Napi horoszkóp - 2017. május 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Minden következményt figyelembe kell vennie, nem csak azokkal számolni, amelyek Önre nézve kedvezőek. Érthető, hogy izgatott lett az ajánlatot hallva, de nem szabad megfeledkeznie arról, hogy nem csak a saját jövője a tét, de azokéra is hatással lesz, akik közel állnak Önhöz. Azt pedig nem szeretné, ha amiatt veszítené el őket, mert most túl könnyelműen mondott igent, nem egyeztetve az érintettekkel.

Az nem megoldás, hogy keres egy bűnbakot és mindenért őt hibáztatja. Ugyan átmenetileg megnyugszik, de ettől még nem kap választ azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek. Az energiáját fordítsa inkább arra, hogy az ügyet előreviszi, a csapat élére áll és kivezeti őket a gödörből. Így nem csak elfogadják, mint vezető, de a lelkiismeretét is megnyugtathatja, valóban tett valamit a közösségért, nem csak igyekezett tevékenykedni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vonzó az ajánlat, de egyúttal ijesztő is. Ehhez a feladathoz fel kell nőnie, itt nem lesz elég a kitartás és az akarat. Sokat kell tanulnia, a tapasztalatait pedig új megvilágításba helyezni. De ha valaki, akkor Ön lehet az a személy, aki képes lesz megoldani ezt a kérdést. Higgyen magában és törekedjen arra, hogy eljusson a célba. Olyan eredményeket érhet el, melyek még Önt is meglepik, de egyúttal hatalmas előrelépés az életében.

Nem játszadozhat mások érzéseivel. Tiszta vizet kell öntenie a pohárba még akkor is, ha ezzel megbántja a másik felet. Ez ugyanis csak átmeneti, de azzal, hogy nem ad egyértelmű választ a kérdéseire, rabolja az idejét és hiú ábrándokat ébreszt benne. Döntsön, még ha tudja, ezzel végérvényesen elindul egy úton, de így legalább Ön is megszabadul egy tehertől, ami eddig nyomasztotta, bár ezt csak most veszi észre, amikor már nincs többé a teher a vállán.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ismerik Önt. Így nyugodtan járhatja a saját útját, ők meg fogják érteni, miért teszi ezt. Nehéz most befolyásolni a döntéseit, de nem szeretne egyedül haladni. Lesznek követői, akik megértik és olyanok, akik ugyan nem, de bíznak Önben. Ne éljen vissza ezzel, adjon magyarázatot a választására. Így legalább kénytelen kicsit lassítani és egyúttal át is gondolni, vajon valóban jó irányba indult-e el.

Végre pontot tehet egy olyan ügy végére, ami már régóta nyomasztja. Amíg lehetett, igyekezett halogatni, hogy kézbe vegye, de most már Ön is érzi, jobb lesz ezen mihamarabb túl lenni. Amikor végre fellélegzik, nem is érti, miért várt ezzel ennyit, hiszen sokkal egyszerűbb volt, mint ahogy számolt vele. Érdemes lenne átgondolni, vajon mennyi ilyen terhet cipel még magával, amit csak tol maga előtt, pedig gyorsan lezárhatná.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Úgy érzi, túl nagy teher nyomja a vállát. Mindezt azonban csak magának köszönhet, hiszen Ön volt képtelen nemet mondani a felkérésekre. Mostanra azonban már ki sem látszik a tennivalók alól és egyre feszültebb emiatt. Próbáljon összeállítani egy tervet, amely mentén haladhat és ledolgozhatná a hátralékát. Lassan fogynak ugyan a kötelezettségei, de legalább elindul, így kicsit megnyugodhat.

Falat húz maga köré, így próbálja megvédeni az érdekeit. Ezzel azonban olyan embereket is távolt tart, akik valóban érdek nélkül közelítenének, Önre lennének kíváncsiak. Gondolja át, vajon nem fizet-e így túl nagy árat valami olyanért, ami nem is létezik. Igaz, hogy többen is támadták, éltek vissza a bizalmával, de ezzel a lépéssel csak azt fogja elérni, hogy képtelen lesz továbblépni, hiszen nem akad majd megfelelő segítsége.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most egy olyan időszak kezdődik, amikor nem jönnek kimagasló eredmények, de tennie kell a későbbi sikerek érdekében. Több ügy is most indul el, ezeknél még csak tervezget és szervez. Ilyenkor még fontosabb, hogy a figyelmét összpontosítsa az adott kérdésekre, hiszen hosszabb távra hozza meg a döntéseit, melyeket ment közben nem mindig lehet megváltoztatni. Zárja ki a zavaró tényezőket, a céljait tartsa szem előtt.

Hallgasson az ösztöneire, más most úgysem adhat használható tanácsot. A probléma elsősorban abban rejlik, hogy letévedt a helyes útról és hiába figyelmeztették, a saját feje után ment. Így magára maradt, de tanult az elkövetett hibákból. Most már látja maga előtt, hogyan tudna javítani. Amint összeáll a terv a fejében, induljon el, hiszen mihamarabb szeretné bebizonyítani, valóban kezében van a megoldás.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan emberrel ossza meg a gondolatait, aki tanácsot is adhat. Azzal, hogy beszél róla, még nem oldja meg, egyedül ugyanis nem találja az utat. Legyen türelmes, de határozott, hiszen amint rálel a helyes irányra, indulnia is kell. Bár nem így tervezte ezt a napot, mégis képes meglátni benne a szépséget és így nem lesz ideges amiatt, hogy bizonyos feladatait el kell halasztania. Sokat tanulhat abból, ahogyan most sikerül kezelnie a kénye ügyet.

Még a reggeli órákban gondolja át a tennivalókat, mert, ahogy bekerül a mókuskerékbe, nehéz lesz terveznie. Ha azonban akad egy sorvezető, akkor végül valamennyi olyan kötelezettségét letudhatja, amelyeknél szorongatják a határidők. Az utóbbi időben hajlamos volt ugyanis inkább azokkal a kérdésekkel foglalkozni, melyek örömet okoztak, így a kellemetlen, komolyabb összpontosítást igénylőket csak halogatta.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



