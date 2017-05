Napi horoszkóp - 2017. május 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen fogadja, ha ellentmondanak Önnek, pedig az érdekében teszik. Próbálják lassításra kérni, de Ön csak a feladatokra tud gondolni, melyeket betervezett erre a napra. Szerettei először tüntetőleg magára is hagyják, bízva abban, hogy így félreteszi azokat, de a makacsságán nem tudnak felülkerekedni. Végül a segítségére sietnek, hogy mihamarabb végezhessen. Ha mindent elintézett, már végképp ne keressen új kihívásokat.

Nem a világ fordult Ön ellen, Ön az, aki eltévedt és most keresi a helyét. Álljon meg azonban egy kicsit, tegye félre azokat a gondolatokat, amelyek hajtanák előre. Akkor találja meg, amit keres, ha éppen nem keresi. Észre fogja venni, hogy a megoldás a lábai előtt hever, ha végre hajlandó lesz meglátni mindazt, ami körbeveszi. Ön is tudja, hogy a kapkodás, idegeskedés nem jó tanácsadók, csak megfeledkezett erről.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mindenkinek képtelenség megfelelni, ezért tegye fel a kérdést, Ön mivel lenne elégedett. Az első szempont az legyen, hogy a saját igényeit kielégíti. Miért is várná el másoktól, hogy tegyenek Önért, ha még Ön se teszi meg saját magáért. Ha már elérte a célját és megnyugodott, utána nézhet körbe, még kinek lehet segítségére. De csak addig menjen, amíg ez örömet okoz, ne hajszolja túl magát.

Tovább nem halogathatja, bizonyos feladatokkal foglalkozni kell. Kár emiatt bosszankodni, inkább szedje össze a gondolatait, hogy minél gyorsabban haladjon. Nem számíthat másokra, mert mindenki a saját útját járja. Egyedül is képes lesz azonban elvégezni, amit kitűz maga elé, csak ki kell zárnia a zavaró tényezőket és arra összpontosítani, amivel foglalkozik. Bár ez megy a legnehezebben, mégis ez lesz a kulcs a megoldáshoz.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kényes beszélgetés vár Önre, de ne meneküljön előle. Éppen ideje, hogy tisztázzák a kérdést, hiszen Önben is csak gyűlt a feszültség. Bár nem volt felkészülve arra, hogy éppen ma kell szavakba öntenie a gondolatait, de végül sikerül érthetően megfogalmaznia, mi is bántja. Legyen nyitott a másik félre, hogy megérthesse az ő elképzeléseit is, így végre tiszta vizet önthetnek a pohárba. Nem is állnak olyan távol az álláspontok, mint ahogy Ön számolta.

Végre beköltözött a nyugalom az otthonába, élvezze ki minden pillanatát. Tegye félre a munkát, fordítsa figyelmét a szeretteire. Az együtt töltött időnél nincs is értékesebb. Feledkezzen meg a problémákról is, azok megoldása is várhat még. Adja át magát teljes egészében a szórakozásnak, gyűjtsenek emlékeket, hiszen ezek lesznek a szürke hétköznapokon az igazi támaszok, amikbe kapaszkodva tud továbblépni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne bonyolítsa túl a felmerülő kérdéseket, keresse mindig a legegyszerűbb megoldásokat. Hamar feladná, ha olyan akadályokba ütközne, melyekre nincs felkészülve. De ezek elkerülhetőek, ha a célokat szem előtt tartva halad előre és közben nem azon gondolkodik, vajon mit fog elhibázni. Mert az elintézésre váró ügyeiben már van tapasztalata, így könnyedén rátalál a megfelelő útra, csak összpontosítania kell.

A nézeteltérést úgy nem tudják megoldani, ha csak személyeskednek. Mindkettőjüknek engednie kell ahhoz, hogy képesek legyenek valahol félúton találkozni és együtt haladni tovább. Ha ezt nem vállalja, akkor fel kell készülnie arra, hogy innentől nem számíthatnak egymásra. Ekkora áldozatot azonban valószínű nem ér a kérdés, hiszen más területeken remekül megértik egymást, sokat fejlődtek egymás segítségével.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne vállalja fel mások hibáit. Tisztában van azzal, hogy nem Ön tért le a helyes útról, ahogyan azt is tudja, hogyan találhatnának oda vissza. Figyelmét fordítsa inkább arra, hogy mihamarabb a helyes irányba haladjanak és úgy lépjenek tovább, hogy ezt az esetet mindenki elfelejti. Felesleges ugyanis egymás szemére vetni, kinek mit kellett volna másképp csinálni, ha már megesett, inkább mihamarabb ki kell javítani, ami elromlott.

Ez a nap szóljon az elmélkedésről, a tanulságok levonásáról. Az elmúlt időszakban számtalan csalódásban, de szerencsére még több sikerben volt része. Mindenből lehet tanulni, de csak akkor tudatosul ez Önben, ha ismét átéli az eseményeket. Emiatt lesznek ugyan búskomor gondolatai, de ugyanakkor felemelő érzések is a hatalmukba kerítik. Erősítse meg magában a pozitív élményeket, hiszen ezek segítenek talpon maradni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne másoknak akarjon megfelelni, a saját értékrendjét tartsa szem előtt. A kérdést is ennek megfelelően kezelje, ne azt nézze, mit várnak el Öntől. Akkor fog megnyugodni, ha képes azonosulni a döntésével és azt maradéktalanul kivitelezni. Az elszántság megvan Önben, csak éppen eddig kereste a helyes irányt. Most már azonban elindulhat, hiszen a célt kitűzte maga elé és végre segítői is akadnak.

Csak annyit várjon el másoktól, amennyit Ön is képes lenne nyújtani. Ha fáradt és kimerült, akkor ne csodálkozzon, ha a környezetében élők is ezt hangoztatják. Járjon elől jó példával, hogyan lehet ezt leküzdeni és akár a saját korlátokat is átlépni. Tettekkel bizonyítson, hiszen szónokolni bárki tudna, de egy jó vezető éppen arról ismerszik meg, hogy elindul az úton és végig az élen jár.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



