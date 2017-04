Napi horoszkóp - 2017. április 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amint megszületik Önben az elhatározás, már nem állíthatja meg senki. Addig azonban el kell jutnia fejben is. Sokáig gondolkodik, mérlegel, vajon valóban ez lesz-e a jó döntés. Egy darabig csak az akadályokat látja maga előtt és egyre bizonytalanabbá válik. De aztán felismeri, hogy a céljaihoz másképp nem juthat el és akkor megállíthatatlan lesz. A szerencse is annak az oldalára pártol, aki tesz is annak érdekében.

Nem attól tűnik erősnek, ha vállalja a szócsatát és akár a személyeskedést is. Elérkezik egy pillanat, amikor be kell látnia, az érvekkel nem érhet el eredményt, ezért jobb lenne kiszállni a helyzetből. Ha erre képes, a külső szemlélők szemében egyértelműen Ön válik győztessé. Nem kell mindenáron meggyőzni a másik felet az igazáról, legyen elég annyi, hogy Ön tudja, mi a helyes és ennek megfelelően cselekszik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne másoktól várja a megoldást, tegyen meg Ön mindent a sikerért. Ha magabiztosan elindul az úton, azzal bevonzza a szükséges segítséget is. De ne elvárásokat támasszon, hanem mutassa meg, hogy amit lehet, megold majd egyedül, de ha elakadna, számít azokra, akik rendelkeznek kellő tudással, tapasztalattal, hogy átlendítsék a holtponton. Ha így gondolkodik, nem bosszankodik, nyert ügye lesz.

Tele van energiával, így most érdemes kézbe venni azokat a terveket, melyek eddig csak megbújtak a gondolataiban. Gyorsan dolgozza ki a megfelelő lépéseket, hogy mielőbb elindulhasson. A lendület viszi előre még akkor is, amikor az akadályok jönnek, így bár nem volt ideje felkészülni rájuk, mégis képes lesz megbirkózni azokkal. Ügyeljen azonban arra, hogy ne sodorja el azokat, akik csak kívülállóként szemlélik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tudja, hogy a kapkodás sosem jó tanácsadó, de most sem gondolkodik előre, fejest ugrik az ismeretlenbe. Ne csodálkozzon, ha ezek után váratlan akadályok miatt lassítani kényszerül, esetleg még kitérőt is tennie kell. Így lesz végül a gyors haladás késői célba érkezés. Hiszen miközben egy lépést tesz előre, a valóságban kettőt megy hátra, csak még az irányokat sem mérte fel helyesen. Emiatt csak magát okolhatja.

Vonuljon félre és csak magára figyeljen. Most ne azzal foglalkozzon, másoknak milyen gondjai vannak, azon hogyan tudna segíteni, hiszen Önnek is megvannak a problémái, amit nem old meg senki Ön helyett. Ahhoz azonban, hogy elindulhasson valamerre, ki kell tisztítania a gondolatait. Hiszen eddig csak felszínesen jártak a fejében a lehetőségek, de most végre megtalálja a valódi okokat és így a megfelelő utat is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem engedi, hogy kicsússzon a kezéből az irányítás, pedig érzi, hogy túl fáradt ahhoz, hogy képes legyen minden folyamatot átlátni. Legalább a szervezés egy részét engedje át másnak, hogy jobban összpontosíthasson a saját feladataira. Csak úgy kerülheti el a hibázást, ha a figyelmét nem osztja ezerfelé. Bár úgy gondolja, így lassabban halad, a valóságban pont emiatt nem téved le a helyes útról.

Ne csak a feladataira gondoljon, szánjon időt a pihenésre is. Nem hajszolhatja magát büntetlenül, ezt már többször is megtapasztalta. Most is jelzi a szervezete, hogy közeledik a végkimerülés, ami aztán egy komolyabb betegséget hordozhat magával. Még idejében tudja behúzni a féket, szerencsére nincsenek olyan elmaradásai, ami miatt ne engedhetne meg magának egy lazább napot. Vegye kézbe azokat a hobbikat, amelyek képesek kikapcsolni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne veszítse el a fejét, a helyzet közel sem olyan reménytelen, mint amilyennek első pillanatban látszik. Valóban ismeretlen területre tévedt, így minden következménnyel nem számolhat, de ha a tudása legjavát adja, végül pont azt valósítja meg, amit szeretne. Tekintsen az akadályokra kihívásként, amely egyúttal egy lecke lesz, amit ha elsajátít, az életben még számos helyen hasznosíthat.

Ha nem követelőzik, hanem kér, megkapja, amire szüksége van. Lehet, hogy nem azt, amire gondolt, de éppen eleget ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Ne várja el, hogy mások oldják meg a problémáit. Önnek kell tenni ennek érdekében. Viszont támogatják Önt, elkísérik az útján, ha egyedül nem boldogulna. Azzal legyen elégedett, amit kínálnak Önnek, ne azt nézze, mit nem adnak meg Önnek, pedig megérdemelné.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ezen a napon ne is annyira a feladataira figyeljen, mint inkább az emberekre. Ne csak azokra, akikkel találkozik, de gondolja át, vajon minden kapcsolatában egyensúlyban van-e az adok-kapok. Ideje lenne megszüntetni annak lehetőségét, hogy Önt kihasználják, elszívják az energiáit. Megvannak a saját problémái, így most elsősorban azok megoldásán kell fáradoznia, nem fér bele az, hogy másokat is gyámolítson.

Ne döntsön egyedül, hallgassa meg azok tanácsát, akik már elértek oda, ahova Ön még csak most tart. Ha valaki ismeri a buktatókat, akkor az éppen az az ember, aki Önhöz hasonlóan próbált elindulni, de már korábban belevágott, így rendelkezik tapasztalatokkal. Tudja, hogy a választásával meglepi a környezetében élőket, éppen ezért komoly szerepet kap a külső támogatás, akire építkezhet, megerősítheti a hitét.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



