Napi horoszkóp - 2017. április 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Felesleges a problémáin rágódni, hiszen Ön is tudja, hogy ezen a napon úgysem tudja megoldani. Szerettei aggódva figyelik, ahogyan emészti magát, ezért igyekeznek a kedvében járni. Fogadja el az ajánlatukat, kapcsolódjon ki, lazítson. Szüksége van a pihenésre, hiszen már a szervezete is jelezte, közel áll a végkimerüléshez. Most végre feltöltheti az energiaraktárait, a szeretet, ami árad Ön felé, rengeteg pluszt hozhat az életébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egy találkozás felkavarja érzelmileg. Olyan emlékek törnek felszínre, melyek mély sebeket ejtettek a szívén és igyekezett mélyen eltemetni. Most azonban ismét szembesülnie kell azzal, hogy még nem lépett tovább, csak elfedte az Önben zajló folyamatokat. Talán azért kellett ennek megtörténnie, mert végre készen áll elengedni az emlékeket és végre megnyitni a szívét mások előtt, végképp lezárni a múltat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne legyenek nagyratörő tervek, inkább apró lépésenként haladjon előre és örüljön minden eredménynek. Így, bár bizonyos célokat nem ér el, mégsem lesz oka elkeseredni és ne feledkezzen meg arról sem, Önnek is szüksége van pihenésre, de legalábbis olyan napokra, amikor kicsit lassít. Ne azt nézze, mit nem valósított meg, legyen büszke arra, amit elér. És ez legyen a jelszava a hétköznapokra is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bátran adja át az irányítást, egy is lazítás Önre is ráfér. Olyanok veszik kézbe, akik ismerik, így pontosan tudják, mire van szüksége. Csak ülni és semmit nem csinálni nem jelentene igazi kikapcsolódást. Keresnek Önnek azonban olyan feladatokat, melyek eredményekkel kecsegtetnek, programokat, melyek szórakoztatják, de mégis sikerül általuk egy kicsit megfeledkezni a problémáiról, feltöltődni energiával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szeretne menekülni, de önmaga elől ezt nem teheti meg. Vonuljon azonban bátran félre, hogy jobban meghallja a belső hangokat. Csak önmagára számíthat a problémák megoldása során, de nem tudja, a szívére vagy a józan eszére hagyatkozzon. Amint megszületik a döntés, megtalálja majd azt az utat is, amelyet be kell ahhoz járnia, hogy elmondhassa, végre pontot tett az ügy végére és úgy léphet tovább, hogy már nem kell folytatásra számítani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Váratlan lehetőség kínálkozik arra, hogy egy olyan úton induljon el, amely szép eredményekkel kecsegtet. De fáradtnak érzi magát, szeretett volna lazítani, így most kétségek gyötrik, vajon mi lenne a helyes. Beszéljen azokkal, akik elkísérhetik, talán ők megválaszolják azokat a kérdéseket, melyek Önben még meg sem fogalmazódtak. Letisztul a kép, ha nem azonnal akar dönteni, hanem megfogadva a tanácsokat mérlegeli mind a rövidtávú, mint a messze mutató következményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Álmodozott, de hamar fel kellett ébrednie. Bizony vannak olyan céljai, amelyek jelenleg elérhetetlenek. El kell ezt fogadnia és továbblépni még azelőtt, hogy teljesen felemésztené magát. Ez nem jelent ugyanis tétlenséget, pusztán annyit, két lábbal áll a talajon és nem kezd bele olyan folyamatokba, melyek végkifejlete bizonytalan. Nehezen dolgozná fel a csalódást, ezért próbál minél kevesebbet kockáztatni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne zárkózzon be se a saját kis világába, se a lakásba. Menjen ki a friss levegőre és vegye észre az Önt körülvevő csodákat. Engedje el legalább erre a napra a problémákat és csak olyan gondolatok járjanak a fejében, melyek remek hangulatba hozzák, megnyugtatják, mosolyra fakasztják. Így tudja önmagának feltölteni az energiaraktárait, melyből aztán táplálkozhat a rohanó hétköznapokon.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A megírt sorsát nem kerülheti el, hiába is próbál menekülni előle. Vegyen egy mély lélegzetet és nézzen szembe a kihívással. Lesznek kellemetlen percek, de jobb lesz ezeken mihamarabb átesni. Hiába várna kedvezőbb alkalomra, ilyen nem lesz, hiszen tudja, hogy a következmények egyelőre beláthatatlanok. Csak úgy lesz képes továbblépni, ha maga mögött tudhatja ezt az ügyet, legyen hát elszánt és határozott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az otthonában jó ideje érződik a feszültség. Eddig azonban minden próbálkozása zsákutcába torkollott, ha próbálta ennek okait kideríteni. Talán most végre mindannyian képesek lesznek őszintén beszélni a szőnyeg alá sepert problémákról, az olyan megalkuvásokról, melyet a pillanatnyi béke érdekében fogadtak el. Öntsenek végre tiszta vizet a pohárba, mert ha így folytatják, akkor robban a bomba, amikor nem lesz ennyi idejük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fáradt, így elsősorban olyan feladatokat keressen, melyek nem igényelnek komolyabb összpontosítást, a rutinja átsegíti a nehézségeken. Elég egy kevés kihagyás, hogy akár egy kisebb baleset történjen, ezért próbáljon meg kizárni minden zavaró tényezőt. Ha ehhez az kell, hogy bizonyos kérdéseket tisztázzon a családtagokkal, tegye meg mihamarabb, mert csak így kerülheti el a komolyabb következményeket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Régóta készül erre a kényes beszélgetésre, most már ne halogassa tovább. Bár még mindig vannak olyan kérdések, amelyeket át kellene gondolni, de addig nem fog megnyugodni, amíg ki nem mondja azokat a bizonyos szavakat. Ezzel ugyan lezárul egy korszak az életében, de már Ön is érezte, hogy így nem folytatódhat. Tovább kell lépnie, hiszen ez az egy helyben topogás lassan felemészti minden energiáját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp