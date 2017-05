Napi horoszkóp - 2017. május 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul a napja, de nem engedi ezt az érzést elhatalmasodni magán. Igyekszik minél gyorsabban átlendülni a holtponton, hogy aztán már a feladatira összpontosíthasson. Ehhez eleinte olyan kihívásokat keres, melyekkel biztosan képes megbirkózni, hiszen az eredményekből tud energiát meríteni, azok adják meg azt a lendületet, amely meghozza az önbizalmát és az erejét a komolyabb akadályokhoz is.

Végre lezárhat egy olyan ügyet, amely már jó ideje nyomasztotta. Az utolsó simítások hiányoztak már csak, de szüksége volt ehhez mások teljesítményére. Ahogy maga mögött tudhatja ezt a kötelezettségét, máris új kihívások után kutat, pedig érdemes lenne először egy kicsit megpihenni és egyúttal átgondolni azt, is miért húzódott el ennyire a folyamat. Sokat tanulhat ugyanis az esetből, a későbbiekben még hasznosíthatja a tapasztalatait.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan kérdésekkel foglalkozik ezen a napon, melyeket sosem vesz szívesen kézbe. Most azonban úgy érezte, szüksége lesz ezekre a kihívásokra, mert segítenek Önnek előrelépni. Éppen ezért nem is számíthat arra, hogy könnyedén veszi majd az akadályokat. Ne habozzon olyan emberektől támogatást kérni, akik már jártak azon az úton, amelyre Ön készül lépni, hiszen ők pontosan ismerik azokat a finom fogásokat, ami most nélkülözhetetlen lesz.

Fáradtan indul ez a nap, ezért próbálja meg elnapolni azokat a döntéseket, melyek komoly körültekintést igényelnek. Most ugyanis csak a rövidtávú hatást képes felmérni, de túl messzire nem lát előre. Szívesen foglalkozik azonban olyan feladatokkal, melyek nem túl megterhelőek, mégis látványos eredménnyel kecsegtetnek. Szüksége van ugyanis a sikerélményre, az adja vissza a hitét a tudásában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha teheti, kerüli az embereket, mert érzi, hogy most nem túl kellemes társaság. Ingerült, feszült, ezért képes a legkisebb nézeteltérést is heves vitává alakítani. Nem fogad el olyan véleményt, amely nem egyezik a sajátjával, meg sem hallja, vajon miért ellenkeznek Önnel. Valóban mindenki számára előnyösebb, ha azt az utat járja, amelyet megtervezett magának és nem kell alkalmazkodnia a környezetében élőkhöz.

A kudarcokat nehezen dolgozza fel, éppen ezért próbálja kerülni az összes olyan helyzetet, ahol erre esélye lenne. Nehéz azonban úgy haladni előre, ha közben nem kockáztat. Hallgassa meg a tanácsokat, melyeket éppen azoktól kap, akik ismerik és tudják, hogy ilyenkor legfőképpen arra van szüksége, hogy visszanyerje az önbizalmát. Mert bár még Önben sem tudatosult, de a legnagyobb problémát éppen az okozza, hogy nem hisz saját magában.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem várhat el mást, mint amit Ön is adni képes. Ha feszült, akkor a környezetében élők is ingerülten, hevesen válaszolnak a kérdéseire. Ha azonban képes türelemmel nyitni mások felé, megértéssel találkozhat. Mindig válogassa meg a szavait, ügyeljen arra, hogyan közeledik az emberek felé, hiszen ők csak tükröt tartanak Ön elé. Ha nem szeretne falakba ütközni, Önnek kell először lebontani a sajátját.

Nehezen halad előre, ha nem kér segítséget, végképp elakadhat egy adott probléma miatt. Nem szívesen vallja be, hogy egy feladattal egyedül képtelen megbirkózni, de ha nem teszi meg ezt a nehéz lépést, akár új utat is kereshet magának. Márpedig a céljaihoz ez vezet. Ne feledje, áldozatok nélkül nem lehet sikereket elérni, talán most éppen ez a beismerés jelenti azt az árat, amit meg kell fizetnie. Ennél drágább sose legyen egy eredmény.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár tele van lendülettel, nincsenek célok, amelyek megmutatnák, mire használja fel. Nézzen szét a szűkebb környezetében, akadhat a közelében olyan ember, aki viszont remekül ki tudná használni az Ön energiáit és Ön is szívesen állna a rendelkezésére. Most viszonozhat egy szívességet, melyet ugyan a másik fél már elfelejtett, Ön azonban még pontosan emlékszik arra, hogy a lehető legjobb pillanatban számíthatott rá.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nincsenek tervei, de nem szívesen tétlenkedne. Érdemes lenne a fiókja mélyére is betekinteni, akadnak ott még olyan elmaradásai, amelyekkel foglalkozhatna. Legalább megszabadulna olyan kötöttségektől, melyek eddig észrevétlenül állták útját. Hamar felismeri azt is, hogy nem érdemes egy problémát a szőnyeg alá seperni, mert így a későbbiekben sokkal több energiát igényel az elrendezése. Ha már kézbe vette, most már ne süllyessze ismét el.

Bármilyen nehéz is, erőt kell vennie magán. Nem szívesen mozog emberek között, de várják Öntől az eredményeket. Igyekezzen a saját útját járni, olyan megoldásokat keresni, amelyekkel egyedül is képes haladni, nem szükséges másoktól segítséget kérni. Így észrevétlenül félrevonulhat, és nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Az most ugyanis meghaladná az erejét, az elmúlt napok eseményei ugyanis nem múltak el nyom nélkül.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Szívesen sodródik az árral, kiadja a kezéből az irányítást. Nincsenek ugyanis tervei, amelyekért érdemes lenne harcba szállni. Ez leginkább annak köszönhető, hogy túl fáradt, és próbál menekülni a felelősség elől. Keresnie kell olyan kapaszkodókat, amelyek átlendítik ezen a mélyponton, mert bár rövidtávon választhatja ezt az utat, de így egyre erősödni fog Önben az elégedetlenség érzése is.

