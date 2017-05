Napi horoszkóp - 2017. május 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy félreértés beárnyékolja a napját. Korán reggel magyarázkodni kényszerül, de érzi, hogy ne tudta a másik felet meggyőzni az igazáról. Hiába is tereli el a figyelmét a kérdésről, folyamatosan újabb érvek jutnak eszébe, de már nincs kivel megosztani azokat. Végképp elkönyvelték az Ön hátrányára azt a hibát, amelyet nem követett el. Igyekezzen továbblépni, az idő Önt fogja igazolni, csak türelemmel ki kell várnia.

Ne egymás ellen küzdjenek, keressenek közös célt, hogy együtt haladhassanak előre. Nem állnak olyan távol a nézeteik, hogy ne lehetne összehangolni a munkájukat és így hatékonyabbak lehetnek. Ha már közelebb kerülnek egymáshoz, akkor fogja igazán megérteni és bánni, hogy mennyi időt elpazaroltak a csatározásokra. Az energiák azonban innentől kezdve összeadódnak és csodákra lesznek képesek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne csak az akadályokat lássa maga előtt, mert akkor valóban nehezére fog esni az elindulás. Mindig legyen szem előtt, amiért harcba száll, azok a célok, melyek megvalósítása nem csak boldogságot, de hatalmas előrelépést is jelentenek. Ezekért érdemes lesz harcba szállni még akkor is, amikor a környezetében élők ugyan kétkedéssel figyelik, de Ön pontosan tudja, mekkora elszántsággal rendelkezik, ha valamit nagyon szeretne.

Ha már döntött, ennek következményeit vállalnia kell. Most már nem fordulhat vissza, hiszen nem kis utat tett meg. Egy váratlan akadály azonban elbizonytalanítja és már is érzi magáénak a célokat. Ez egy átmeneti időszak, hiszen most nehezebb szakasz következik, de Ön nem az a típus, aki ilyenkor feladná. Tartson egy kis szünetet, szellőztesse ki a fejét, hogy aztán újult lendülettel folytathassa, amit elkezdett.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiába van tele lendülettel, ha ezt képtelen egy feladatra összpontosítani, gondolatai folyamatosan elkalandoznak. Így ugyan belekezd minden olyan munkálatba, melyekkel foglalkoznia kell, de amint egy kicsit is fogy a lendület, félreteszi és már új kihívásokat keres. Ne elégedetlenkedjen, inkább határozzon meg olyan mérföldköveket, melyeket el akar érni, addig nem kacsintgat más téma felé.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, ezért a saját érdekében vonuljon inkább félre. Felesleges Önhöz fordulni ugyanis tanácsért, ingerült válaszokat ad csak, közben a saját feladatai járnak a fejében. Így nyugodtan összpontosíthat azokra, bár segítségre sem számíthat. Egyedül is képes lesz megbirkózni az akadályokkal, ha higgadt marad és a céljait szem előtt tartva halad előre, nem foglalkozik a zavaró tényezőkkel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem csak úgy kerülhet közelebb a környezetében élőkhöz, ha lesi a kívánságaikat. Most inkább csak legyen csendes megfigyelő, hogy minél többet megtudhasson róluk. Nem szükséges azonnal megoldásokkal szolgálnia, ha úgy látja, mások segítségével vagy egyedül is boldogulnak. De közben megtapasztalhatja, bizonyos helyzetekben hogy reagálnak, mire számíthat tőlük a későbbiekben, esetleg akkor majd milyen ötletekkel lesz érdemes előállni.

Bár voltak tervei erre a napra, szívesen teszi félre egy kedvező ajánlat hallatán. A lelkesedése azonban nem tart sokáig, hiszen a kötelezettségeire is felhívják a figyelmét. Próbálja meg összehangolni úgy a folyamatokat, hogy teljesítse, amit elvárnak Öntől, de közben a megkezdett új úton is haladni tudjon. Talán éppen az lendíti át a holtpontokon, hogy mindig talál egy újabb célt, amit érdemes követni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak akkor tud minden téren teljesíteni, ha már korán reggel átgondolja a kötelezettségeit és felkészül a váratlan eseményekre is. Folyamatosan rögtönzésre kényszerül ugyanis, ilyenkor hajlamos szétszórttá válni, megfeledkezik még azokról a feladatokról is, amikbe belekezdett. Márpedig most erős Önben a vágy, hogy megfelelhessen a külső elvárásoknak, így eredményeket kell felmutatnia.

Szívesen mozog emberek között, pedig nehezen hangolódik rájuk. Mégsem vonul félre, inkább csak csendesen félrevonul, de igyekszik mégis szem előtt maradni. Örömmel veszi, ha nem kell irányítania, de célokat tűznek ki Ön elé, amikért harcolhat. Így nem kell azon gondolkodnia, merre induljon. Nem szívesen vállal felelősséget, ezért inkább egymaga küzd meg az akadályokkal, hogy ne kelljen másokhoz alkalmazkodnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Úgy érezte, felkészült, de a váratlanul felbukkanó akadályok elbizonytalanítják. Ne adja fel azonban a hitet saját magában, hiszen ez lehet a legerősebb hajtóereje. Ne mástól várja el, hogy átsegítsék a holtponton, Önnek kell akarni a haladást. Amíg nincs meg ez a belső késztetés, hiába is próbálják erősíteni és bíztatni, csak a kifogásokat keresi. Szellőztesse ki a fejét és legyen képes ismét észrevenni a színeket maga körül.

Legyenek olyan céljai, amelyeket könnyedén és gyorsan elérhet. Így lesz képes elindulni, mert egyelőre nem érez magában elég erőt. Az eredmények azonban segítenek Önnek talpra állni. Hiába próbálnák támogatni, amíg nem hisz önmagában, süket fülekre találnak a biztató szavak. Mégis hallja meg azokat is, hiszen éppen az erősségeit hangsúlyozzák, amelyekbe kapaszkodhat és átlendíthetik a holtponton.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp