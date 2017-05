Napi horoszkóp - 2017. május 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Át kell lendülnie a holtponton, onnantól már minden könnyedén megy majd. Addig azonban rögös út vezet, ráadásul a környezetében élőkkel sem találja a közös hangot. Végül jön egy olyan eredmény, amely még Önt is meglepi és már képes hinni a további sikerekben. A kitartása elnyeri a jutalmát, mert minden olyan célját eléri végül, melyet erre a napra betervezett. Valóban csak a kezdet volt nehéz.

Nem reménykedhet addig segítségben, amíg ilyen feszült. Így ugyanis nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, folyamatosan ellenkezik. A tanácsokat sem fogadja meg, a saját feje után megy. Ahogy gyűlnek az akadályok, úgy ébred rá arra, hogy rossz döntést hozott, amikor elutasított mindenkit. Még van visszaút, csak tudnia kell elnézést kérni azért, hogy ok nélkül bántotta meg az Önt körülvevő embereket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kemény beszélgetések várnak Önre, ezért fontos lenne a gondolatait rendbe tenni. Összpontosítania kell a felmerült kérdésekre, hiszen Öntől várják a válaszokat. Ha most megtalálja a megoldásokat, a jövője szempontjából komoly lépést tesz előre. Ne kapkodjon, szerezzen be minden információt, amelyek elengedhetetlenül szükségesek lesznek ahhoz, hogy használható és megvalósítható ötletekkel álljon elő.

Tele van energiával, úgy érzi, most kell feszegetni azokat a bizonyos határokat. Nem csak elindul egy új úton, de ragaszkodik ahhoz is, hogy a saját elképzeléseit követhesse. Bár valóban így sokat megtudhat saját magáról, mégis érdemes lenne meghallgatni a tanácsokat. Azokat ugyanis olyanoktól kapja, akik már megküzdöttek azokkal az akadályokkal, melyek még Ön előtt vannak, így hasznos ötletekkel szolgálhatnak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak az első lépéseket kell megtennie valahogy, utána már a lendület viszi előre. Kérjen ehhez segítséget, ha önmagától nem találja az útját. Olyan célokat tűzzön ki maga elé, melyeket gyorsan elérhet, hiszen a sikerélmények viszik előre. Tudja értékelni a részeredményeket is. Ne foglalkozzon azzal, ha a környezetében élők másként látják a teljesítményét, elsősorban a saját elvárásainak kell megfelelnie.

Hiába tervezte meg a napját, végül rögtönzésre kényszerül. Egy olyan felkérést kap, melynek nem tud ellenállni, de a kötelezettségeit sem hanyagolhatja el. Igyekszik ezt összehangolni, de így folyamatos kapkodás mellett kell úgy helytállni, hogy az elvárt teljesítmény se maradjon el. Mindezt természetesen észre sem veszi, hiszen a lelkesedése folyamatosan hajtja előre, az idő is repül, de a végére összeáll a teljes kép.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem ismer lehetetlent, ha valamit el szeretne érni. Jöhetnek az akadályok, szinte élvezi is, hogy nem olyan egyszerű megkapni, amit kitűzött maga elé célként. Önmaga is meglepődik, milyen rejtett tartalékokkal rendelkezik, hiszen szinte megállás nélkül halad úgy előre, hogy észre sem veszi az idő múlását. Az eredmények pedig igazolják, hogy valóban a csillagos ég a határ, ha egyszer valamit a fejébe vett.

Célokra van szüksége ahhoz, hogy kilábaljon a gödörből. Legyenek ezek könnyedén elérhetőek, melyekért ugyan meg kell dolgoznia, mégse kelljen csalódástól tartania. Azt ugyanis most képtelen lenne feldolgozni, hamar feladná, ha komolyabb harcra kényszerülne. Legyen elégedett mindazzal, amit elér, ne a kétkedők és irigyei szavára adjon, sokkal inkább a belső hangokra, amelyek biztatják, erőt adnak Önnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Adjon esélyt egy új kapcsolatnak. Bár az utóbbi időben sok csalódás érte, emiatt falat is húzott maga köré, de most jött egy olyan ember az életébe, aki próbálja ezt lebontani. Nehezen állt ellen neki, és egyre erősödik Önben az érzés, hogy engednie kellene. Miért is ne tehetné ezt meg, hiszen már bebizonyította nem is egyszer, hogy valóban minden hátsó szándék nélkül, őszintén közeledik Önhöz.

Félre kell tennie az elképzeléseit, mert egy olyan ember kéri a segítségét, akinek tartozik már annyival, hogy maga elé helyezze. Ha összpontosít, végül a saját kötelezettségei egy részét is elvégezheti, így elégedett lehet a teljesítményével még akkor is, ha a környezetében élők számon kérik az elmaradt feladatokat. Mivel egyetlen határidőt sem mulasztott el, így semmi oka, hogy e hangok miatt elkeseredjen, lelkiismeret-furdalása legyen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha már megtalálta, mikor hibázott, könnyedén tud javítani. Éppen ezért inkább vonuljon félre, ne másokra hagyatkozzon, hanem a saját gondolatait rendezze. Hamar megleli a probléma gyökerét és innentől már lendületesen haladhat előre a helyes úton. Tudjon nemet mondani, ha valaki próbálná elcsábítani, izgalmas kihívásokkal igyekszik elterelni. Most az a legfontosabb, hogy helyrehozza mindazt, amivel másoknak kárt okozott.

Egy olyan információ jut el Önhöz, amely komolyabb következményekkel is járhat, ha ne megfelelő helyekre is eljut. Mielőtt azonban bármilyen lépéseket is tenne, győződjön meg annak valóságtartalmáról. Az is lehet, így próbálnak Önnek csapdát állítani. Hamar eldöntheti, merre induljon, hiszen szellemileg friss, felismeri, ha tényleg csak a helyes útról szeretnék letéríteni. Bárhogyan is alakul, mindenképpen keresse meg a forrást, hiszen ott kell tisztáznia a kérdést.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



