Napi horoszkóp - 2017. május 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.18 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor végre minden a helyére kerül, hirtelen úgy gondolja, Önnek kellene máshol lenni. Nem tudja értékelni, amit elért, a kudarcok maradnak emlékezetesek, az eredményeket magától értetődőnek veszi. Pedig rengeteg munkája van azokban a sikerekben, melyeket elért, ezért nem lenne szabad elégedetlennek lennie csak azért, mert nem olyan ütemben tudta megvalósítani az elképzeléseit, ahogyan azt tervezte.

Bár megszokták már a környezetében élők, hogy ha úgy adódik, képes pillanatok alatt döntést hozni. Most azonban nehezen találja a helyes válaszokat, mert úgy érzi, a lényeg rejtve maradt Ön előtt. A megérzése nem is csalja meg, hiszen amint sikerül egy kis időt nyernie, felismeri, hogyan próbálták csapdába csalni. Az ébersége most is éppen akkor működött, amikor erre a legnagyobb szüksége volt, de emiatt még ne váljon bizalmatlanná mindenki irányába.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen tud összpontosítani, ezért keressen olyan segítséget, aki figyelmezetheti még azelőtt, hogy hibázna. Még ilyenkor sem hallgat mindenkire, ezért fontos, hogy jól válasszon maga mellé embereket. Azok járhatnak sikerrel, akiket nem rettent meg az ellentmondása, képesek a véleményük mellett akkor is kiállni, ha Ön feszült és megtalálják a megfelelő szavakat, amiket meghallva Ön is belátja, csak a javát szeretnék szolgálni.

Egy régi ötlet ismét felmerül Önben, mint megvalósítandó elképzelés. Talán most még a körülmények is adottak ehhez, így bátran kezdjen hozzá. Bár most nem volt ideje felkészülni, de egykoron már alaposan átgondolta, felmérte az akadályokat és a lehetséges útvonalakat. Most már csak ki kell választania azt az egyet, amelyet arra érdemesnek talál, hogy kivitelezze és harcba szálljon a kétkedőkkel is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ismét a múltban hozott döntései foglalkoztatják, vajon akkor ezeket miért gondolta jónak. Látva a következményeket a mai tudásával már nem ezt az utat választotta volna. Pedig már akkor is látta, hogy ez ide fog vezetni, mégis más elképzelései voltak arról, úgy gondolta, ezek a valódi sikerek. Most azonban már nincs meg Önben a hatalmas lelkesedés és elégedetlen mindazzal, amit elért.

Nem menekülhet a problémák elől, szembe kell azokkal nézni. Az nem megoldás, hogy a felszínen elsimítja a hullámokat, de közben belülről feszítik az indulatok. Álljon ki az érdekeiért még akkor is, ha ezzel megbánthatja a más nézeteket vallókat. Talán éppen most jött el a pillanat, amikor ideje ezeket a kapcsolatokat lezárni, hiszen már több bosszúságot okoznak az ilyen ismeretségek, mint amennyi energiát nyerhet belőlük.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne foglalkozzon egyszerre több bonyolult feladattal, mert most nehezen lesz képes kézben tartani a folyamatokat. Ahol elég a rutinja, szinte magától oldódik meg a kérdés, csak el kell indítani, ott természetesen bátran tegye meg a lépéseket, de ha már elmélyült gondolkodásra van szükség, szellőztesse ki a fejét és összpontosítson arra, amit csinál. Csak így kerülheti el a komolyabb hibákat, amelyek csak lassítanák.

Az utóbbi időben számos kudarc érte, melyeket eddig nem volt módja feldolgozni. Most azonban készen áll arra, hogy kiértékelje azokat és egyúttal megtegye a kellemetlen lépéseket is. Kapcsolatokat kell lezárni ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Ez lesz a legnehezebb, hiszen ismét felvillannak Önben azok a csalódások, melyeket igyekezett mélyen eltemetni magában, hiszen túl nagy fájdalmat okoztak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Meg kell találnia azt az utat, amely kivezeti a gödörből. Nem számíthat másra, csak saját magára, hiszen nem is szívesen beszélne arról a kényes kérdésről, amely ide vezetett. Vonuljon félre a gondolataival, igyekezzen kizárni minden zavaró tényezőt. Most csak erre az ügyre összpontosítson, ha valóban szeretné megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek visszaállítják a tekintélyét és a magába vetett hitet is.

Vannak határozott elképzelései, de még nem tudja, milyen úton kell ahhoz elindulni, hogy azokat el is érje. Ne sokat gondolkodjon, hallgasson az ösztöneire. Bár ezek jeleznek némi bizonytalanságot, hiszen ismeretlen akadályok is várnak Önre, melyek érthetően némi félelmet ébresztenek Önben, de ha nem kockáztat, nem is haladhat előre. Az álmaiért tenni kell, a határait kell feszegetni, de ha van célja, akkor képes lesz erre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak azért, hogy a középpontba kerüljön, ne kockáztasson. A véleményét kérik, de az még Önben sem fogalmazódott meg. Számos körülményt nem állt módjában még megvizsgálni, ha azonban most azonnali válaszokat ad, azzal ugyan átmenetileg valóban népszerűvé válhat, de a váratlan akadályok felbukkanása után ez szertefoszlik. Legyen továbbra is az a megfontolt ember, akit eddig éppen azért becsültek, mert a választásai kivitelezhetőek voltak.

Hallgasson azokra, akik próbálják figyelmeztetni, rossz úton indult el. Érthető, hogy a lelkesedése elvakítja és emiatt túl nagy kockázatot készül vállalni, de a környezetében élők ezt még idejében felismerik. Ők nem dönthetnek Ön helyett, ezért meg kell nyugodnia és a hallottakat Önnek kell feldolgozni és értelmezni. Ha mást nem is érnek el a kétkedésükkel, de Ön egy kicsit lelassít, már nem volt hasztalan a mondandójuk.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



