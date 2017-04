Napi horoszkóp - 2017. április 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az utóbbi időben elhanyagolta azokat a kötelezettségeiket, melyekkel egyébként sem szívesen foglalkozik. Vannak azonban határidők, amelyeket be kell tartania, ezek pedig vészesen közelednek. Vegyen egy mély lélegzetet és vonuljon félre, hogy ezekre összpontosíthasson. Így sokkal gyorsabban és nyugodtabban tevékenykedhet és végre maga mögött tudhatja. Megkönnyebbülés lesz a tudat, hogy már nem kell rájuk gondolnia.

Nehéz döntést hozott, most pedig ennek következményeit kell megélnie. Tudta, hogy nem lesz egyszerű az út, de nem gondolta volna, hogy ennyi akadály vár Önre. Ne adja fel, hiszen az irigyei éppen erre számítottak. Mutassa meg, mire képes, ha valamit elhatároz, különösen akkor, ha még a bizonyítási vágy is hajtja. Most csak saját magára figyeljen, azokra a kérésekre, melyek megválaszolásra várnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az elmúlt napok viharai nem csak fárasztóak voltak, de a hangulatár is rányomták a bélyegüket. Még mindig nem tud úgy tekinteni a környezetében élőkre, akikben megbízhatna. Éppen ezért továbbra is egyedül járja az útját, bár ez egyre nehezebb. Szakítson időt arra, hogy átgondolja, kik azok, akik Ön mellett álltak, még ha nem is nyilvánosan álltak ki a véleményükkel, de a háttérből támogatták. Velük érdemes lenne megerősíteni a kapcsolatát.

Tele van ötletekkel, így nehezen megy az összpontosítás. Szeretne mindenbe belekezdeni, de így szétforgácsolja az energiáit. Válasszon ki egy-két célt, amely megvalósítása elérhető közelségben van, most ezekre összpontosítson. Haladjon így, apró lépésenként, ne akarjon egyszerre mindent, hiszen az csak hibázáshoz, rossz döntésekhez vezetne. A sikerek folyamatosan fenntartják az érdeklődését és a lendületét

IKREK: (május 21 - június 21.)



Próbálja meg kizárni azokat a tényezőket, amelyek folyamatosan visszahúzzák. Nem csak körülmények lehetnek ezek, vannak olyan emberek is, akiktől nem kap megerősítést, de folyamatosan a közelében tartózkodnak, így terelik el a figyelmét a lényeges dolgokról. Emiatt nehezen megy az összpontosítás, gyakran hibázik is miattuk. Ha sikerülne tőlük eltávolodni, gyorsabban és magabiztosabban haladhatna az útján.

Miközben azt mutatja, minden rendben van Önnel, belülről kételyek gyötrik. Meg kell ezt az érzést valakivel beszélni, még mielőtt késő nem lesz. Sokat hibázik, lassabban halad, mivel nem biztos abban, hogy a helyes úton jár. Ha sikerülne megbeszélnie egy olyan emberrel, akiben megbízik, akinek a tanácsait megfogadja, ismét magabiztossá válhatna, és olyan célokat találna, melyekért érdemes lenne harcolni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg azon gondolkodik, mit kellett volna másképp csinálni, nem lesz képes folytatni a megkezdett utat. Ami elmúlt, már nem változtathat rajta, ezért előre kell tekinteni. Keresnie kell a megoldásokat, hogy mégis elérje a céljait. Új ötletekre lesz szüksége, ehhez pedig olyan emberekkel kell beszélnie, akiket eddig nem vont be a folyamatba. Bátran nyíljon meg előttük, a kételyeit se hallgassa el, de bizakodva tekintsen előre.

Nehezen dolgozza fel a kudarcokat, de csak akkor tud továbblépni, ha végül sikerül lezárnia a múltat. Erre a napra csak olyan feladatokat keressen, melyek szellemileg nem terhelik túl. Így marad energiája a délutáni órákra és félrevonulva a világtól kicsit önmagára figyelhet. Elsősorban a kapcsolatai terén kell rendet tennie. Nehéz szívvel ugyan, mégis a veszteség érzése nélkül képes továbblépni és elengedni őket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Egyelőre csak magára számíthat, így ilyen feladatokat is keressen. Talán az elért eredmények bevonzzák azokat, akik a későbbiekben a segítségére lehetnek, de a tervezés folyamán még ezzel ne számoljon. Vállaljon inkább kevesebbet, de legyen biztos a sikerben, tehát olyan úton induljon el, ahol már van kellő tapasztalata. Ne bosszankodjon amiatt, amin nem tud változtatni, csak előre nézzen.

Ön sem gondolta, hogy ekkora a baj, úgy érezte, csak pár nyugodt perc és egy őszinte beszélgetéssel képesek lesznek tisztázni a nézeteltérést. A vita azonban egyre durvábbá válik és olyan sérelmek is a felszínre kerülnek, melyekről azt hitte, sikerült már feldolgozni és továbblépni. Ha már így alakult, most ne seperjék a szőnyeg alá, addig ne nyugodjon meg, amíg nem húzzák ki az összes tüskét a szívükből.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mielőtt elindul az új útján, gondolja át, kiket érint majd a változás. Jobb előre tisztázni ugyanis a szükséges áldozatokat, mint menet közben kérni azokat. Így csak az fog Önnel tartani, aki vállalja ezeket és a célba érésig Ön mellett marad. Így ugyan a kezdet kicsit lassabb, de magabiztosabban, gyorsabban haladhatnak majd. Ne feledje, fontos az őszinteség, ha valóban számítani szeretne a segítségre.

Amíg a másik fél bizonytalan, van esélye meggyőzni az igazáról. Ha azonban azt tapasztalja, kemény falba ütközik, inkább engedjen. Felesleges energiát ölni egy olyan vélemény hangoztatásába, amely süket fülekre találna csak. Ha mindenképpen ragaszkodik az elképzeléséhez, induljon el egyedül az úton és majd az idő eldönti, Önnek volt-e igaza. Az eredmények igazolni fogják azt, aki valóban alaposan végiggondolta a következményeket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



