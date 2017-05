Napi horoszkóp - 2017. május 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyitva áll Ön előtt a lehetőség, hogy változtasson. Ne másoktól várja el, hogy kész megoldásokkal szolgáljon, legyen Ön az, aki kitapossa az utat. Bár az adott helyzetet nem csak Ön tartja aggasztónak, el kell fogadnia, hogy a környezetében élők nem tesznek egyetlen lépést sem annak érdekében, hogy kimozduljanak a holtpontról. Tudjon annak örülni, ha nem akadályozzák meg abban, hogy legalább Ön cselekedjen.

Bár elfogadta, hogy ezen a napon nem az Ön kezében lesz az irányítás, mégsem képes lazítani. Még így is próbálja befolyásolni az eseményeket, de folyamatosan ellenállásba ütközik. Ne legyen feszült, próbáljon meg kikapcsolódni és jól érezni magát azokon a programokon, melyeket a szerettei kínálnak Önnek. Nem kell mindig az eredményeket várni, abban mérni egy nap sikerét, hiszen az együtt töltött idő mindennél értékesebb.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha segítséget kér, akkor fogadja is meg a kapott tanácsokat. Úgy gondolja, ezek nem Önre vannak méretezve, de ez csak a kezdeti félelem. Ismeretlen területre téved, így nem is tud minden következményt számításba venni. Talán csak azért tűnik ennyire bonyolultnak a helyzet, mert nem látja maga előtt egyértelműen az utat. Bízzon a megérzéseiben és azokban az emberekben, akikhez fordult, hiszen nem véletlenül választotta őket.

Egy nem várt akadály miatt majdnem megfutamodik. Ne legyen ideges csak azért, mert nem minden a számításai szerint alakult. Képes lesz továbbhaladni, ha megőrzi a nyugalmát és a megoldás keresésére összpontosít. Ne feledje, figyelmeztették, hogy túl nagyvonalúak a tervei, most csak beigazolódni látszik ez. De ha a kezdetekkor meg volt arról győződve, hogy képes elérni a célját, akkor most mindezt be is bizonyíthatja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bármilyen nehezére is esik, bizonyos feladatokat el kell végeznie. Már jó ideje halogatja azokat, várják Öntől a végeredményt. Most nem saját maga miatt, hanem azokért kell erősnek lennie, akik közel állnak Önhöz és eddig számíthatott rájuk. Ne okozzon nekik csalódást és megkönnyebbülés lesz végre maga mögött tudni a kötelezettségeket, melyeket egykoron önként vállalt, csak nem számolt azzal, hogy nem lesz korábban ideje elvégezni.

Minden rosszban van valami jó. Néha ugyan nehéz ezt megtalálni, megesik, hogy csak idővel válik ez világossá, nem azonnal látható. De erre kell gondolnia, amikor egy nem várt esemény miatt módosul az egész napja. Valamit tanul majd, talán egy új emberhez kerül közelebb, ez most még nem tudható. De ha megőrzi a nyugalmát és igyekszik talpon maradni, meg fogja tapasztalni, hogy oka volt ezeknek a történéseknek.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ugyanazok a problémák bukkannak fel újra és újra. Ez annak köszönhető, hogy nem beszélik meg türelmesen, őszintén, csak igyekeznek mihamarabb lezárni. Így marad egy tüske, ami aztán begyullad, és ismét felszínre hozza a nézetkülönbséget. Ha már ismét így alakul, most ne engedje, hogy csak elsimítsák a felszínen, addig ne engedje lezárni az eszmecserét, amíg nem mondja el mindenki a teljes véleményét és nem építik fel azt a bizonyos hidat.

Csak akkor tudják elsimítani a nézeteltérést, ha mindenki enged egy keveset. Nem kell feladni az elveit, de bizonyos kérdésekben kénytelen lesz más válaszokban gondolkodni. Képes lehet mindezt úgy megtenni, hogy nem válik ettől feszülté, nem gondolja azt, hogy túl nagy áldozatot vállal a béke érdekében. Fontos, hogy a gondolataiba is ez így kerüljön be, hiszen ha továbbra is csak a saját igazát tudná elfogadni, csak szőnyeg alá sepernék a problémát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egy vita után nehezen találja a nyugalmát. A gondolataiban képtelen lezárni, folyamatosan az elhangzottak járnak az eszében. Felszínre törtek az indulatok, így nem rettentek vissza attól sem, hogy személyeskedjenek. Persze most már Ön megbánta, de jóvátenni egyelőre nem lehet. Kell egy kis idő, amíg minden fél képes lesz higgadtabban értékelni az eseményeket és elfogadni, hogy amiket kimondtak, csak a pillanatnyi düh táplálta.

Csak úgy tarthatja kézben az irányítást, ha ezen folyamatosan dolgozik. Emiatt viszont minden más feladatát elhanyagolja. Mérlegeljen, vajon tényleg megéri az akaratát érvényre juttatni, ha ennek az az ára, hogy a kötelezettségeit nem teljesíti. Járja inkább a saját útját az elképzelései szerint, de engedje, hogy ugyanezt tegyék a szerettei is. Végül összeáll a kép, hiszen egy irányba tartanak, csak máshonnan közelítenek a célhoz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amikor már úgy gondolja, minden a helyére került, a semmiből újabb probléma merül fel. Lassan kezdi feladni a reményt, hogy valaha is képes lesz maga mögött tudni az ügyet. Legyen még egy kis türelemmel és utoljára szedje össze az erejét. Ha ezt az akadályt is leküzdi, valóban elfelejtheti az eddigi megpróbáltatásokat és elindulhat azon az úton, amelyet már oly régen kiválasztott magának.

Felejtse most el a feladatokat és inkább töltse az idejét azokkal, akik erőt, megnyugvást adnak Önnek. Szüksége van ugyanis egy kis kikapcsolódásra, töltekezésre. Tőlük megkaphatja azokat az energiákat, amelyek ismét lendületbe hozzák és kisegítik abból a gödörből, ahol most érzi magát. Szavak nélkül is megértik, mi játszódik le Önben, így még magyarázkodnia sem kell. Talán ez a legjobb, hiszen nehezen is öntené szavakba az érzéseit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



