Napi horoszkóp - 2017. április 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A csoda ott lakozik Önben, csak a felszínre kell csalogatnia. Ne mástól várjon ehhez segítséget, induljon el az úton, amit kitűzött maga elé. Csak a kezdeti nehézségeket kell valahogy áthidalni, utána már a lendülete viszi előre. Végül az eredményeket is eléri, amelyekben kételkedett nem csak Ön, de a környezetében élők sem biztatták. Ön valamiért mégis hitt abban, hogy sikerülhet és így valóban meg is tudta valósítani.

Amíg nem végez a már korábban vállalt kötelezettségeivel, ne mondjon igent újabb felkérésekre. Már így is alaposan túlterhelte magát. Bár mostanra már nem tartja olyan izgalmasnak a kihívásokat, mint mikor elfogadta, de a szavahihetőségét nem teheti kockára csak ezért. Ha összpontosít, szépen halad előre, így még akár kereshet is feladatokat magának délután, de már sokkal nyugodtabb lesz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen terve arra is, ha mégsem az elképzelései szerint alakul az ügy. Mozgasson meg több szálat a siker érdekében, hiszen nem szeretne csalódást okozni azzal, hogy a kívánt eredmények elmaradnak. Ha felkészül az akadályokra, azok már nem állhatják útját. Sajnos azonban az emberi tényezőket nem tudja befolyásolni, így bizony a rosszakarók tevékenységeit elkerülni nem lehet, de megoldást találhat rájuk.

A váratlan események miatt nem úgy alakul a nap, ahogyan tervezte. Nem kell azonban minden célját félretenni, de mérlegelnie kell, melyekkel lesz érdemes foglalkozni. Érzi, hogy a teljesítőképességének határát súrolja, de nem szívesen mondana vissza korábban elvállalt megbízásokat. Tartson rövidebb szüneteket, ha már nehezen megy az összpontosítás, ilyenkor kicsit kikapcsolhat, és szellemileg felfrissülhet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van energiával, valahol szeretné azt hasznosan levezetni. A rutin feladatok erre nem alkalmasak, hiszen ott nem talál valódi kihívást. Ha vállal is új feladatokat, ne vállaljon kockázatot. Elindulhat ismeretlen területek felé, de legyen Ön mellett olyan ember, aki segíteni tudja tanácsival, ha elakadna és feladná. A kezdeti lelkesedés ugyanis hamar eloszlik, ha lassabban jönnek az eredmények, mint tervezi.

Nem érti, minek köszönheti ezt a hirtelen támadt népszerűséget. Legyen gyanakvó, hiszen nem mindenki közelít Önhöz azért, hogy segítse. Az irigyei is támadásba lendültek, hiszen az elmúlt időszak sikerei felkeltették az ő érdeklődésüket is. Nem kell mindenkit azonnal a bizalmába fogadni, bátran húzzon egy falat maga köré átmenetileg, hogy így is megvédhesse az érdekeit, így elkerülheti a feszült helyzeteket is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem rejti véka alá a véleményét, de ezzel nem csak tisztelőket, ellenségeket is szerez. Bár az őszinteség nem lehet túlzott, mégis fájhat a másik félnek. Próbálja meg elvenni mondandójának élét azzal, hogy szép szavakba csomagolja a véleményét. Vegye figyelembe, hogy a hallottakat a másik fél a tapasztalatai szűrőjén át hallja meg, így talán nem úgy értelmezi, ahogyan azt Ön gondolta. Ebből adódhat a félreértés.

Szívesebben vonul most félre, nem keresne újabb kihívásokat. A saját feladatai is meghaladják az erejét, de tudja, hogy azokat el kell végeznie. Nem is bánja, ha nem keresik a társaságát, hiszen ez együtt járna azzal, hogy lassabban halad. Márpedig szeretné a kötelezettségeit mihamarabb letudni és egy kicsit kikapcsolódni. Talált is olyan programot, amely ebben segítségére lehet, de ne kapkodjon csak emiatt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen fogadja el, ha valaki nem ért Önnel egyet, ezért inkább kerüli is az embereket. Járja a saját útját, bár többen is figyelmeztetik, hogy ez zsákutcába vezet. Amikor már Ön is felismeri, késő lesz. Ne másokat okoljon az elvesztegetett időért, hiszen önmagának köszönheti azt, hogy feleslegesen dolgozott. Bár végül az eredmények elmaradnak, sokat tanulhat az esetből, közelítse így meg a kérdést, hogy kicsit megnyugodhasson.

Amíg a megoldásokat keresi, nincs még semmi veszve. Bár az eredmények nem jönnek úgy, ahogyan azt eltervezte, de nem szeretné még feladni az ügyet. Próbálja más oldalról megközelíteni a kérdést, abban bízik, így még elérhet bizonyos sikereket és bebizonyíthatja, nem hozott rossz döntést. Ne gázoljon át azokon, akik kétkedve figyelik, azzal győzheti meg őket, ha határozottan és nyugodtan halad tovább.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A hallgatás ugyan aranyat is érhet, de nem akkor, ha egy problémát úgy szeretne megoldani, hogy nem beszél róla. Nem Önön múlik ugyanis a végkifejlet, az eredmények eléréséhez mindenképpen segítségre lesz szüksége. Első lépésként nyugodjon meg és gondolja át, milyen kérdések is foglalkoztatják. Ha már ez megfogalmazódik Önben, van esélye tisztázni a nézeteltéréseket, és megtalálni a helyes utat.

Próbálja úgy megfogalmazni a véleményét, hogy az mindkét fél számára érthető és elfogadható legyen. Egy kényes kérdés tisztázására Önt kérik fel. A döntésével egyúttal választania is kell a szembenállók között, hiszen akivel nem ért egyet, egy időre kilép az életéből. Mégse csak ez befolyásolja, hiszen itt az elveiről is szó van. Hosszabb távon csak úgy tud békében élni önmagával, ha azokat nem adja fel.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



