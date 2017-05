Napi horoszkóp - 2017. május 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem engedi, hogy a remek hangulatát bármi is beárnyékolja. Tele van ötletekkel erre a napra és igyekszik ezt összeegyeztetni a család elképzeléseivel. Sikerül végül mindenki kedvében járnia. Kikapcsolódnak, kellemes programokat találnak ahhoz, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Ugyan néhány probléma is napvilágra kerül, de ezeket meg tudják úgy beszélni, hogyne maradjon senkiben tüske.

A megfelelő pillanatban érkezni fog a nagy ötlet. Bátran kezdjen bele az elképzelések megvalósításába még akkor is, ha tudja, nem teljesen állt össze a kép. Energiából nincs hiány, tele van lelkesedéssel, mivel a céljait viszont pontosan látja maga előtt. Ugyan érkeznek a holtpontok, de hamar átlendül rajtuk. Legyen elégedett mindazzal, amit megvalósít még akkor is, ha nem sikerül a végére járnia a terveit.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A szeretet néha azt jelenti, hogy el kell engedni azt, akihez ragaszkodnánk. Önben is megfogalmazódik egy ilyen érzés. Kevésnek gondolja, amit adni tud. Üljenek le és beszéljék meg a terveiket, milyen szerepet szánnak ebben egymásnak. Talán csak Ön látja sötétebbnek a helyzetet. Ne csak az elvárásaikat fogalmazzák meg, vegyék azt is számításba, amiben valóban támogatják egymást. Észre sem vette, mennyit is adnak egymásnak.

Ön se biztos abban, mit szeretne, de azt érzi, hogy valami nincs rendben. Próbálja először önmagában megkeresni, mi táplálja a hiányérzetét. Talán gyorsabban talál megoldást is, ha nem egyből másoktól kér tanácsot, hiszen a környezetében élők hiába is ajánlanának utakat, ha azokkal sem lenne elégedett. Szüksége lesz arra, hogy kicsit félrevonulhasson, elmerülhessen a gondolataiba, de ezt könnyen elfogadtatja szeretteivel.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felesleges most azokon a problémákon törni a fejét, amelyeket úgysem tud megoldani. Inkább élvezze a napot, töltsön minél több hasznos időt a szeretteivel. Igyekezzen minden figyelmét arra fordítani, hogy velük legyen teljes szívével. Most sikerül megbeszélniük olyan nézeteltéréseket, melyek a mélyben mérgezték a kapcsolatukat, de most végre tiszta vizet önthetnek a pohárba, mert türelmesek és megértők.

A biztonságot a múltban találja, ezért ne égessen fel minden hidat a háta mögött. Bár most az új kihívások tele vannak izgalommal és sok idejét lekötik, mégis ápolja a kapcsolatait, melyek eddig is stabil háttérként szolgáltak. Szeret tiszta lappal indítani, de most ismeretlen területre téved, így fontos szerepet tölthetnek majd be azok, akik ilyenkor is biztatják, segítenek ismét talpra állni, ha megbotlana és visszatérne a gyökerekhez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fáradtan ébred, ne is tervezzen, csak sodródjon az árral. Így is remek programokat találhat, ahol legalább egy kicsit lazíthat. Nem kell most elvárásokat támasztania saját magával szemben, tekintse azt is eredménynek, ha a nap végén még mindig képes a szeretteire figyelni, a körükben nem idegeskedni. Ha pedig még a kedvükre is tesz, kicsit kényezteti őket, az otthona hangulata is békésebbé, meghittebbé válik.

Ha nem tudja megfogalmazni a problémáit, nem is számíthat megértésre. Ne várja el, hogy olvassanak a gondolataiban és úgy tegyenek a kedvére. Mondja ki bátran, ami foglalkoztatja, csak így oldódhatnak meg a problémái. Így viszont könnyedén kaphat segítséget is, hiszen a környezetében élők is jártak már hasonló cipőben, a saját tapasztalataik alapján adhatnak használható tanácsot, melyet követve hamar fellélegezhet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne akarja Ön elkergetni a viharfelhőket, engedje, hogy a szemben álló felek tisztázzák a nézeteltérésüket. Bár emiatt átmenetileg a hangulat elromlik, de ez szükséges ahhoz, hogy leássanak a mélybe, ahol gyökeredzik a probléma. Ha már elindulnak a közös úton, támogathatja őket tanácsaival, de mindenképpen nekik kell végigmenni rajta kéz a kézben, hogy végérvényesen eláshassák a csatabárdot.

Szívesen foglalkozna olyan kérdésekkel, melyek megfogalmazódtak Önben már egy ideje, de valahogy mindig a háttérbe szorultak. Most azonban ne másokra legyen tekintettel, helyezze a saját érdekeit előtérbe. Ha kell, vonuljon félre, hogy ne zavarhassák. Mivel kipihent és kiegyensúlyozott, hamar megtalálja a válaszokat, amiket keres és így már azt is tudni fogja, merre induljon, hogy mielőbb célba érkezhessen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nincsenek tervei, csak sodródik az árral. Egy darabig ezt élvezi is, hiszen így nincs felelősség, egyszerűen csak megéli a perceket, átadhatja magát teljes egészében az élményeknek. A délutáni órákban azonban felerősödik Önben az elégedetlenség, hiszen így nem tud kézzelfogható eredményeket felmutatni. Egy nap sikere nem csak abban mérhető, hogy mit tett le az asztalra, ne feledje, a szeretteivel eltöltött órák ugyanolyan fontosak.

Ha nincsenek céljai, ne keresgéljen, meg fogják azok találni. Most hiába is gondolkodna, mindet elvetné, kifogásokat keresne csak, miért is nem lenne képes azokat megvalósítani. Elsősorban a fáradtság emel Ön köré falakat és ezt csak úgy bonthatja le, ha engedélyez magának egy olyan napot, amikor minden elképzelés és felelősség nélkül csak sodródik az árral és élvezi a lehetőségeket, melyek megnyílnak Ön előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



