Napi horoszkóp - 2017. április 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehezen indul, ám annál kellemesebben zárul ez a nap. Amíg a kötelezettségeit le nem tudja, feszült, ingerlékeny. Érzi, hogy a feje felett lassan összecsapnak a hullámok, így próbál nagyobb fokozatra kapcsolni. Ezzel viszont bevonzza a hibákat. Végül érkezik a segítség, aki időben figyelmezteti, így nem folytathatja. Megmutat egy olyan utat, amely sokkal nyugodtabb, mégis eredményes. Ráadásul családi körben is kellemes meglepetés várja.

Nem felelhet mindenkinek, ezért elsősorban a saját elvárásait tartsa szem előtt. Ezeket ideig-óráig háttérbe szoríthatja, de csak azok érdekében, akik ezt már kiérdemelték. Ha ugyanis most mindent félretesz csak azért, hogy segítsen azoknak, akik Önhöz fordulnak, fel kell adnia az álmait. Ez egy olyan áldozat lenne, melyet hamarosan megbánna, az elvesztegetett időt azonban már nem hozhatná vissza.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne azt nézze, mások miben akadályozzák, inkább keresse a megoldást, hogy mégis haladhasson előre. Azzal az erővel, amivel a kifogásokat gyártja, sokat tehetne saját céljai elérésének érdekében. Csak a gondolatait kell átállítania a menekülésről az elszánt küzdelem irányába, máris tudni fogja, milyen úton induljon el. Hagyja figyelmen kívül azokat a hangokat, melyek nem segítik, csak próbálják eltéríteni.

Hiába van tele ötletekkel, ha aztán a kivitelezéskor megfutamodik. Mikor a tettek mezejére kellene lépni, már hiányzik Önből az elszántság. Márpedig másra nem számíthat, csak saját magára, így felül kell emelkednie önmagán. Mielőtt megtenné az első lépést, szellőztesse ki a fejét és engedje el azokat a problémákat, amelyek most visszahúzzák. A céljait tartsa szem előtt, a kudarcokat egy időre felejtse el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak úgy tudja elterelni a gondolatait, ha új célokat keres. Tovább kell lépnie, de ehhez irányt kell találnia, amerre elindulhat. Apró lépések viszik előre, nem kell hosszabb távra is terveznie, most csak a holtponton lendüljön át. Ha már ez megtörténik, minden könnyebben fog menni. Legyen erős, bár nehéz lesz, de azt is be kell látnia, így nem maradhat, mozdulnia kell valamerre, mert ez a helyben toporgás lassan felemészti.

Az idő telik, Ön pedig nem halad. Sőt, inkább hátrafelé megy. Egyre távolodnak a célok, pedig már olyan szépen elrendezte a sorokat. Aztán elég volt egy váratlan akadály, hogy elbizonytalanodjon és mindent feladjon. Hiába próbálnak a környezetében élők hatni Önre, biztatni, mintha kicserélték volna, elszállt minden ereje. Ne feledje, a kudarcok által tanulhat, okkal kell azokat megélnie.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha már megfogalmazódtak Önben a szükséges feltételek, nincs is másra szüksége, csak az akaraterejére. Elszánt, ne engedje, hogy bármi leterelje az útjáról. Bár még így is felmerülnek olyan akadályok, melyekre nem lehetett előre felkészülni, de ezek által is csak megerősödik a hite, hogy ez lesz az Ön útja. Minden nehézség egyúttal egy lecke, amiből tanulhat, így szinte keresi is a kihívásokat, hogy tapasztalatokat gyűjthessen.

Új út lehetősége kínálkozik, de bizonytalan, vajon érdemes-e elindulni rajta. Kérjen tanácsot azoktól, akiknek van már tapasztalata az adott témában, így kiszámíthatóbbá válik, mi is várhat Önre. A döntés ettől még az Ön kezében van, hiszen fel kell mérnie, vajon lesz-e elég kitartása, lendülete, hogy az akadályokkal megbirkózzon. Hiszen Ön helyett senki nem teszi ezt meg, bár segítséget kaphat, de tennie is kell a siker érdekében.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Abban bízott, kicsit gyorsabban haladhat és így ledolgozhatja a hátralékát. Felmerülnek azonban olyan akadályok, melyekkel nem számolt, így mégiscsak lassításra kényszerül. Kérjen segítséget, ha nem szeretné feladni a terveit. Ez nem jelenti azt, hogy egyedül nem boldogulna, de most fontosnak tartaná, hogy ne maradjanak függőben ügyei, hiszen olyan új elképzelései vannak, amelyek teljes embert igényelnek.

Sokat gondolkodott, vajon valóban ez lenne az Ön útja. A bizonytalanságot elsősorban az okozza, hogy az utóbbi időben túl sok csalódás érte. Próbáljon meg ezekből tanulni és ismét felidézni a célokat, melyekért elindult. Hiszen azok adtak egykoron erőt Önnek a folytatáshoz, érezte annyira fontosnak, hogy megküzdjön értük a környezetében élőkkel is. Ne engedje, hogy az átmeneti sikertelenség elkeserítse.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Furcsa álmok gyötrik, nem tudja, ezeket vajon mi táplálhatja. Az nyilvánvaló, hogy valahol a mélyben gyökerezik, de egyszerűen nem találja az okát. Képtelen azonban szabadulni tőlük, hiába próbálja elterelni a gondolatait. Alapjaiban kell értelmeznie ezeket a zavaros képzeteket, ne a részletekbe merüljön el, hanem mint nagy egészet nézze. A kulcs talán nem is maga a helyzet, hanem az emberek, akik szerepelnek benne.

A kétkedőket csak azzal győzheti meg, ha célba ér. Éppen ezért most nem hátrálhat meg, még ha az akadály leküzdhetetlennek is tűnik. Gondoljon arra, volt már nehezebb helyzetben és akkor sem menekült, hanem a megoldásra törekedett. Most ráadásul bizonyítani is akar, ez csak még több energiát ad ahhoz, hogy meglelje a lehetőségeket, melyek valóban átsegítik a nehézségeken. Az elszántsága irigylésre méltó, nem csoda, ha követőkre akad.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



