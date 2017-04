Napi horoszkóp - 2017. április 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A problémát nem csak felszínesen szemléli, a gyökerét szeretné megtalálni. Hiszen érzi, hogy az sokkal mélyebben van, és csak úgy lehet végérvényesen megoldani, ha odáig leás. Ezzel ugyan sebeket tép fel, kényes kérdéseket kell feltennie, de ha szeretnék elfelejteni és továbblépni, akkor ezt most meg kell tennie. Nem lesz ezért népszerű, de most még ezt az áldozatot is bevállalja, csak rendeződjenek már a sorok.

Ha szabadjára engedi az indulatait, a saját dolgát nehezíti meg. Úgy ugyanis nem tudják tisztázni a nézeteltérést, ha érzelmi alapon közelítik meg. Ha érvekkel nem tudja a másik felet meggyőzni, inkább álljon tovább. A vita hevében ugyanis végképp nem jutnának közös nevezőre, viszont elhangzanának olyan szavak is, melyek végérvényesen tönkretennék a kapcsolatukat. Legyen Ön a higgadt oldal, aki ezt felismeri.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szereti, ha kikényszerítik Önből a döntést. Mielőtt állást foglalna, szívesen járja körbe a témát és gondolja át a következményeket. Ingerülté válik, ha mégis gyors választ várnak Öntől. Most sem kerülheti el ezt a helyzetet, mégis igyekezzen helytállni. Talán a másik fél számára fontos lehet, hogy azonnali megoldásokat kapjon a problémájára, nem Önt szeretné ezzel bosszantani, emiatt ne haragudjon meg rá.

Bár próbált menekülni, mégsem sikerült elkerülnie, hogy egy bizonyos helyzetben Önnek kelljen dönteni. Most már ne bosszankodjon azért, mert nem volt elég gyors, összpontosítson inkább a problémára. Nem is olyan összetett a kérdés, mint gondolta, csak a gyökerét kell megtalálni. Amint felismeri, miben is rejlik a nézetek különbsége, könnyen hidat építhet a szemben álló felek közé. Csak meg kell találnia a közös pontot a gondolatmenetükben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Húzódjon vissza, lehetőleg kerülje, hogy most is szem előtt legyen. Az utóbbi időben sikerült pár ellenséget beszerezni. Ha most csak a saját feladataira összpontosít, nem avatkozik mások dolgaiba, elcsillapodnak a kedélyek Ön körül. A nyugalom pedig felbecsülhetetlen, hiszen a feszült hangulat miatt így is sokat hibázott már. Tegye a dolgát, intézze a függőben lévő ügyeit, ezzel is elterelheti a gondolatait a külvilágról.

Még Ön se tudja, merre tart, de a lendület viszi előre. Lépésenként halad, képes minden eredménynek örülni. Nap végére végül összeáll a kép és megérti, miért is kerül erre az útra. Megismerkedett olyan emberekkel, akik hosszabb távon részei lesznek az életének, ezért érdemes lenne átgondolnia, hogyan tudná ezeket a kapcsolatokat is úgy ápolni, hogy a régebbieket se hanyagolja el, ne váljanak az újak fontosabbá a rovásukra.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nem szeret rögtönözni, most mégis élvezi, hogy hirtelen kell a döntéseit meghozni. Voltak ugyan tervei, de érezte, hogy valami másra vágyik. Élt a hirtelen adódott lehetőséggel és elindult egy úton, melyről nem is tudta, hova vezet. Nem csak saját magáért kellett harcolnia, egy kis csapat verbuválódott Ön köré, akik ugyanúgy a sajátjuknak tekintették az ügyet és így végül együtt valósíthatták azt meg.

Kell egy cél, ami felé elindulhat. Ez a bizonytalanság, amit érez, csak akkor múlik el, ha képes eredményeket felmutatni, megmutatni a környezetében élőknek, de legfőképpen saját magának, hogy nem értéktelen. Az elmúlt napokban ugyanis csak ezt hallgatta és már kezdi magáévá tenni ezt a gondolatot. Keressen gyorsan megvalósítható terveket, hiszen a tudás ott van a fejében, csak elő kell csábítani onnan.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne vállalja a döntőbíró szerepét, mert csak veszíthet. Bárki mellett teszi le a voksát, a másik fél kilép az életéből. Legyen diplomatikus és kerüljön ki a helyzetből mihamarabb. Annyit segítsen nekik, hogy keres közös pontokat a nézeteikben, amely mentén elindulhatnak egymás felé. De a végső szót ők mondják ki, ne engedje, hogy Önnel oldassák meg ezt a feladatot. Nekik is be kell látniuk, hogy ez nem az Ön feladata.

Olyan ötletekkel áll elő, mely meglepi a környezetében élőket. Nem is talál segítséget kezdetben, hiszen a sikerben csak Ön hisz. Induljon el azonban akár egyedül is, az első eredmények végül mégiscsak meggyőzik a kétkedőket, hogy megvalósítható, amit elképzelt. Legyen határozott, elszánt, Ez átsegítheti a holtpontokon, melyeket nem kerülhet el még akkor sem, ha hisz magában és az ügy sikerében.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár fáradt, ez még nem jelenti azt, hogy ne lennének kötelezettségei. Próbálja azonban azokat a lehető legegyszerűbb módon megoldani, ha most nem törekszik a tökéletességre, csak a hibák elkerülését tartja szem előtt, már megtesz minden Öntől telhetőt. Nem vethetik a szemére, hogy nem elég lelkes, hiszen mindenki életében lehetnek holtpontok. Most Ön is egy ilyenhez érkezett, de hamar kilábal belőle, ha a saját útját járhatja.

Nyugodt, kipihent, ilyenkor szinte vonzza a környezetében élőket. Önhöz fordulnak tanácsért, gyakran még akkor is segítséget kérnek, ha egyedül is megoldhatnák a problémát. Ilyenkor elsősorban a kisugárzásából szeretnének táplálkozni, hiszen az erőt, megnyugvást ad. Ne vegye ezt zokon, próbáljon meg a rendelkezésükre állni, de természetesen ne feledkezzen meg a saját kötelezettségeiről sem.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



