Napi horoszkóp - 2017. május 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.05.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha már így tele van lendülettel, ezt szentelje a szeretteinek. Ne csak mindig a feladatok, kötelezettségek járjanak az eszében, ugyanilyen fontos, hogy az otthonában rendben menjenek a dolgok. De ehhez nem csak az kell, hogy rend legyen és tisztaság. Ha a mélyben ki nem mondott szavak mérgezik a hangulatot, akkor bizony nem a nyugalom szigetére térhet haza. Tisztázzák a nézeteltéréseket türelemmel, megértéssel.

Akkor kell a problémát megbeszélni, amikor az felmerül. Ha elnyomja magában, egyre csak feszíti belülről a feszültség. Megbántották, de nem kell ezt szó nélkül lenyelnie. Mondja el a véleményét, de kerülje az indulatos szavakat, a személyeskedést. Nyugodtan mondja ki, amit gondol, de ezt higgadtan. Ezzel egyúttal meg is teremti azt a hangulatot, amely lehetővé teszi, hogy valóban le is zárják, ne csak egymás szemére vessék a gondokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, szívesebben is vonul félre, mert érzi, hogy most erre van szüksége. Keressen olyan elfoglaltságokat, melyek elterelik a figyelmét a gondokról és kicsit jobb hangulatba kerülhet tőlük. Ha valamit szívesen csinál, nem csak kikapcsolja, de egyúttal energiákkal is tölti fel. Nem maradnak el az eredmények sem, hiszen Ön nem az a típus, aki csak úgy, a munka öröméért tevékenykedne.

Nem úgy alakul a napja, ahogyan azt eredetileg eltervezte, de ez még nem ok a bosszankodásra. Megtalálhatja a szépséget azokban a programokban is, amelyek végül adódnak. Ha mást nem is, értékelje, hogy a szeretteivel lehet és végre minden elvárás nélkül tölthetnek együtt egy kis időt. Megengedhet magának néhány óra lazítást, kikapcsolódást, ne azon járjon az agya, milyen feladatokat kényszerült félretenni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne az indulatok beszéljenek Önből, hiszen feszült hangulatban sose jutnak közös nevezőre. Márpedig a célja az lenne, hogy továbbra is együtt menjenek az úton, melyek elindultak. Valahol valóban egy hajszál került a gépezetbe, de ezt csak úgy vehetik ki fájdalom nélkül, ha mindketten törekednek a megoldásra. Meg kell értetnie a szemben ülővel, miért helytelen, amit tett. Márpedig ezt csak türelemmel és érvekkel érheti el.

Mondja ki, ami bántja, ne engedje, hogy belülről felemésszék a kételyek. Tisztáznia kell a kérdést, ha szeretne végre továbblépni. Ezt csak úgy lehet, ha higgadtan leülnek egy asztalhoz és leásnak a gyökerekig. Ne kapkodjon, hagyjon időt a másik félnek is, hogy megértse, amit mond neki. Mindenképpen öntse ki Ön is a szívét, hiszen ezzel teljesen más megvilágításba helyezheti a kérdést.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ezen a napon elsősorban a szerettei igényeit tartsa szem előtt, kicsit szorítsa háttérbe a vágyait. Az elmúlt időszakban ott álltak Ön mögött, mindenben támogatták. Most ezt viszonozhatja azzal, ha igyekszik őket kényeztetni, figyelmét rájuk fordítja, nem a feladatokra, melyeket egyébként is bátran elhalaszthat. Lehet, most elmaradnak a szokásos vasárnapi teendők, de az otthona hangulata sokkal békésebb, nyugodtabb.

A békés otthon többet ér, mint a rendezett sorok. Most inkább arra helyezze a hangsúlyt, hogy a mélyben meghúzódó ellentéteket tisztázzák. Tegyen félre minden olyan feladatot, amely nélkül is halad tovább az élet és üljenek le beszélgetni, kicsit kikapcsolódni. A közösen eltöltött időt nem pótolhatja semmi. A jutalma a nyugodtabb család, új közös célok, amelyek ismét kicsit közelebb hozzák Önöket egymáshoz.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy érzi, nem bírja tovább. Nem adhatja fel azonban, hiszen már annyi energiát beleölt ebbe az ügybe. Most ezt mind kidobná az ablakon csak azért, mert egy akadály került Ön elé. Meg kell ezzel is birkózni, hiszen nem véletlenül választotta ezt az utat. Tudta, hogy tele lesz buktatókkal, de szeretett volna fejlődni, tanulni. Márpedig azt csak úgy lehet, ha kihívásokat kap. Erős és kitartó, csak higgyen magában.

Ha nem értenek Önnel egyet, az nem jelenti azt, hogy ne szeretnék. Talán éppen az aggódás mondatja velük, hogy keressen másik utat. Ön ugyan felkészültnek érzi magát, de talán valóban nem vett figyelembe minden akadályt. Egyszer elérkezik az idő, amikor tényleg foglalkozhat ezzel a kihívással, de most engedjen a többség kérésének és lassítson, tűzzön ki maga elé evesebb nehézséggel járó célokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem egyformán gondolkodnak az adott kérdésről, ebből adódik azt is, hogy más megoldási javaslattal állnak elő. Ez nem azt jelenti, hogy bármelyiküknek igaza lenne, míg a másik fél útja járhatatlan lenne. Pusztán eltérő módszerekkel közelednek a célok felé, de mindkettővel elérkezhetnek oda. Választhat gyorsabbat, de rögösebbet, de ez egyúttal komoly lemondásokkal is jár, vagy a kényelmes tempót, így viszont lesz lehetősége kitekintgetni, lazítani is.

Ha nem tud segíteni, legalább ne ártson. Tanácsot kérnek Öntől, de azzal nem tud szolgálni. Ezért aztán igyekszik lebeszélni a másik felet arról, hogy az elképzeléseit megvalósítsa. Okot nem tudna mondani, miért is ne induljon el az útján, hiszen valóban tele van lelkesedéssel és a kitűzött célok is igazán nemesek, megvalósíthatóak. Csak most Ön nem képes vele tartani, ezért kicsit talán az irigység miatt igyekszik őt elterelni.

