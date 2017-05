Napi horoszkóp - 2017. május 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha már szóba kerül, tisztázzák a nézeteltérést, de most ne érje be annyival, hogy beseprik a szőnyeg alá. Ezt tették korábban, ezért is fordulhatott elő, hogy még mindig feszültséget okoz Önök között és időről időre felbukkan a téma. Legyen türelmes, hallgassa meg úgy a másik felet, hogy a helyébe képzeli magát. Eddig talán éppen azért nem jutottak közös nevezőre, mert csak a saját álláspontjaikat tudták megérteni és elfogadni.

Hiába vannak ötletei, a kivitelezéssel még várnia kell. Most más feladatok lettek fontosabbak, hiszen azokkal a szerettei kedvében járhat. Szívesen is teszi félre a saját elképzeléseket, ha így együtt tölthetik az időt és egymásra figyelhetnek. Már hiányzott Önnek ez az érzés, amikor a családtagok nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak, képesek félretenni a nézeteltéréseket és élvezni a közösen eltöltött napot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha fontos Önnek az otthon békéje, engednie kell a többség akaratának. Hiába voltak tervei erre a napra, ha az nem egyeztethető össze a szerettei szándékával. Ha ragaszkodik a saját elképzeléseihez, az csak forrása lehet a vitáknak és végül a hangulatot is megmérgezi. Talán nem is olyan fontosak azok a feladatok, sokkal többet ér, ha láthatja szerettei arcán a mosolyt és a boldogságot, hogy azt tehetik, amit szeretnének.

Mivel úgysem csinálja meg senki Ön helyett, ne tétovázzon. Minél hamarabb elkezdi, annál gyorsabban végez. Kár emiatt bosszankodni, hiszen nincs is ebben semmi meglepő, hogy ezekkel a feladatokkal magára marad. Gondoljon arra, édes lesz a pihenés, ha a kötelezettségeit maradéktalanul elvégzi, nem kell már azokkal foglalkoznia. Persze az eredményeket már mindenki élvezni szeretné, örüljön, hogy mások kedvében járhat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ezen a napon ne hozzon olyan döntéseket, melyek hosszú távú hatást gyakorolnak akár az Ön, akár szerettei jövőjére. Túl fáradt ahhoz, hogy felismerje a buktatókat, ha pedig próbálják erre felhívni a figyelmét, úgy gondolná, csak ártani szeretnének Önnek. Kérjen haladékot, hiszen a kérdés megválaszolása egyébként sem sürgős, így majd nyugalomban és frissebb szellemi állapotban megfontolhatja a folytatást.

Amíg nem tudják a nézeteltérést megnyugtató módon tisztázni, nem fog az Önök között fennálló feszültség sem elmúlni. Meg kell nyugodnia, hogy képes legyen a másik fél véleményét türelemmel végighallgatni és megérteni, Ha már arra ráérezne, miért is jutott erre az álláspontra, máris könnyebb lenne feldolgozni és elfogadni. Talán ha tesz egy lépést az irányába, ő is hasonlóan cselekszik, és végül megtalálják a közös nevezőt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne bánja, ha kicsúszik a kezéből az irányítás, még így is lehet remek napja. Kövesse a szeretteit és próbálja élvezni, amit ők szerveznek. Ezek a programok nem is állnak olyan távol Öntől, mint gondolná, csak félre kellene tenni az előítéletét. Csak azért, mert nem az Ön fejéből pattant ki a szikra, még lehet az ötlet kiváló. Ha pedig összekapcsolja egy kis lazítással, kikapcsolódással, máris sokat tett az egészsége érdekében.

A makacssága most nem jó tanácsadó. Engedjen a többség akaratának és tegye félre a kötelezettségeket. Azok megvárják, de ilyen remek alkalom, hogy egy kicsit több időt töltsön a szeretteivel, nem fog adódni. Olyan programokat állítottak össze, mellyel igyekeztek a kedvében járni, így még arra sem lehet panasza, hogy nem tudna lazítani, kicsit elfelejteni a problémákat és átadni magát a szórakozásnak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szívesen vonul félre, így jobban meghallja azokat a belső hangokat, melyek segítenek meghozni egy döntést. Tudja, hogy ez nagy változást jelent és nem csak az Ön életére lesz kihatással. Éppen ezért is fontos, hogy mérlegelje, vajon a szükséges áldozatokat valóban mindenki vállalni tudja-e, azt jó szívvel teszi meg. Ha kételkedik, inkább vesse el az ötletet és térjen erre vissza később, ha erről meg tudja győzni az érintetteket is.

A változást Önnek kell elkezdeni, hiszen csak így járhat elől jó példával. Mutassa meg, hogy a döntése valóban pozitív hatással jár és nem csak Önre nézve. Ezzel tudja leginkább eloszlatni azokat a kételyeket, amelyek felmerülnek az érintettekben. Legyen türelmes, adjon nekik is időt feldolgozni a várható eseményeket, hiszen Önnek sem ment ez egyik napról a másikra, pedig Ön volt az, aki ennek még szükségét is érezte.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sokszor elég egy találkozás, hogy más színbe helyezze a problémákat. Egy rég nem látott ismerőssel fut össze, akivel kellemesen elbeszélget. Ahogy végighallgatja a történetét, rá kell ébrednie, hogy a saját életében is voltak olyan események, melyeket akkor és ott nem megfelelően fogadott. Talán nem kell mindig a legrosszabbra gondolni csak azért, mert valami nem az elképzelése szerint alakul. Sokszor éppen egy ilyen kitérőre lhet szüksége.

Ne rontson ajtóstól a házba, adjon időt az érintetteknek, hogy ők is megértsék, szükségesek ezek a lépések. Ezt leginkább úgy érheti el, ha magyarázatot ad a döntésére. Önnek is hosszadalmas folyamat volt feldolgozni az eseményeket és elhatározni, hogy ez az út jelentheti a megoldást. De az érvei meggyőzheti őket arról, hogy kövessék, hiszen valóban alaposan megfontolt minden lehetőséget.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



