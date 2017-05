Napi horoszkóp - 2017. május 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nincsenek határozott tervei, inkább csak sodródik az árral és engedi, hogy a hirtelen ötletei vezéreljék. Nehéz így Önt követni, ezért magára marad. Most azonban ez sem keseríti el, élvezi a rögtönzésben rejlő meglepetéseket. Nap végén ugyan elégedett fáradtságot érez, nagy eredmények azonban nem jelzik, valóban aktívan tevékenykedett. De n is ez alapján ítélje meg a teljesítményét, sokkal inkább érezzen elégedettséget azért, hogy élvezni tudta a történéseket.

Egy korábban tett ígéretére figyelmeztetik. Emiatt ne legyen ideges, hiszen egykoron Ön mondott igent a felkérésre. Akkor úgy gondolta, bele fog férni az idejébe, sajnos most összecsaptak a feje felett a hullámok. A szavahihetőségét mégsem teheti kockára, így szervezze át a napját. Ha azokat a feladatokat félreteszi, amelyek ugyan élvezetet jelentenének, de nem szorongatják a határidők, végül minden fronton képes lesz helytállni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával és ezt szeretné a saját céljai megvalósításába fektetni. A környezetében élők ezt nem nézik jó szemmel, hiszen közben elsodorhatja őket a lendületével. Ne legyen türelmetlen, ha a segítségét kérik, próbálja meg összeegyeztetni az ő érdekeiket a sajátjaival. Egy szakaszon együtt haladva végül minden fél elégedett lehet az eredménnyel, hiszen Ön sem lassított, de mások is haladtak előre.

Könnyű Önnel megtalálni a közös hangot, mert most elsősorban külső megerősítésre vágyik. Ezzel azonban elaprózza az erejét, hiszen nem képes nemet mondani. Ha ezen az úton halad tovább, végül nem kapja meg, amit annyira szeretne, az elismerést a környezetében élőktől. Válassza ki inkább azokat az embereket, akiknek fontos a véleménye és az ő kéréseit teljesítse, minden más megkeresést tudjon visszautasítani.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A változás együtt jár azzal, hogy búcsút kell intenie bizonyos dolgoknak, akár embereknek is. Mielőtt elindulna az új úton, fontolja meg, valóban tényleg érdemes-e ekkor lépésre szánnia magát. Talán mégsem olyan nagy az elégedetlensége, mint amekkora áldozatot kellene hoznia. Az elégedetlenségét talán más módon is orvosolhatná. A döntés előtt még egyszer vizsgálja meg, mire lenne szüksége ahhoz, hogy a helyére kerüljenek a szálak.

Nem törhet ajtóstól a házba, mert azzal nem fog előrehaladni, de új ellenségeket szerezhet magának. Próbálja meg inkább kerülő úton elérni a célját, még ha így lassabban is halad. Szüksége van ugyanis mások segítségére, de nekik időt kell adnia ahhoz, hogy elfogadják a terveit. Ha kérdezik, adjon kimerítő válaszokat, ne hallgassa el a buktatókat sem, hiszen fel kell készülniük a nehézségekre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Miközben a saját feladatait intézi, mások is a segítségére szorulnak. Próbálja meg a kettőt úgy összehangolni, hogy mindkettővel haladhasson. Nem szívesen mondana ugyanis nemet azoknak, akik felkeresik, hiszen Ön is számíthatott rájuk. Közben azonban a határidők is szorongatják, ezek elmulasztása Önnek jelenthetne komoly hátrányt. Végül sikerül minden téren helytállnia, de a nap végére alaposan kimerül.

Bár már sejti a választ, mégis fel kell tennie a kérdést, ha szeretne megnyugodni. Tudja, hogy ez egyúttal azt is jelenti, külön úton folytatják, de azt is érzi, így nem mehet tovább. Egyre nőtt Önben a fezültség, hiszen már nem találták meg a közös nevezőt, ami összetartotta volna Önöket. Ha a másik fél még nem is áll készen, mondja ki Ön a végső szót, mielőtt teljesen felemésztené belülről az állandó kétkedés.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A tökéletességre törekszik, de így még nagyobb az esély arra, hogy hibázzon. Egyre fáradtabb ugyanis, így az összpontosítás is a nehezére esik. Próbáljon meg néha szünetet tartani, ilyenkor szellőztesse ki a fejét. Van, hogy a megoldás éppen akkor érkezik, amikor nem i számít rá. Most is a távolság jelentheti a valódi megoldást, hiszen így más szemszögből is megláthatja az akadályokat, amik keresztezik az útját.

Legyen nyitott, csak így veszi majd észre azokat a folyamatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy továbbléphessen. Ki kell ugyanis engednie a kezéből az irányítást és egy szakaszon másokat követni. Elvesztette ugyanis az irányt és hiába keresné, amíg nem egyértelműek a céljai, nem talál rá. Tegye ezért most félre a saját elképzeléseit és nézzen szét, kihez lenne érdemes csatlakozni. Ne úgy tekintsen erre, mint elvesztegetett idő, sokkal inkább tapasztalatszerzés.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kell mezire menni, ha a megoldásokat keresi. Ott hevernek a lába előtt, csak éppen Ön sem hitte volna, hogy ilyen egyszerű lehet. Csak azért, mert jó ideje egy helyben toporgott, még ne jelenti azt, hogy az akadály olyan hatalmas lenne. Inkább csak Ön volt túl fáradt ahhoz, hogy észrevegye azt, ami egyértelmű. Vegye ezt jelzésnek, hogy ideje egy kicsit lassítani, kevesebb kihívással szembenézni.

Az út, amelyen elindult, nem oda vezet, ahova Ön tart. Próbálják erre figyelmeztetni, de a lendülete viszi előre, meg sem hallja azokat a szavakat, amelyek nem értenek Önnel egyet. Ne másokat hibáztasson, amikor Ön is ráébred arra, hogy feleslegesek voltak az eddigi erőfeszítései és mindent kezdhet elölről. Legközelebb haladjon inkább lassabban é megfontoltabban, így időben tud módosítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



