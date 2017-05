Napi horoszkóp - 2017. május 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha valami nem az elképzelése szerint alakul, bosszankodik. Személyes sértésnek veszi, amikor ellentmondanak Önnek. Mindez a fáradtság számlájára írható, de a környezetében élők mégis kerülik, hiszen nehéz így Önnel megtalálni a közös hangot. Fogadja el, hogy ezen a napon nem fog komolyabb eredményeket felmutatni, azokkal a feladatokkal tud boldogulni, melyek nem igényelnek komolyabb erőfeszítést, összpontosítást.

BIKA: (április 21 - május 21.)

Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, le kell zárnia a múltat. Nem elég ezt csak mondani, a gondolatait is e szerint rendezni. Ehhez azonban időre van szüksége és legfőképpen nyugalomra. Vonuljon bátran félre, hogy meghozhassa azokat a döntéseket, melyek ugyan fájnak, de elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a jövő felé tekinthessen. Bár minden következményt nem vehet számba, de ha lég határozott, megbirkózik azokkal. Heti horoszkóp





Egyedül nem tudja megoldani az Önt foglalkoztató problémát. Hiába is próbálkozik, mindig zsákutcába kerül. A következmények ugyanis kellemetlenek és nem csak Önt érintik. Nem kímélheti meg azoktól a szeretteit sem, bármelyik utat választja is. Beszéljék meg higgadtan, mi vár Önökre és együtt keressenek egy olyan lehetőséget, mely mindenki számára elfogadható és még felvállalható, így könnyebb helyzetbe kerül.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fontosak a kötelezettségek, de ugyanennyire a szeretteivel töltött idő is. Csak míg az előbbieket elnapolhatja, a másodikat sosem pótolhatja. Éppen ezért most elsősorban azokra fordítsa figyelmét, akik Önhöz fordulnak. Lehet, csak tanácsot kérnének, de sokkal inkább azért keresik meg, hogy észrevetessék magukat és így kerüljenek közelebb Önhöz. Vegye észre, ha valamelyikük bajban van és csak az ön segítségére számíthat.

Bár tele van energiával, ezt most mégse arra fordítsa, hogy újabb feladatokat keres. Intézze el azokat, melyek halaszthatatlanok, majd keresse szerettei társaságát. A közös programok, de akár csak egy nyugodt beszélgetés is új színt hozhat a kapcsolatukba, amely a rohanó hétköznapok miatt kezdett megkopni. Most végre azokra a problémákra is találhatnak megoldást, melyek miatt eltávolodtak egymástól.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Érdemes kézbe venni azokat az ügyeket, melyek a fiók mélyén lapulnak arra várva, hátha egyszer kipihentebben ébred. Bárost sincs tele energiával, de azt is érzi, nem várhat tovább, le kell azokat zárnia ahhoz, hogy végre felszabadultan továbbléphessen. Bár nehezen halad előre, mégis lassan jönnek az eredmények és ez erőt ad Önnek ahhoz, hogy végül pontot tegyen a végükre és valóban új kihívások után nézhessen.

Ami Önnek bevált, nem biztos, hogy másnál is működik. Ezt vegye figyelembe, amikor a tanácsait kétkedve fogadják. Ezt elsősorban ugyanis az okozza, hogy meglepő ötletekkel áll elő. Ön ugyan a saját helyzetében ezeket használhatónak gondolja, azonban a másik fél nem ugyanazokkal a tapasztalatokkal és főleg tudással rendelkezik. Ami egyszerű lehet az egyiknek, a másiknál komoly fejtörést okozhat. És ami az egyiknek bonyolult, az a másik számára könnyen kivitelezhető.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Eddig sikerült elkerülnie, hogy szemtől szembe megbeszéljék a problémát. Most már azonban nem húzhatja ezt tovább, ráadásul erre remek lehetőség is adódik. Nem kell attól tartania, hogy maradandó feszültség keletkezik Önök között, hiszen az álláspontok nem is olyan távoliak, csak ellentétes oldalról közelítették meg a kérdést. Amint ezt felismerik, könnyedén találják meg a közös pontokat, amelyek mentén már együtt mehetnek tovább.

Önnek kell megtennie az első lépést, ha szeretné elkergetni a viharfelhőket. Mindannyian érzik ugyan a feszültséget, de senki nem akarja felvállalni, hogy szóba hozza a kényes kérdést. Legyen Ön az, aki megteremti a nyugodt légkört, majd szóba hozza. Amint az első szavak elhangzanak, mindenki megkönnyebbülve osztja meg a véleményét. Tartsa azonban végig kézben az irányítást, mert könnyen elszabadulhatnak az indulatok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy olyan ember fogadja a bizalmába, akit eddig távolról csodált. Nem is gondolta, hogy egyáltalán ismeri Önt, időt szán arra, hogy meghallgassa. Ne éljen vissza azonban a frissen szerzett ismeretséggel. Csak addig menjen el, amellyel még nem zavaró, nem tűnik úgy, hogy ajtóstól ront a házba. Így is kap olyan segítséget, amely jó darabig elkísérheti az útján, sokat tanulhat mindabból, amit hall.

Szeretne kicsit lassítani, de azt is tudja, még rengeteg a félbemaradt ügye. Csak azokkal foglalkozzon, amelyek valóban fontosak és halaszthatatlanok. Ha ezek alapján rangsorolja a feladatokat, végül mégis marad ideje a pihenésre is. Töltse ezt az időt aktívan, hiszen nem csak az alvás jelenthet kikapcsolódást. A friss levegő, egy kis testmozgás ugyanúgy adhat energiát, mintha csak a négy fal között ülve merengene.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Napok óta motoszkál a fejében egy gondolta, most végre módjában áll ennek utánajárni. Olyan információk kerülnek a birtokába, melyek meglepik. Mielőtt azonban ezeket használná, érdemes átgondolnia, hova is vezet, ha mindent elhisz egy kis utánajárás nélkül. Így hamar észreveszi, hogy csapdába szerették volna csalni, de ebből most előnyt is kovácsolhat magának. Maradjon azonban higgadt és megfontolt.

