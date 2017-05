Napi horoszkóp - 2017. május 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az idő nem fogja megoldani a problémát, Önnek kell dolgoznia ezen. Azzal, hogy most beseperte a szőnyeg alá, csak a tünetet kezelte, bár látszólag valóban megnyugodhat. De a legrosszabb pillanatban ismét szembesülnie kell majd vele és akkor már kevésbé lesz türelmes. Inkább most gondolkodjon el azon, hogyan lehetne elsimítani a nézeteltérést úgy, hogy az minden érintett számára elfogadható legyen.

Egyedül nem tudja elvégezni mindazt a munkát, amit betervezett erre a napra. Dönthet úgy, hogy bizonyos feladatokat elhalaszt, de kérhet segítséget is. Ha ezt a második megoldást választja, olyan emberek társságát keresse, akik amellett, hogy megkönnyítik a dolgát, Önnek is tudnak erőt adni, amikor egy-egy holtponthoz érkezik. . Hiszen még így is számolnia kell buktatókkal, amikor egyszerűbb lenne a megfutamodás, mint a küzdelem.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha kapni szeretne, adnia is kell. Ez valóban azzal jár, hogy a saját érdekeit ilyenkor háttérbe kell szorítani és nem feltétlenül az Ön elképzelései valósulnak meg. De közben sokat tanulhat, fejlődhet, hiszen így jut el olyan területekre, ahova saját magától nem indulna el. Gondoljon erre, amikor nem úgy alakul a napja, ahogyan azt eltervezte, de számos kaland várja és érdekes emberek között mozoghat.

Feszült Ön körül a légkör, nehéz így helytállni. Próbáljon békét teremteni még akkor is, ha úgy érzi, ez csak időveszteség. Valóban átmenetileg félre kell tennie a feladatait, de gyorsabban haladhat akkor, ha közben nem kell a környezetében élők vitáit hallgatnia. Bár nem könnyű kideríteni, miből is ered a nézeteltérés, de kívülállóként hamarabb ismeri fel azokat a pontokat, amelyek mentén a szemben álló felek kialakíthatnak egy közös álláspontot.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem csak az jelenthet izgalma kalandot, ha ismeretlen területre téved, a mindennapokba is becsempészheti a színt, ha kísérletezget. Természetesen továbbra is törekednie kell arra, hogy az elvárt eredményeket fel tudja mutatni, de a sikerhez vezető utat saját maga választja meg. Ha nem csak a célokat látja ilyenkor maga előtt, de szeretne tanulni, tapasztalatokat gyűjteni, akkor elindulhat olyan irányba, ahol ez vár Önre.

Ha szeretne segítséget kapni, akkor el kell indulnia. Nem ülhet karba tett kézzel arra várva, hogy majd valaki megoldja Ön helyett a problémákat. Legyenek javaslatai, elképzelései és tegye meg a kezdő lépést, hogy a környezetében élők számára is világossá váljon, hajlandó tenni is az ügy érdekében. Így sokkal szívesebben sorakoznak fel Ön mögé, szinte kérnie sem kell, ha van elég türelme kivárni, hogy a híre eljusson a megfelelő helyekre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár úgy érzi, nem tett meg mindent a siker érdekében, azért még büszke a teljesítményére. Tegye most félre a rossz szájízt és valóban tudja értékelni az elért eredményeket. Nem véletlenül került ezek által a középpontba, hiszen nem kevés munkát ölt bele. Ennek is köszönheti, hogy a szerencse is Ön mellé állt és végül valóban sokkal kevesebb energia-befektetést igényelt, mint azt előzetesen gondolta.

Bármilyen nehéz is, talpon kell maradnia. A hír, ami eljutott Önhöz, nem csak meglepte, de el is gondolkodtatta. Éppen azokban az emberekben kellett csalódnia, akiket közel engedett magához, mert úgy érezte, közel állnak egymáshoz. Fel sem tételezte, hogy képesek lesznek hátba támadni. Most már csak abban bízhat, hogy a makacssága és a bizonyítási vágya átlendíti ezen a holtponton és megmutathatja nekik, nem olyan könnyű Önt eltiporni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Még saját magának sem meri bevallani, pedig csak akkor tud továbblépni, ha ezt a lépést megteszi. Ez lesz azonban a legnehezebb, utána már hatalmába keríti a lendület és a felszabadultság. Vonuljon bátran félre, ha ezt tartja megoldásnak, ha azonban valakivel beszélni szeretne róla, az is érthető. Keressen ehhez olyan partnert, akiben maradéktalanul megbízik és számítat arra, hogy remek tanácsokkal látja el.

Miközben a céljait tartja szem előtt, észrevétlenül gázol át azokon az embereken, akik eddig támogatták. Ön ugyanis hatalmas lendülettel veti bele magát a tennivalókba, miközben próbálnák lassításra kérni. Hallja meg a tanácsokat, hiszen hajlamos lehet a nagy kapkodásban figyelmen kívül hagyni bizonyos akadályokat, melyek jelenleg még leküzdhetetlenek. Érthető, ha türelmetlen és szeretne már célba érni, de az eseményeket nem gyorsíthatja fel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár tele van lendülettel, mégse kapkodjon. Az energiáit inkább fordítsa arra, hogy a környezetében élők segítségére siet. Vannak ötletei a problémáikra, de ne csak tanácsokkal szolgáljon, bátran segítsen nekik a megvalósításban is. Olyan emberekhez kerülhet ezáltal közelebb, akiket eddig távolból figyelt és irigyelt. Rá kell ébrednie azonban arra, hogy az ő életük sem könnyebb, mint az Öné.

Amíg másokhoz viszonyítja a saját életét, csalóka képet fog alkotni arról. Míg az egy nap még úgy érzi, igazán irigylésre méltó a helyzete, a következő pillanatban már szeretne új utakon elindulni, mert azt látja, mások milyen messze eljutottak. Így azonban egyre bizonytalanabbá válik és elveszíti még azokat a célokat is, melyek már elérhető közelségben voltak. Önmagára figyeljen, a saját lehetőségeit kell mérlegelnie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



