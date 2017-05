Napi horoszkóp - 2017. május 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Csak úgy tud igazságot tenni, ha kizárja a döntési folyamatból az érzelmeit. Ez egy olyan kérdés, amit nehéz hideg fejjel megközelíteni, mégis csak így lehet megtalálni a helyes utat. Ne azt nézze, kik állnak egymással szemben, csak és kizárólag a problémára összpontosítson. Mint kívülálló, megtalálja azokat a pontokat, amelyek mentén kialakíthatja a saját véleményét, melyet végül mindenki elfogad.

Nehezen tud összpontosítani, ezért gyakran vét még ott is hibákat, ahol egy átlagos napon könnyedén helytáll. Éppen ezért ne is nagyon tervezzen, inkább intézze azokat az ügyeket, amelyek az útjába kerülnek. Így is lesznek olyan kihívások, melyek megdolgoztatják, de legalább nyugodt lehet, hogy nem vállalt magára több kötelezettséget, mint amennyi feltétlenül szükséges. Az esti órákban már csak a pihenésé legyen a főszerep.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne siettesse a folyamatot, a kapkodás ugyanis nem vezet sehova. Egyre feszültebbé válik csak, ha nem olyan gyorsan jönnek az eredmények, ahogyan azt Ön elvárta, pedig a környezetében élők is figyelmeztették, az elképzelései nem kivitelezhetőek úgy, ahogyan azt Ön szeretné. Legyen türelemmel és végezze el a feladatait, így célba fog érni pont akkor, amikor annak elérkezik az ideje. Se hamarabb, se később.

Minden feladatát nem tudja elnapolni, így hiába is próbál menekülni, bizonyos kötelezettségeit el kell végeznie. Tervezze meg a napját, reggel még nyugalomban átgondolhatja, melyek azok az ügyek, amelyek nem tűrnek halasztást. Ezeket vegye kézbe, hogy megnyugodhasson, nem az Ön teljesítményén múlik mások sikere. Már ez ad Önnek olyan erőt, amely átsegíti a holtpontokon. Külső támogatásra ugyanis nem számíthat, önmagában kell bíznia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amit eddig próbált elkerülni, hirtelen vonzóvá vált. Ez egy olyan téma, amivel szemben nem lehet semlegesnek maradni, mindenkinek van róla véleménye. Önnek is volt, de most úgy ébred, hogy már nem utasítaná el, ha egy kicsit mélyebben is elmerülhetne benne. Használja ki a lehetőséget, hogy erre van ideje és olyan emberek veszik körbe, akiknek megfelelő tapasztalata is, hogy elkísérhessék ezen az izgalmas úton.

Nehéz lesz úrrá lenni az indulatain, de Ön is tudja, ha most elveszíti a fejét, nem jut közelebb a megoldáshoz. Időre lesz szükség, hogy alaposan körbejárhassa a kérdést és közben nem engedheti meg, hogy az érzelmei vezéreljék. A tapasztalatai meg fogják mutatni a helyes utat, csak meg kell hallania ezeket a hangokat. Legyen ezért nyitott, hogy biztosan ne kerülje el semmi a figyelmét és még időben lépni tudjon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szüksége lesz erősítésre, de a környezetében élőktől ezt hiába várná. Ezért indítsa a napot könnyebb feladatokkal, hogy ne maradjanak el az eredmények kitartás hiányában. A sikerek fogják átlendíteni azon a holtponton, ahol most megakadt. Ismét látni fog maga előtt célokat, amelyek miatt érdemes küzdeni. Ha már Ön is elhiszi, hogy tényleg van folytatás, bátran keressen olyan feladatokat is, melyek komolyabb összpontosítást igényelnek.

Ne hamarkodja el a véleményét, először járja körbe a témát. Könnyű lenne az első benyomása alapján eldönteni, mi a helyes, a kérdés azonban ennél összetettebb. Ön is érzi, hogy a mélyben van valami rejtély, ezért próbál időt nyerni. Ne azokhoz forduljon tanácsért, akik érintettek, hiszen ők a saját nézőpontjukat hangoztatják. Beszélgessen inkább olyanokkal, akik ugyan most kívülállók, de van már tapasztalatuk hasonló témában.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Feszült és ez könnyen átragad a környezetére is. Érdemes lenne inkább visszavonulni, hogy a hangulatot ne rontsa el maga körül. Szüksége lesz olyan feladatokra, melyekkel egyedül is megbirkózhat és elterelik a figyelmét az adott problémáról. Ha már kicsit el tud attól távolodni, könnyebben találja meg a válaszokat is, melyeket most hiába is próbál keresni, valami mindig megzavarja abban, hogy a lényeget észrevegye.

Bár nem várnak Önre komolyabb kihívások, mégsem dőlhet hátra. Végre kicsit ledolgozhatja az elmaradását, melyek ugyan nem okoznak különösebb nehézséget, de nem is szívesen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Nyomasztja azonban a tudat, hogy várják Öntől az eredményeket, így kézbe veszi ezeket. Ne mérgelődjön, hogy ismét mások elvárásainak kell megfelelnie, nem járhatja a saját útját, ilyenekre is szüksége van ahhoz, hogy fejlődhessen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem igazán találja a helyét, más feladatokkal szeretne inkább foglalkozni. Ha már azonban a szavát adta, hogy számíthatnak Önre, most már ne visszakozzon. Tudja le mihamarabb a kötelezettségeket. De utána már ne keressen újabb kihívásokat, inkább engedélyezzen magának egy lazább délutánt. Fordítsa figyelmét saját magára, megérdemel egy kis kényeztetést, ne vonja meg magától, amit éppen megkíván.

Nehezen tud felülemelkedni a problémán, az időről időre visszafurakszik a gondolataiba. Ilyenkor azonban nem úgy tud összpontosítani, ahogy azt az adott ügy megkívánja és hibázik. Ön is beláthatja, hogy ez így nem lesz eredményes, ezért első lépésként foglalkozzon azzal, hogy megválaszolja a kérdéseket, melyek nem hagyják nyugodni. Engedje el a sötét gondolatokat, mert így képtelen lesz valódi megoldásokat találni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



