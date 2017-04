Napi horoszkóp - 2017. április 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyugodtan indul a napja, ilyenkor érdemes tisztázni azokat a nézeteltéréseket, melyeket a rohanó hétköznapokon csak besepernek a szőnyeg alá. Képes meghallgatni a másik felet és próbálja értelmezni a hallottakat. Ennek fényében a szakadék, amely Önök között tátong, nem is olyan mély. Tiszta fejjel, de legfőképpen a megbocsájtás képességével ülnek le az asztalhoz és végül békében állhatnak fel onnan.

Bár tudja, hogy igaza van, a családi béke érdekében inkább enged. Ez ugyan rossz szájízt hagy maga után, de mégis megnyugtatja a tudat, hogy nem Ön miatt válik ez a nap kaotikussá. Így ugyanis képesek közösen munkálkodni majd együtt kikapcsolódni. És ez az idő semmivel nem pótolható, ismét megnyílnak egymás előtt és képesek őszintén beszélni a problémákról. Lelkileg megterhelő, mégis felemelő nap ez a mai.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Miközben Ön változásokra vágyik, a környezetében élők elégedettek azzal, ami van. Ez okozhatja azt az ellenállást, amibe ütközik. Legyen türelmes, apró lépésenként haladjon csak, így észrevétlenül mégiscsak elérheti a céljait és végül a kétkedők is belátják, szükség volt erre, hosszabb távon csak így tartható fent a folytatás, de legfőképpen a családi béke. Amit elér, agának köszönheti, méltán lehet büszke a teljesítményére.

Egyedül kell elindulnia, nehezen kap segítséget, így inkább nem is keresi. Bár úgy érzi, így is képes lesz leküzdeni az akadályokat, érdemes lenne türelemmel kivárni, míg mégis akadnak kísérői. Talán emiatt lassabban halad, de kevesebb energiára lesz szüksége, így azt másra is fordíthatja. Például a szeretteire, akiket az elmúlt időben kissé elhanyagolt, mert az elfoglaltságai miatt gyakran volt feszült, türelmetlen.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha valamit szeretne, azt Önnek kell elérni. Nem várhatja el, hogy mások küzdjenek meg acéljaiért. Segítséget természetesen kérhet, de ez nem jelentheti azt, hogy onnantól kezdve már csak karba tett kézzel várja az eredményeket. Járjon elől jó példával, mutassa meg, hogy képes küzdeni, így a követői is harcolnak majd. Ne legyen elégedetlen mások teljesítményével, hiszen mindenki a legjobb tudását adta.

Ha csak elégedetlenkedni tud, inkább vonuljon félre. Ne rontsa el mások hangulatát is csak azért, mert Ön bal lábbal kelt fel. Keressen olyan feladatokat, melyekkel egyedül is könnyedén megbirkózhat, talán az elért sikerek egy kicsit megnyugtatnák. Az otthon békéjét őrizze meg, hiszen olyan törékeny és nehezen helyreállítható. A többiek érdekében most inkább ne keresse a társaságukat, ezt ők meg is fogják érteni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem szívesen búcsúzkodik, de néha ezt a lépést is meg kell tenni. Ideje lezárni egy olyan kapcsolatát, amely már csak visszahúzza, több rosszat kap belőle, mint jót. Bármilyen nehéz is kimondani, ha vége, mégis így kell tennie a saját érdekében. Egyre feszültebb már a gondolatától is, de azt is érzi, ha nem lép, az akár az egészégére is káros hatással lehet. Legyen erős, ha elszánt, könnyebb lesz, mint számított rá.

A kapkodással nem halad gyorsabba, csak Ön lesz egyre idegesebb. Gondolja át, milyen feladatokkal szeretne foglalkozni és legyen egy terve, hogyan haladjon előre. A nyugalom és a megfontoltság egyúttal erőt is ad Önnek, hogy a nem várt akadályokkal képes legyen megbirkózni. Segítségre nem nagyon számíthat, de ezt talán nem is bánja, hiszen így nem kell másokhoz alkalmazkodnia, járhatja a saját útját a saját tempójában.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Legyenek közös programjai a szeretteivel, ne csak mindig a kötelezettségeire gondoljon. Az elmúlt időben nem sok időt tudott rájuk szánni, olyankor is csak rohant, gondolatai máshol jártak. Most tisztítsa meg a fejét a problémáktól és legyen nyitott, befogadó. Tudjon velük úgy beszélgetni, hogy képes meghallani, amit mondani akarnak, nem csak gyorsan lezárni a témát és félmegoldásokat javasol, mert nem is figyelt rájuk.

Mintha most ébredne egy rémálomból, nem találja a helyét. Minden olyan idegennek tűnik maga körül és még az irányt sem látja, merre lenne érdemes elindulni. Csak a kudarcok járnak az eszében, mintha nem is lettek volna eredmények. Pedig érdemes lenne azokat is felidézni, hiszen csak azokból meríthet erőt. Olyanok is bíztatják, akik eddig csak távolból követték, ha másokra nem is hallgat, legalább rájuk igen, hiszen minden elfogultság nélkül támogatják.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bármennyire is kellemetlen, fel kell tennie azokat a bizonyos kérdéseket. A kétely, ami jó ideje gyötri, egyre inkább ellehetetleníti, hogy a feladataira összpontosítson, így lassan már nem is képes haladni előre. Ideje tiszta vizet önteni a pohárba még akkor is, ha ezzel megbánthat másokat. Ne kockáztassa a jövőjét a látszatbéke miatt, hiszen a vihar előbb-utóbb ki fog törni, de így még Ön irányíthatja a folyamatokat.

Az adott helyzettel nehéz megbékélni. Ráadásul nem csak saját magára kell figyelnie, de a környezetében élők is Öntől várnának javaslatokat. Próbáljon megnyugodni, mielőtt bármerre is elindulnának, hiszen a kapkodás most rossz tanácsadó lenne. Azzal ugyanis nem találná meg a végleges megoldást, csak átmenetileg tud javítani a feltételeken. Legyen türelmes, végül valamennyien képesek lesznek feldolgozni a történteket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



