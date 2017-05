Napi horoszkóp - 2017. május 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne sokat tervezzen, inkább sodródjon az árral. Bár szeretne pár feladatot elvégezni, de a szerettei remek programokkal állnak elő. Bátran mondjon igent rá, hiszen így együtt tölthetik az időt és legalább Ön is lazít. Egyébként is érezte már, hogy kicsit lassítani kellene, ez egy remek alkalom erre. Az aktív kikapcsolódás energiával tölti fel, az élmények pedig szép emlékek lesznek, amiket jó felidézni a szürke hétköznapokon.

Bár nem szívesen vállalja, de belesodródik a helyzetbe és végül Ön lesz a döntőbíró. A szemben álló felek közel állnak Önhöz és attól tart, a véleménye miatt elveszítheti az egyiket. Miután alaposan körbejárja a véleménykülönbség okát, könnyebb lesz döntenie, mint hitte volna. Ugyanis mindkét oldal ugyanazt mondja, csak más oldalról közelítik meg a kérdést. Amint sikerül őket közös nevezőre hozni, a hangulata is kivirágzik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az elmélkedés nem csak pihentet, de segít az elmét is kitisztítani. Márpedig arra nagy szüksége lenne, hiszen az elmúlt időszak eseményei nyomot hagytak Önben. Fel kell dolgoznia a csalódásokat és meg találni az okokat, miért is kellett ezt az utat bejárnia. Hiszen semmi nem történik véletlenül, még ha ezt az adott helyzetben nem is ismeri fel, utólag világossá válik, mit is kellett megtapasztalnia egy-egy kudarc által.

Ne csak fehérben és feketében gondolkodjon. Valóban vannak helyzetek, ahol egyértelműen eldönthető, mi a helyes és mit nem szabad tenni, ez a kérdés azonban nem ennyire egyszerű. Először is minden körülményt fel kell mérnie, ami miatt ide jutottak. Már itt is látni fogja, hogy éppen ez a kihegyezett gondolkodás okozta a problémát. Hallgasson azokra, akik szeretnének több érzelmet és színt is hozni ebbe a napba.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne azon bosszankodjon, amit nem tud megcsinálni, élvezze inkább azt, amivel foglalkozik. Ha nem is úgy jönnek az eredmények, ahogyan eltervezte, azért még eredményes napot tudhat magáénak. Ha nem, mint kötelezettségre gondol a feladatok kapcsán, hanem keresi bennük a kihívást, izgalmat, még szórakozásnak is felfoghatja ezeket. Nem kell kapkodnia, így nm is törekszik a gyors, egyszerű megoldásokra, sokkal inkább a szórakozásra.

Engedje, hogy ezen a napon mások irányítsák. Így nem csak a felelősségtől szabadul fel, hogy mások is Öntől függnek, de az elméje is felszabadul a folyamatos terhelés alól. Márpedig egy kis lazítás már Önre is ráfér. Ha csak sodródik, képes észrevenni a szépségeket is maga körül, ami elkerülné a figyelmét, ha folyamatosan összpontosítani kényszerülne. A szürke hétköznapokon is bevethetné néha ezt a taktikát, hogy színesebbé varázsolja a nagy rohanást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Megkönnyebbülne, ha kiöntené végre a szívét. Oly régóta megfogalmazódott már Önben a döntés, de eddig halogatta, hogy ezt meg is ossza azokkal, akiket ez érint. Ezzel egy csapásra megszűnik a feszültség, ami rányomta a bélyegét a hangulatára. A fogadtatás sem lesz olyan viharos, mint számolt rá, nem is érti, miért várt ezzel ennyit. Legyen ez tanulság arra, jobb átesni a kellemetlennek gondolt perceken, mint magában elnyomni.

Ne csak az alapján ítélkezzen, amit az egyik oldalról hall. Járja alaposan körbe a témát, mert az sokkal színesebb, mint azt a felszínt érintve gondolná. Talán így elindulhat egy olyan úton, amely választ adhat számos kérdésre, melyekre már régóta keresi a megoldást. Nem is hitte volna, hogy éppen most jut egy komoly elhatározásra, de él az ölébe hullott szerencsével és a lehetőséggel, hogy segítőkész emberek között mozog.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vannak csodák, csak hinni kell benne. Csak egy nap próbálja meg, hogy nem mindenben a problémát látja, bosszankodik, hanem igyekszik élvezni, amit az élet hoz. Már annak örüljön, hogy olyan emberek veszik körbe, akik szeretik, és ha nem is mindig úgy viselkednek, ahogyan azt Ön elvárná, mégis számíthat rájuk, amikor erre igazán szüksége van, amikor feladná, akkor ott vannak és támogatják. Már ez is erőt kell, hogy adjon Önnek.

Amikor elkeseredne, akkor van szüksége igazán a pozitív gondolkodásra. Persze ilyenkor mindent sokkal sötétebbnek lát, de csak Önön múlik, hogy ezen változtatni tudjon. Ilyenkor kell egy kis szünet, hogy kiszellőztethesse a fejét és helyet adjon egy másik szemléletnek. Fel kell idéznie az elért eredményeket, a megtett utat, hogy mindezt még akkor is saját magának köszönheti, ha nem is egyedül harcolt meg érte.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amikor azt kérik a szerettei, lassítson, azt azért teszik, mert aggódnak Önért. Ön már ott is ellenségeket keres, ahol a legnagyobb biztonságban van. Ideje lenne átgondolni, miért képtelen lazítani, miből ered ez a bizonyítási vágy, amely ráadásul ötvöződik az üldözés félelmével. A fáradtság és az önbizalomhiány csak egy része a magyarázatnak, ennél mélyebbre kell leásnia. Vonuljon félre, hogy meghallgathassa a belső hangokat.

Ne csak a saját véleményét szajkózza, hallgassa meg a másik felet is. Csak úgy juthatnak közös nevezőre, ha engedni tudnak. Tegye meg Ön az első lépést, de ezt ne úgy állítsa be, mint valami hatalmas áldozat. Az együttműködéstől ugyanis sokkal többet kap majd hosszútávon, mint amennyit most gondolna. Bátran engedje szabadjára az érzelmeit is, egymásból meríthetnek erőt akár ezen a téren is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



