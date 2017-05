Napi horoszkóp - 2017. május 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul a nap, de lassan sikerül belerázódnia. A tervei egy részét elnapolja, mert kerülni szeretné a feszültséget. Tudja, hogy bizonyos feladatok azonban azzal járnának, hogy mások segítsége szorulna, egyedül nem tudná kivitelezni, de azt is látja, hogy most nem lenne alkalmas előállni ezzel a kéréssel. Bár emiatt kissé elkeseredett, mégis képes összpontosítani azokra a célokra, melyek azonban elérhető közelségbe kerültek.

Lássa be, ha hibázott, ez nem a gyengeség jele. Tudjon elnézést kérni attól, akit ok nélkül megbántott. Felült egy pletykának, nem járt utána annak, valóban az események úgy történtek-e, ahogy az az Ön fülébe eljutott. A téves követeztetése miatt azonban olyan embereket bántott meg, akik nem csak ártatlanok voltak az ügyben, de eddig mindig ott álltak Ön mellett. Nem lenne szerencsés, elveszíteni őket.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vegyen részt az eseményekben, ne vonuljon félre. Persze nem kell magához ragadni mindjárt az irányítást, ha ehhez nem érez magában elég erőt. De ha valamit kérnek Öntől, teljesítse, így bebizonyíthatja, hogy lehet Önre számítani. Közben olyan emberekhez kerülhet közelebb, akik a későbbiekben még viszonozhatják mostani segítségét. Közben a saját kötelezettségeit is képes lesz megoldani, így eredményes napot zárhat.

Egy olyan lehetőség nyílik meg Ön előtt, melyről álmodozott már, de nem is remélte, hogy ilyen hamar módja nyílik megvalósítani. Hirtelen meg is rettenti ez, de ne feledje, elszántság és határozottság nélkül nincsenek sikerek. Valóban nincs még felkészülve, de a lelkesedése átsegítni azokon az akadályokon, melyek komolyabb előkészületet igényeltek volna. Merjen rögtönözni, hiszen nem ismeretlen a terület, ahol helyt kell állnia.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Elindult egy úton, de pár lépés után már kétségek gyötrik, vajon jól döntött-e. Gondolja át, mennyire szeretné a céljait elérni és ezért mekkora áldozatot hajlandó meghozni. Azt tudta eddig is, hogy komoly lemondásokkal jár, ha egyszer a tettek mezejére lép, most azonban elbizonytalanodik. Álljon meg egy kicsit, foglalkozzon más kérdésekkel, ez alatt letisztul Ön előtt a kép és végül meghozhatja a döntését, merre tovább.

Fáradtan ébred, ilyenkor szüksége van könnyen, gyorsan megvalósítható célokra, hogy átlendülhessen a holtponton. A sikerek éltetik ugyanis, azok lesznek képesek elhitetni Önnel, hogy érdemes továbbmennie az úton. Éppen ezért tudja értékelni mindazt, amit elér, legyen az a környezetében élők szemében bármilyen apróság is. Ne az ő szemüvegükön keresztül értékelje a teljesítményét, hanem a saját érzései alapján.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha kér, kap segítséget. Ha azonban csak magában halad előre, nem avat be senkit a terveibe, nem várhatja el, hogy olvassanak a gondolataiban. Képes ugyan önállóan is megbirkózni az Önre váró akadályokkal, azonban gyorsabban haladhat, ha megfogadja azok tanácsát, akik már elértek oda, ahova Ön még csak most tart. Tudjon változtatni az elképzelésein, ha egy jobb lehetőség adódik, hiszen ezzel a saját dolgát könnyíti meg.

Ne induljon el egyedül egy olyan úton, ami számos meglepetést tartogathat. Nem áll készen arra, hogy ismeretlen területen is képes legyen olyan teljesítményt nyújtani, amit elvárna magától. Nehezen dolgozza most fel a kudarcokat, ezért érdemes lenne azokat eleve elkerülni. Ezt csak úgy teheti meg, ha most nem kísérletezik, ha mégis, akkor olyan háttérrel, akik képesek lesznek megvédeni a hibázástól.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Meg kell keresnie a probléma gyökerét, ha szeretné megoldani. Amíg csak a felületén keresgél, hiába próbál tüzet oltani, elég lesz egy szikra, hogy ismét fellobbanjon. Ilyen feszült légkörben azonban nem tud a feladataira összpontosítani. Tegye azokat most félre, amíg nem tisztázza a kérdést, amely nem csak Önt, de a szűkebb környezetét is foglalkoztatja. Az Ön kezében van ehhez a kulcs, így Önnek kell elszántnak lenni.

Ha szeretné leküzdeni az akadályokat, segítséget kell kérnie. Olyanokhoz forduljon, akikben megbízik, hiszen kényes kérdéseket kell megbeszélni ahhoz, hogy a valódi útra léphessen. Túl sok időt vesztegetett el azzal, hogy egyedül próbálkozott. Most már Ön is érzi, hogy változtatnia kell, de nehezen hozza meg ezt a döntést. A folytatás azonban minden elképzelését felülmúlja, hiszen sokkal gyorsabban halad, mint remélni merte volna.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan emberekben csalódott, akik eddig közel álltak Önhöz. Persze utólag már Ön is felismeri, hogy ezt nem minden érdek nélkül tették és voltak is jelek, de az adott helyzetben bizalmába fogadta őket. Ez most arra ösztönzi, hogy kicsit félrevonuljon, és valamennyi kapcsolatát átértékelje. Ne legyen túl szigorú, hiszen most napvilágra kerültek azok, akik eddig kihasználták, akik talpon maradtak, már valóban önzetlenül állnak Ön mögött.

Egy lezártnak gondolt ügy ismét a látóterébe kerül. Talán az akkor elért megoldások mégsem annyira tökéletesek, mint gondolta, vannak még lehetőségek az adott kérdésben. Próbálja más szemszögből megközelíteni, mint kívülálló, olyan pontokat is észrevehet, melyek eddig észrevétlenül bújtak meg. Bátran beszéljen erről olyanokkal, akiknek van tapasztalata, velük haladva valóban még messzebbre juthat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



