorban ennek köszönheti, hogy végül élvezni tudja a sikereket is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg látja maga előtt a célokat, nem lehet baj. Bár valóban számos akadály vár Önre, de ezeket képes lesz elbontani, ha nem veszíti el a hitét önmagában. Bátran kérjen segítséget, ha elakadna, hiszen olyan emberek veszik körbe, akik szívesen állnak a rendelkezésére. Ezt annak köszönheti, hogy Ön is képes háttérbe szorítani a saját érdekeit, ha úgy látja, mások mellé felsorakozva hasznosabb lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ameddig csak lehetett, próbálta halogatni ezt a beszélgetést, de most már ideje lesz leülni egy asztalhoz. Bármennyire is kerülgette a témát, egyre kényelmetlenebb ez a helyzet. Most még nyugodt, van türelme meghallgatni a másik felet, mert képes uralkodni az indulatain. Keressen olyan pontokat, amiben egyeznek a vélemények, ezek mentén tudnak ugyanis elindulni egy olyan úton, amely a céljaikhoz vezet.

Eddig elkerülte a nagyobb akadályokat, de Ön is tudja, hogy azokkal még meg kell birkóznia. Talán most lesz türelme megoldásokat keresni rájuk, így foglalkozzon a kérdéssel még akkor is, ha számos más kötelezettség is elintézésre vár. Ügyesen szervezve akár egyszerre intézheti valamennyi feladatát, így marad ideje saját magára is. Vonuljon félre és gondolja át, vajon a helyes úton halad-e vagy esetleg érdemes lenne irányt változtatni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A döntés hosszú távra szól, ezért nem kapkodhatja el. Az se baj, ha egyelőre eltereli a figyelmét és inkább az egyéb feladataival foglalkozik. Addig is tud ülepedni mindaz, amit hallott, tapasztalt. Gondolja át, kihez fordulhatna tanácsért, aki esetleg már járt azon az úton, ahova Ön most készül lépni. Bár vonzónak tűnik az ajánlat, mégsem ugorhat fejest az ismeretlenbe, hiszen a következmények ráadásul nem csak Önt érintik.

Először azokat a feladatokat vegye kézbe, ahol már szorongatják a határidők. Ha felszabadul a nyomás alól, hogy várják az eredményeket, a további kötelezettségeit már könnyedén elvégezheti. Bár nem úgy halad, ahogyan tervezte, mégsem kell elégedetlenkednie, hiszen nem egyedül kell járnia az útját, olyan emberek kísérik, akik kellemes társaságot nyújtanak és még abban is segítségére lesznek, hogy az önbizalma ne hagyja cserben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Eldöntötte és ilyenkor nincs, aki megállíthatná. Pedig a környezetében élők próbálják lebeszélni, hiszen a terve nem elég kidolgozott. Olyan akadályokat hagyott figyelmen kívül, melyek leküzdése meghaladná a képességeit. Ha nem hallgat az intő szavakra, nem is kérheti számon az elmaradt segítséget sem. De nem szívesen adja fel, ezért olyan energiákat mozgósít, melyekről még Ön sem tudta, hogy ott lakoznak legbelül.

Most végre hasznosíthatja azokat a tapasztalatokat, melyeket a napokban szerzett egy olyan est kapcsán, ami komoly kudarccal végződött. Bár akkor nem értette, miért történik meg ez Önnel, nem is gondolta volna, hogy ilyen hamar választ kap a kérdésére. Tanulva a korábbiakból most jól dönt, és olyan eredményeket mutathat fel, amely nem csak az Ön számára meglepetés, de a környezetében élőknek is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ez hamar elfogy, ha akadályokba ütközik. Éppen ezért, ha teheti, válassza inkább a könnyebb utat. Ez is rejteget kihívásokat, de azok még nem haladják meg az erejét. Ahogy halad előre, úgy fogja egyre szűkebbnek érezni a korlátait, de azt is tudja, most ezeket nem lenne szerencsés átlépni, hiszen a következményeket nem látja előre. Az ismeretlenbe pedig nem szívesen ugrana fejest.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. Leginkább azért, mert még Ön sem tudja, mit szeretne. Így viszont hiába kapna tanácsot, mire hasznosítaná, már egy másik irányba halad. Elpártolnak Ön mellől még azok is, akik ismerik ezt az oldalát. Ilyenkor ugyanis fáradt, de nem szívesen ismeri be és mindenképpen szeretne valami hasznosat csinálni. Azonban amint akadályokba ütközik, menekülőre fogja, eredmények híján azonban egyre feszültebbé válik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az sem zavarja, hogy Ön körül egyre nagyobb a feszültség. Próbál a feladatokba menekülni, de számolnia kell azzal, hogy magára marad. Éppen ezért ne tévedjen ismeretlen területre, csak olyan kihívásokat keressen, melyek megoldásához rendelkezik elég tapasztalattal. Akkor találhat követőkre, ha jönnek az eredmények és mások is érzi azt a nyugalmat, ami ezáltal Önt megszállja. A jó példája így lesz ragadós.

Ne kapkodjon, lassan járva is elérheti azokat a célokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy nyugodt maradhasson. Erre lesz most leginkább szüksége, hiszen Ön körül forr a levegő. Képes azonban úrrá lenni ezen a feszültségen és ez Ön köré vonzza az embereket. Így aztán kérnie sem kell, akad segítsége. Ne éljen vissza azonban a hirtelen jött népszerűséggel, hiszen ez hamar elillan, ha követelőzővé válik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



