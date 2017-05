Napi horoszkóp - 2017. május 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne a mennyiségre helyezze a hangsúlyt. Tervezzen be inkább kevesebb feladatot, de azokat nyugodtan intézze el. Ne kapkodjon, ne okozzon feszültséget, hogy még sok az elintéznivaló. Inkább tartson szüneteket, szusszanjon egy kicsit, töltsön több időt a szeretteivel. Szüksége van egy kis lazításra, de ezt senki más nem adhatja meg Önnek, csak saját maga. Az nem önzőség, ha ennek megfelelően alakítja a napját.

Őrizze meg akkor is a nyugalmát, ha feszült Ön körül a légkör. Talán éppen ezért van az Ön kezében a kulcs a megoldáshoz. Képes ugyanis higgadtan megközelíteni a kérdést, így sokkal hamarabb felismerni azt is, merre kell indulniuk ahhoz, hogy békét kössenek. A szemben álló felek véleménye között nincs is olyan mély szakadék, de annyira elmérgesedett köztük a vita, hogy ezt már nem tudták felismerni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár fáradt, a gondolatainak nem tud megálljt parancsolni. Tele van ötletekkel, csak épp hiányzik Önből a lendület, hogy azokat meg is valósítsa. Ossza meg a terveit olyanokkal, akik ebben a partnerei lehetnek, így Önnek a szellemi munka marad, illetve kézben kell tartania az irányítást. Ebben azonban még most is verhetetlen, így végül a közös munka meghozza a gyümölcsét és a hőn áhított eredményeket.

Ha egyszerre mindenbe belekezd, majd új kihívások után keresve félbehagyja az adott feladatot, nem jönnek azok az eredmények, amelyekre annyira vágyna. Inkább gondolja azt át, hol várhat egyszerűen és gyorsan sikereket és kezdjen azokkal. Így hamar elérhet bizonyos célokat és ez egyúttal erőt ad a folytatáshoz is. Egy kis szervezéssel aztán összehangolhatja mások munkáját a sajátjával és minden az elképzelései szerint alakul.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tologatja maga előtt a feladatokat, mert nincs kedve elkezdeni. Amíg nem teszi meg az első lépéseket, nem is lesz esélye elindulni. Egy mély lélegzet, egy gyorsan és egyszerűen elérhető cél kell csak ahhoz, hogy a mélypontról kilendüljön. Aztán a siker egyre éhesebbé teszi újabbak elérésére, így észrevétlenül végül minden betervezett ügyét elintézheti. Maradjon azonban energiája arra is, hogy a szeretteivel közös programot szervezzen.

Egy kis lazítás miatt még nem jön el a világvége. Ha emiatt szalad a lakás, attól Ön még legyen nyugodt és bátran töltse az idejét a szerettei által ajánlott programokkal. Közben legalább egy kicsit ki is kapcsolódhat, megfeledkezhet a problémákról. Ne is hozza azokat szóba, ne legyen Ön az ünneprontó. Használja ki inkább a lehetőséget, hogy szórakozhat azokkal, akik igazán közel állnak a szívéhez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálna félrevonulni, de a szerettei érzik, hogy ezzel csak még mélyebbre sodródna. Igyekeznek szóra bírni, elérni, hogy végre őszintén beszéljen a problémáiról. Hajlamos ugyanis ezeket a szőnyeg alá seperni és úgy tenni, minden a legnagyobb rendben van. De belülről feszegetik a kérdések, melyeket természetesen úgysem tud megválaszolni. De most mindezt tegye félre és hallgasson azokra, akik próbálják megmutatni az élet napos oldalát.

A közvetlen környezetében akad valaki, aki az Ön segítségére szorul. Nem szívesen beszél a problémájáról, de ha nyitott szemmel jár, észre fogja venni, ki az, aki próbálja kerülni a társaságot. Vonuljon vele félre, teremtsen nyugodt légkört és adjon neki időt arra, hogy megnyílhasson Ön előtt. Bár nem lesz egyszerű megtörni a hallgatását, de amint egy kis rést tud ütni a falon, már szívesen osztja meg Önnel a kétségeit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha csak a felszínt kapirgálja, nem fog megoldást találni a problémájára. Félre kell vonulnia a gondolataival, hogy senki ne zavarhassa meg. Érzi, hogy most már a kérdés végére kell járnia, mert ha sokáig vár még, egyre feszültebbé válik. Szeretné azonban ezt még addig rendezni, amíg képes nyugodt maradni és türelemmel minden lehetőséget számba venni. Könnyebb lesz végül az út, mint hitte volna, ennyit jelent, hogy sikerül összpontosítania.

Bár külön utakon indulnak el, végül mégis találkoznak az érdekek. Mint ezt felismerik, könnyedebben veszik az akadályokat, hiszen már nem egymás ellen, hanem egymásért munkálkodnak. Ha ezt korábban felismerték volna, számos nehézséget elkerülhettek volna. Ne feledkezzen meg erről a tanulságról, nem is olyan távoli jövőben egy hasonló helyzetben Önnek kell majd ezt hangoztatni és mások figyelmét erre felhívni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Új ötletekre lenne szüksége, ehhez azonban ki kell mozdulnia az otthonából és egy kicsit megfeledkezni a problémákról. Így lesz ugyanis nyitott és befogadó, tudja észrevenni azokat a jeleket, amelyeket keres. Ha végül összeáll a fejében a kép, már könnyedén veszi azokat az akadályokat, amelyek miatt most megtorpant és már arra gondolt, feladja az elképzeléseit. Most azonban olyan lendületesen folytatatja útját, hogy még a kétkedőket is maga mellé állíthatja.

Lassan összeáll a kép a fejében és végre elindulhat az úton, amelyet oly régóta keresett. Az irányt eddig is tudta, de olyan akadályok állták útját, melyeket leküzdhetetlennek tartott. Kapott azonban tanácsokat, melyeket ugyan azonnal nem tudott hasznosítani, de ahogy sikerült rendeznie a hallottakat, már lefordíthatta a saját helyzetére. Legyen türelmes és megfontolt, hiszen nincs már messze a végállomás.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



