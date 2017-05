Napi horoszkóp - 2017. május 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne a kiutat keresse, hanem a megoldást. Hiába próbálna ugyanis menekülni a kötelezettségei elől, azok utolérik. Gondolkodjon inkább azon, hogyan oldhatná meg a lehető legegyszerűbben, így hamarabb kezdődne a hétvége. Ehhez azonban összpontosítania kell, a zavaró tényezőket ki kell zárnia. Azzal könnyítheti meg a helyzetét, ha félrevonul, hiszen ha nincs szem előtt, kevesebben keresik fel tanácsokért, segítségért.

Túl feszült ahhoz, hogy a problémát meg tudják beszélni. Temesse ezért most el magában és terelje el a figyelmét. Keressen olyan feladatokat, melyek komoly összpontosítást igényelnek, hiszen így nem marad energiája arra, hogy bosszankodjon. Mert ahányszor eszébe jutnak a gondok, düh9öng magában. Éppen ezen az érzésen kell túllépnie ahhoz, hogy valóban tisztázni tudják a nézeteltérést, a vagdalkozások ugyanis csak még inkább elmérgesítik a kapcsolatukat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan ötlettel áll elő, amivel nem arat osztatlan sikert, csak kevesen hisznek a sikerben. Bár éppen erre számított és elhatározta, ha kell, akár egyedül is belekezd, mégis rosszul érinti, hogy kétkednek Önben. Ha már azonban végiggondolta és nem kevés energiát beleölt ebbe az elképzelésébe, ne hagyja veszni, mutassa meg, hogy tényleg képes lesz kivitelezni. Végül nem csak a sikernek örülhet, de a saját teljesítményére is büszke lehet.

Tele van kételyekkel, próbál előre menekülni. Így viszont könnyelmű döntéseket hoz, többször is fejest ugrik az ismeretlenbe. Nem azzal nyeri vissza az önbizalmát, ha nem mond nemet, hanem ha képes az adott szavát állni. Éppen ezért inkább maradjon olyan úton, ahol tudja, mire számíthat és tisztában van az akadályokkal. Ezeket kell ugyanis leküzdeni ahhoz, hogy ismét bízzon a képességeiben, tudásában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne egyedül akarja megoldani az Önre váró problémát. Olyan akadályokkal kell ugyanis megküzdenie, amelyekkel még nincs tapasztalata. Ha azonban szétnéz, közvetlen környezetében akad olyan, aki szívesen segítene, számára ez nem okozna valódi megterhelést, egyúttal számára egy lehetőség, hogy bizonyítson Önnek. Kérje a tanácsát és ne csak azért, hogy Önnek egyszerűbb legyen, hanem hogy őt is átlendíthesse a holtpontján.

Nem csak Önnek lehet rossz napja, el kell fogadnia, ha a környezetében élők is feszültebbek, kerülik a társaságát. Ez nem a személyének szól, sokkal inkább számukra jelent megnyugvást, ha kicsit félrevonulhatnak. Biztosítsa őket arról, hogy számíthatnak Önre, ha mégis segítségre szorulnának, de ne legyen erőszakos. Addig is keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, így az Ön lendülete megmarad.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt, melyről álmodni sem mert. Cserébe azonban bizonyos feladatait el kell halasztania. Mielőtt nagy lelkesen elindul az új úton, ügyeljen arra, hogy a határidőket ne mulassza el. A megbízhatóságát nem teheti kockára csak azért, mert keresi az izgalmakat és szeretne kitörni a szürke hétköznapok mókuskerekéből. Hiszen eddig éppen azzal vívta ki a megbecsülést, hogy képes volt több fronton is helytállni.

Összpontosítson a kötelezettségeire, mert hiába közeleg a hétvége, még nem lazíthat. Bár érzi már a fáradtságot, de számítanak is a teljesítményére. Még egy utolsó nagy hajrára van szüksége, de ha rendezi a gondolatait, hozza azokat az eredményeket, melyekkel Ön is elégedett lehet. Vannak azonban olyan feladtok, melyeket félretehet pár napra, ezeket bátran csúsztassa most a fiók mélyére és így nyerhet egy kis időt saját magára.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már korán reggel úgy érzi, felesleges volt felkelni. Nincs Önben elég lelkesedés, hiányzik a céltudatosság. Mégsem engedheti meg magának, hogy mindent félretéve kimeneküljön a világból. Gondolja át, mely feladatait nem halogathatja, ezekkel kezdjen, menet közben pedig megérkezik a hiányzó lendület is. Végül sokkal több ügyét elrendezni, mint hitte volna és ismét bebizonyosodott, hogy minden kezdet nehéz ugyan, de ha fejben rendbe teszi a dolgait, akkor képes átlendülni a holtponton.

Ne másoknak akarjon megfelelni, a saját érdekeit tartsa most szem előtt. Bátran mondjon nemet, ha nem tudja összeegyeztetni a segítségkérést a teendőivel. Kitűzött maga elé bizonyos célokat, melyeket képes is elérni, ha sikerül kizárnia a zavaró tényezőket és nem kalandozik el a figyelme. Vonuljon ezért félre, kerülje a találkozásokat különösen azokkal az emberekkel, akik hajlamosak visszaélni a jóindulatával.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy olyan ember próbál közelebb kerülni Önhöz, aki már nem egyszer bizonyította, hogy méltó lehet a bizalmára. Talán érdemes lenne levenni az álarcát és egy kicsit megnyílni előtte. Adhat Önnek válaszokat azokra a kérdésekre, melyekkel Ön nem boldogul, neki azonban már van tapasztalata az adott témában. De nem csak ezért lehet értékes, sokkal többet kaphat tőle érzelmileg és a magánéletében is.

Döntéseket kell hoznia még akkor is, ha ehhez fáradtnak érzi magát. Nem halogathatja ugyanis tovább azokat az ügyeket, melyekbe oly lelkesen belekezdett, másokat is megfertőzött ezzel, aztán valahogy elvesztette az érdeklődését iránta. Most már végig kell vinnie, hiszen nem csak saját magáért tartozik felelősséggel, de azokért is, akik hittek Önben és beálltak a csatasorba, hogy támogassák.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



