Napi horoszkóp - 2017. május 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem okolhatja magát, ha tudja, mindent megtett és nem is hibázott. A szerencsétlenek egybeesésének következménye, hogy most mégis mindent elölről kell kezdeni. Ez az Ön számára is időveszteség és az energiák újbóli felhasználása, nem gondolhatja senki komolyan, hogy szánt szándékkal sodorta magát ilyen helyzetbe. Most még forrongnak az indulatok, de az idő végül mindenki számára világossá teszi, hogy nem Önt kell okolni.

Csak azután beszéljen másokkal, ha már kialakította a saját véleményét. Könnyen befolyásolhatnák ugyanis é nem biztos, hogy az Önnek megfelelő utat javasolnák. Ha már látja maga előtt, hogyan érheti el a kitűzött célját, kérhet segítséget, hiszen ekkor már valóban csak apró finomításokra szorul az ötlete és határozottan elindulhat, hiszen látja az irányt. Olyan támogatókat is találhat, akik elkísérik ebben a kalandban.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen osztaná meg az ötleteit másokkal, de tart a véleményektől. Ön is bizonytalan ugyanis, hogy valóban kivitelezhető-e mindaz, amit elképzelt. Adjon magának még egy kis időt, amíg tapasztalatokat gyűjthet és így meggyőződhet arról, valóban mindent számításba vett. Tanulmányozzon hasonló eseteket, hiszen már sokan jártak Ön előtt ezen az úton, csak az Ön számára lesz ez még újdonság és kihívás.

Lassan Ön is észreveszi, amit már jó ideje mondanak, túlvállalta magát. Egyre több a folyamatban lévő ügye és nem is mindegyiknél látja, merre is kellene folytatnia. Mielőtt lázas kapkodásba kezdene, gondolja át, mely határidők közelednek, első lépésként ezekkel kell foglalkoznia. Az Önben növekvő fezültség ugyanis már elég nagy nyomás, nem hiányzik mellé még a környezetében élők számonkérése is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nehezen indul a nap, Ön mégis tele van tettvággyal. Olyan ötletekkel áll elő, mellyel nem csak a környezetében élőket lepi meg, de saját maga sem hisz a sikerben. Mégis belevág, hiszen ha meg sem próbálja, valóban nem is érhet el eredményeket. Talán ez a lelkesedés lesz az, ami átsegíti az akadályokon, így végül elégedetten szemlélheti mindazt, amit véghezvisz. Legyen büszke a kitartására és az akaraterejére, hiszen ezek jelentették a csodát.

Tudja, hogy nehéz nap vár Önre, de igyekszik emiatt nem kétségbeesni. Határozott elképzelésekkel kezd neki a kötelezettségeknek, hiszen most nincs helye a bizonytalankodásnak. Olyan embereket keres maga mellé, akik ugyan az adott kérdésben nem tudnak segíteni, de erőt adnak Önnek ahhoz, hogy bízzon magában és a sikerben. Ha a gondolatait sikerül rendezni, nem is állhatja semmi az útját.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne mások elvárásai miatt, saját magáért tegye meg. Ez egy olyan lépés, ami sok bizonytalanságot rejt magában, szüksége lesz a határozottságra és az elszántságra. Ezeket elsősorban akkor tudja mozgósítani, ha érzi, hogy mindezt éppen azért teszi, mert előnye származhat belőle hosszabb távon. Ezt kell szem előtt tartania, ha szeretné sikerre vinni az elhatározását. Ahogy halad előre, úgy lesz egyre biztosabb a döntésében.

Bár még nem volt felkészülve arra, hogy egy ilyen lehetőség adódik, de titokban sokat álmodozott róla. Ne utasítsa vissza csak azért, mert váratlanul érte, igyekezzen minél hamarabb rendezni a gondolatait, hogy maradéktalanul átadhassa magát az ügynek. Tudja le a kötelezettségeit, hogy azok már ne vonják el a figyelmét, minden erejét az adott kérdésnek szentelhesse. Az eredmények sem maradnak el, csak legyen kitartó.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha eddig hiába kereste, most rátalálhat a válaszokra. Ehhez persze az is kell, hogy végre felmeri tenni a kérdéseket. Először csak saját magának, majd ezután beszéli meg az érintettekkel. Kényes a téma, ezért tisztában kell lennie azzal, képes lesz megőrizni a nyugalmát még akkor is, ha ezzel felszabadítja az indulatokat a másik félben. De csak így tisztázhatják a kialakult helyzetet, ne meneküljön tovább előle.

Bármilyen nehéz is, tudja, hogy nincs más út. Felkészült a nehézségekre, mégis tart mindattól, ami Önre vár. Próbálja leküzdeni a bizonytalanságát, hiszen amíg nem lesz képes határozottan elindulni, nem haladhat előre. Van még egy kis ideje, ezt már ne az előkészületekre fordítsa, inkább erősítse magát, az önbizalmát. Ha sikerül átlendülnie a holtponton, már bátran nekivághat mindannak, ami Önre vár.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Eddig ragaszkodott az elképzeléseihez, de mostanra már kezdi elhinni, a környezetében élőknek igaza lehet. Talán tényleg nem volt helyes a döntése, rossz utat választott. Szerencsére nincs még minden veszve. Ha nyíltan felvállalja, hogy hibázott, azok is felsorakoznak Ön mögé, akik egykoron éppen ezért fordítottak hátat. Bár most egyet kénytelen volt visszalépni, mégis sokat haladt előre azon az úton, amin elindult.

Tudja, hogy a kötelezettségeit nem halogathatja tovább, de szeretne egy kicsit magára is időt szánni. Próbáljon segítséget kérni azokhoz a feladatokhoz, melyek most megterhelnék, de a környezetében élők között akad olyan, aki könnyedén venné az akadályokat. Így Önre már csak az egyszerűbb, gyorsan elvégezhető ügyek várnak, ami miatt ugyan érez lelkiismeret-furdalást, de a másik fél is biztos lehet abban, nem marad viszonzatlan a mostani szívessége.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



