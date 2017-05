Napi horoszkóp - 2017. május 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába fordulnak Önhöz segítségért, Ön is elveszettnek érzi magát. Így még olyan kérdésekben sem tud dönteni, ami Önt érintené személy szerint. Vonuljon inkább a háttérbe és kövesse azokat, akik hasonló célokért küzdenek, mint amelyekért Ön is elindult. Ha együtt haladhat valakivel, könnyebben veszi az akadályokat, hiszen lát maga előtt példát. Ne adja fel csak azért, mert nem alakul minden az elképzelései szerint.

Nem úgy alakul a napja, ahogyan eltervezte. A gondolatai folyamatosan elkalandoznak, képtelen az adott feladatra összpontosítani. Emiatt elmaradnak az eredmények, amibe belekezd, végül félbehagyja. Egyre feszültebbé és türelmetlenebbé válik, így végül mindent megszakítva inkább elvonul egy kicsit elmerülni azokban a kérdésekben, amelyek valójában foglalkoztatják. Így sikerül végül megkapja a keresett válaszokat is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Próbálja elnyomni az érzéseit, hiszen olyan döntéseket kell meghoznia, melyek elsősorban hideg fejet, józan észt igényelnek. Mégsem képes teljesen kizárni a gondolataiból azokat a hangokat, melyek azt sugallják, hallgasson a szívére. Próbálja keresni az arany középutat, azaz vegye figyelembe a következményeket, de az emberi tényezőkről se feledkezzen meg. Ezzel ugyan megnehezíti a saját dolgát, mégis elégedett lehet a választásával.

Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, vannak korlátai. Ezeket nem hagyhatja figyelmen kívül, amikor folyamatosan igent mond a felkérésekre. Még időben vegye észre, ha már túlvállalná magát, ellenkező esetben a megbízhatóságát teszi kockára. Ne foglalkozzon egyszerre túl sok feladattal, mert így könnyen hibázhat, ami nem marad végül következmények nélkül. Legyen türelmes és határozott, hogy az útján maradhasson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elvonultak a viharfelhők, ismét képes nyitni a világ felé. Újra közel engedi magához a környezetében élőket, de azért vigyázzon arra, ne éljenek ezzel vissza. Érthető, hogy szívesen beszél a problémáiról, hiszen ez már jó ideje feszítette belülről, de válogassa meg, kinek tárja ki a szívét. Ha ugyanis bárki bepillantást nyerhet az Önben lezajlódó folyamatokra, akkor ezzel ellenségei vissza is élhetnek.

Le kell zárnia bizonyos feladatokat ahhoz, hogy képes legyen továbblépni. Ha túl sok ügye van folyamatban, szétszórttá, figyelmetlenné válhat. Ügyeljen arra, hogy ne hibázzon, hiszen most arra végképp nincs sem ideje, sem energiája, hogy egy adott kérdést többször is kézbe vegyen. Összpontosítson arra, amivel éppen foglalkozik, ne engedje, hogy a gondolatait eltereljék a környezetéből érkező zavaró tényezők.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A probléma megoldás abban rejlik, hogy képesek nyíltan és őszintén beszélni róla. Amíg minden érintett csak a maga véleményét hangoztatja és még csak nem is az érintettnek mondja el az álláspontját, egyre mélyül Önök között a szakadék. Legyen Ön az, aki megteszi az első lépést és kivételesen nem megnyilvánul, hanem kérdez és türelmesen hallgat. A jó példa ragadós lesz é végül sikerül elsimítani az indulatok hullámait.

Tegye félre a sértettségét és hallgassa meg a másik felet is. Rá fog ébredni, hogy az álláspontjaik nem is állnak olyan távol egymástól, de túl hamar elragadták az indulatok. Ha türelmes és megértő, felismeri a probléma valódi gyökerét és máris kezében lesz a megoldás is. Ehhez azonban türelemre és megfontoltságra lesz szükség, valamint a törekvésre, hogy megteremtse a nyugalmat és a békét maga körül.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A megoldásra törekedjen, ne a bűnbakkeresésre. A probléma adott, alaposan körbejárta, majd úgy döntött, inkább másra próbálja hárítani a felelősséget. Ha találna valakit, akit okolhatna, akkor nem is kellene tovább foglalkoznia a kérdéssel. Ez azonban nem hozza meg a várt nyugalmat, újra és újra beleütközik és emiatt nem is tud úgy haladni, ahogyan eltervezte. Ha már találkozott a gonddal, igyekezzen megkeresni a kulcsot hozzá.

Ez a nap nem a nagy eredmények miatt marad emlékezetes, hanem a tudástól, amelyet szerez. Persze ehhez komoly akadályokat kell leküzdenie, olyan nehézségekkel találkozik, melyek elől legszívesebben elmenekülne. Mégis valahol mélyen érzi, hogy most ezen az úton kell maradnia és a céljait nem szabad félretenni. A tapasztalatok nem csak az adott kérdésben lesznek hasznosíthatóak, de számos kérdésre talál még választ általuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most engednie kell, ha győzni szeretne. Van, amikor nem a legrövidebb utat kell választania, ha a lehető leggyorsabban szeretne célba érni. Most is egy kis kitérőre kényszerül, de olyan tapasztalatokkal gazdagodik, amely hosszabb távon megkönnyíti a helyzetét és új lehetőségeket nyit meg Ön előtt. Éppen ezért ne is bosszankodjon, vegye észre, milyen okkal történik Önnel az, amit most ilyen sötéten lát.

Új területen kell helytállnia, emiatt kissé bizonytalan. Kérjen bátran tanácsot, ha nem is kap segítséget, ötletet nyerhet azoktól, akik már nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az adott kérdésben. Igyekszik palástolni, hogy fél a beláthatatlan következményektől, de érdemes lenne erről is beszélnie valakivel. Eloszlathatná ugyanis a kétségeit, megnyugtató válaszokkal rendelkezne még azokra a kérdésekre is, amelyek meg se fogalmazódtak Önben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



