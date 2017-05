Napi horoszkóp - 2017. május 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiába a tervek, ha hiányzik Önből a lendület. Reggel még tele volt ötletekkel, de mikor a tettek mezejére kellene lépni, hirtelen nem is tudja, merre induljon. Nem azért, mert mindbe szeretne belekezdeni, hanem mert nem látja a végét. Kezdje azokkal, amelyek gyorsan megvalósíthatók, hogy a sikerek elhitessék Önnel, valóban képes véghez is vinni mindazt, amit fejbevett. Ahogy evés közben jön meg az étvágy, úgy lesz egyre energikusabb az eredmények láttán.

Nem mindig a legrövidebb út vezet leggyorsabban a sikerhez. Most is választhatná azt, hogy nem törődve a környezetében élőkkel elindul arra, amerre gondolta, de érzi, hogy ezzel megbántaná azokat, akik nem tudnak Önnel lépést tartani. Így inkább választja a hosszabbat, ahova elkísérhetik és így ápolhatja a kapcsolatait is. Menet közben már nem is érzi úgy, hogy rosszul döntött volna, hiszen élvezi mindazt, amit átél.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Még ugyan nem látja, milyen lehetőségek rejlenek az új ajánlatban, de érzi, hogy el kell fogadnia. Ne is gondolkodjon most ezen, egyszerűen csak induljon el és keresse a kihívásokat. Élvezi, ahogy sikerül leküzdenie az akadályokat, egyre energikusabb. Talán éppen erre volt most szüksége, olyan izgalmakra, amelyek ismét erőt adnak Önnek, növelik az önbizalmát és a hitét abban, hogy érdemes küzdeni.

Ismeretlen területen kell helytállnia, ezért fontos, hogy kizárja a gondolataiból a zavaró tényezőket és csak az adott feladatra összpontosítson. Bár nincs elég tapasztalata a témában, mégis hisz abban, hogy képes lesz elérni a kitűzött célokat. Sokat megtanulhat nem csak saját magáról, de a környezetében élőkről is, Ez egy vízválasztó nap lesz, hiszen akik még a délutáni órákban is Ön mellett lesznek, hosszú távon is maradnak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem kellenek tervek erre a napra, szívesebben sodródik az árral. Kicsit fáradt, ezért nem szívesen vállal felelősséget másokért is. Így csak arra kell figyelnie, hogy az Önre bízott feladatokat hiba nélkül elvégezze, nem Önnek kell irányítani a környezetében élők munkáját is. Módja van rövidebb szüneteket beiktatni, amikor kiszellőztetheti a fejét, félrevonulhat. Bár nincsenek kimagasló eredmények, mégis elégedett lehet a teljesítményével.

Nehezen megy az összpontosítás, ezért érdemes meghallani, ha a környezetében élők figyelmezetik. Nem kiemelni szeretnék a hibáit, csak jelezni, ha készülne letérni a helyes útról. Ha felismeri a segítő szándékot, végül eredményes napot zárhat, de ha a tanácsokat ártó kritikaként értelmezi, nem számíthat sikerekre. Amint letudja a kötelezettségeit, szabaduljon ki a négy fal közül és szellőztesse ki a fejét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne terhelje túl magát, nyugodtan megengedhet magának egy lazább napot. Tudja le a fontosabb kötelezettségeit, de amit lehet, bátran halasszon későbbre. Fordítsa most figyelmét saját magára, hogy rendezi a gondolatait. Ehhez nem is kell más, csak egy kis idő, amit visszavonulva tölthet. Mielőtt otthonába hazatér, menjen el sétálni vagy csak egyszerűen üljön le valahol, ahol nem zavarják a külső zajok és meghallja a belső hangokat.

Az eddig előkészített feladatokkal foglalkozzon, azokat zárj le. Nem kell új kihívásokat keresnie ahhoz, hogy sikereket érhessen el, hiszen ezek is szép eredményekkel zárulhatnak. Viszont itt már megküzdött a jelentősebb akadályokkal, így már csak könnyedén be kell sétálnia a célba. Most pedig erre van szüksége ahhoz, hogy az önbizalma helyrerázódjon, ismét képes legyen hinni a képességeiben, tudásában.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adja át az irányítást egy olyan személynek, aki jól ismeri Önt, így látja, mire lenne szüksége. Nem a könnyű utat keresi, de az összetett problémákat szeretné elkerülni. Vannak olyan feladatok, amelyek megfelelőek lesznek arra, hogy haladjon előre, de ne terhelje túl magát. A felelősséget pedig nyugodt szívvel adhatja át másnak, nem kell attól tartania, hogy visszaélnek azzal. Felszabadultan tevékenykedik és ez az eredményeken is meglátszik.

Mérje fel a korlátait, azokat most ne próbálja feszegetni. Elsősorban a saját elvárásainak akarjon megfelelni, ne keressen olyan kihívásokat, melyekkel a környezetében élőket szeretné lenyűgözni. Ha túlterheli magát, csak hibákat vétene, így végül nemhogy mások, de Ön sem lenne elégedett a teljesítményével. Kész megküzdeni akadályokkal, de csak akkor, ha pontosan látja a végeredményt, amiért harcolnia kell

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vonuljon inkább félre, hogy figyelhessen saját magára. Most nehéz lenne összeegyeztetni mások igényeit a sajátjával. Vannak ugyanis céljai, de azok teljes embert igényelnek. Éppen ezért ezekre kell összpontosítania, ha szeretné elégedetten zárni a napot. Nem szívesen hagyna függőben ügyeket, mert már vannak új ötletei, elsősorban azokra összpontosítana a jövőben. Érezze magát annyira fontosnak, hogy most ezt tartja szem előtt.

Új ajánlatot kap, de valami azt súgja, ez egy csapda. Mielőtt bármit is mondana, gondolja át, milyen következményekkel járna az elfogadása vagy az elutasítása. Nem csak az Ön jövője most a tét, de a szűkebb környezetét is érint a válasza. Éppen ezért beszéljen velük is, talán ők képesek lesznek hamarabb észrevenni az összefüggéseket és segíteni Önt abban, hogy helyesen válassza meg az irányt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



