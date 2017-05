Napi horoszkóp - 2017. május 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne feszegesse ezen a napon a határokat, mert hamar elfogy a lendület, ha akadályokba ütközik. Bár vonzónak tűnik az ajánlat, azt Ön is érzi, hogy meghaladná az erejét. Ráadásul olyan területre tévedne, ahol nincs még sok tapasztalata, egyedül biztosan nem tudna helytállni. Nem számíthat azonban másokra, hiszen mindenki a saját ügyeivel van elfoglalva. Ön is inkább a kötelezettségeire összpontosítson, a kalandozásokat halassza el későbbre.

Ne akarjon mindent egyedül megoldani, kérjen bátran segítséget. Nem csak Önnek származik előnye abból, ha végre sikerül megvalósítani az elképzelését, így könnyű lesz társakat találni a kivitelezéshez. Az irányítást ne adja ki a kezéből, hiszen Ön az egyetlen, aki átlátja a teljes folyamatot és így össze tudja hangolni a munkát. Ez ugyan megterhelő, de ha nem veszíti szem elől a célokat, akkor bírni fogja a nyomást.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megint beleesett abba a csapdába, hogy a részletekre nem figyelt. Megtetszett a cél, kihívásnak tekintette az akadályokat, csak éppen nem számolt azzal, hogy nincs elég tapasztalata és segítséget sem remélhet. Most pedig elindulva az úton már nem szeretne visszafordulni, de azt sem látja maga előtt, hogyan haladhatna tovább. Próbáljon időt nyerni, így a későbbiekben találhat partnereket.

Voltak tervei erre a napra, de egy váratlanul ölébe hullott ajánlatra képtelen volt nemet mondani. A kötelezettségeit akkor sem halaszthatja el, ha ez az új kihívás sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a rutin feladatok. Össze kell egyeztetnie a kettőt, ami nem is lehetetlen, ha nem kezd el kapkodni, hanem átgondolja, melyek azok a folyamatok, amelyek összevonhatóak, egymásból következnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egy új szakasz veszi kezdetét az életében, de ez komoly lemondásokkal fog járni. Nem csak az Ön részéről, de a szeretteitől is áldozatot követel. Most még van lehetőségük egy kicsit több időt együtt tölteni, használják ezt ki. Mindjárt ezen a napon is akad egy olyan program, ahol együtt lehetnek és kikapcsolódhatnak. Ne mondjon nekik nemet csak azért, mert fáradtnak érzi magát, ha átlendül a holtponton, már Ön s képes lesz élvezni.

Most csak azokkal a feladatokkal foglalkozzon, amelyek nem jelentenek valódi kihívást. Kimerült és feszült, így nehezen megy az összpontosítás. Nem hiányzik sem Önnek, sem a környezetében élőknek, hogy hibázzon és emiatt még lassabban haladjon. A sikerek segítik Önt abban, hogy ne adja fel idő előtt és képes legyen minden elvállalt kötelezettségének eleget tenni. De szüksége lesz rövidebb szünetekre is, amikor kicsit kikapcsolódhat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár a napja nem a tervei szerint alakul, így sincs oka panaszra. Olyan kihívásokkal találkozik, melyekkel már szemezett egy ideje, de eddig ne merészkedett erre az útra. Most azonban úgy alakulnak a folyamatok, hogy elkerülni se tudta volna. A lendülete viszi előre, egyre nagyobb lelkesedéssel veti bele magát az ismeretlenbe. Ne ijedjen meg, ha hirtelen már azt sem tudja, merre jár, hiszen a nehezén már túl is van.

Ön is tudja, mit kellene tennie, hogy talpra álljon, mégsem teszi meg a szükséges lépéseket. Azzal, hogy sajnáltatja magát, nem oldja meg a problémát. Meg kell hoznia az áldozatot és szakítania kell a múltjával. Nem szereti kimondani valamire, hogy vége, de ez jelen esetben elkerülhetetlen. Legyen erős, hiszen már érzi, ahogy felemészti a feszültség és így csak egyre mélyebbre sodródik, azokat is megbántja, akik eddig kitartottak Ön mellett.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Első lépésként önmagában kell rendet teremtenie, csak utána tudja rendezni a viszonyát a külvilággal. Amíg ilyen feszült, képtelen lesz megtalálni a közös hangot azokkal, akikkel együtt kellene működnie. Vonuljon félre, hogy elmerülhessen a gondolataiban és ne tudják befolyásolni. Egyedül kell ugyanis bejárnia az utat ahhoz, hogy az eredménnyel azonosulni tudjon és képviselhesse azokkal szemben, akik esetleg kétkednének.

Nem kell sietnie, szerencsére a határidők most nem szorongatják. Ez persze ne jelentse azt, hogy hátradől, és nem foglalkozik a feladataival. De most átgondoltan haladhat, a lépéseit megtervezheti, így elkerülhet olyan hibákat, melyek máskor éppen azért tudnak becsúszni, mert már ingerült és összecsapnak a feje felett a hullámok. Ha ehhez még párosul egy kis lelkesedés, végül komolyabb eredményeket ér el, mint hitte volna.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy döntött, engedélyez magának egy kis lazítást. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem csinálna semmit, Egyszerűen csak nem tervez, sodródik az árral. Igyekszik elkerülni, hogy az irányítás a kezébe kerüljön, így nem kell felelősséggel tartoznia másokért, csak a saját teljesítményéért. Jelenleg ez is leköti minden energiáját, már érzi a fáradtságot ugyanis. Lelkiekben már készíti fel magát egy könnyed hétvégére a szeretteivel.

A gondolatai csaponganak, így aztán nem is igazán kitartó. Ha valami megtetszik, hatalmas lendülettel veti bele magát, de amint egyhangúvá válik a feladat, már új kihívások után néz, félbehagyva az előzőt. A nap második felére az elintézetlen ügyei a körmére égnek, hiszen várnák Öntől az eredményeket, de azok elmaradnak. Kérjen segítséget, hogy a megbízhatóságán ne essen folt, valóban elintézze, amit elvállal.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



