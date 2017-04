Napi horoszkóp - 2017. április 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.04.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A gondolatai folyamatosan elkalandoznak, képtelen arra összpontosítani, amit csinál. Ha már nem is ér el nagy eredményeket, arra azért figyeljen, ne hibázzon. Elég ugyanis egy kevés kihagyás és még az is semmissé válik, amit nagy nehezen megoldott már. Bár nem állt meg egy percre sem, mégsem tud kézzelfogható eredményeket felmutatni. Ne keseredjen el emiatt, lesz alkalma bepótolni azt, amivel elmaradt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egy olyan hír jut el Önhöz, melyet nehezen tud értelmezni. Ha igaz, amit hallott, akkor alapjában fog megváltozni az élete rövid időn belül. Ha azonban csak egy pletyka, akkor nem érti, hogyan terjeszthetik ezt úgy, hogy tudják, nagyon komoly hatással lehet másokra. Nem szeretne állást foglalni, lépni sem mer egyelőre, de türelmetlenül várja a folytatást. Közben pedig próbál valahogy talpon maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csodák nemléteznek, azokat Önnek kell megteremteni. Komoly kihívás ez, de ha hisz magában, képes lehet rá. Nem bizonytalanodhat el akkor sem, ha a környezetében élők nem hisznek benne. Most ne a múlton, a kudarcokon rágódjon, nézzen előre, ahol várnak Önre az eredmények és a sikerek. Csak úgy járhatja az útját, ha magabiztos és elszánt. Tudjon örülni z elért eredményeknek, ez ad erőt ugyanis a folytatáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem halogathatja tovább, a végére kell járnia az ügynek. Kényes kérdéseket kell feltennie és azt is tudja, a válaszok sem lesznek kellemesek. Mégsem fog tudni továbblépni, amíg csak besepri a szőnyeg alá a problémát. Ha ellenállásba ütközik, legyen határozott, értesse meg az érintettekkel, hogy ez az ő érdekük is. Bár lesznek, akik emitt eltávolodnak Öntől, a valódi barátságok erősebbé válnak, megszilárdulnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Összecsapnak a feje felett a hullámok, úgy érzi, most már végérvényesen magával ragadja az örvény. Még mindig nem késő segítséget kérni, de ehhez valóban félre kell tennie a büszkeségét. Gondoljon arra, vajon ez az átmeneti bizonytalanság valóban olyan nagy veszteség lesz, mintha képtelen lesz talpon maradni és mindent elölről kell kezdenie. Hiszen Ön is tudja, most komoly a tét, egyedül nem oldhatja meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Igyekszik a legtöbbet kihozni a helyzetből, de még így is kétséges az eredmény. Ne adja fel azonban, hiszen ha meg se próbálja, akkor valóban veszít. Ha valamikor, akkor most tényleg szüksége lesz a küzdőszellemre. Ha valaki, akkor Ön lesz az, aki képes lehet mégis sikerre vinni az ügyet. Elsősorban saját magának szeretne bizonyítani azzal, hogy harcol és hisz abban, hogy még nincs minden veszve.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az olyan napokat szereti, amikor vannak kihívások, akadályok, de mégis érzi, hogy képes lesz azokkal megbirkózni. A mai is így indul, pontosan látja maga előtt, milyen csatákat kell megvívnia. Egy váratlan esemény azonban felborítja a terveit. Talán ez is csak része annak, hogy erősödjön és még mindig nincs oka megfutamodni. Gondoljon így az új eseményekre, erősítse meg a hitet önmagában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem csak akkor lehet egy nap tökéletes, ha minden a tervei szerint alakul. A mai is sem éppen a kiszámíthatósága miatt marad emlékezetes, de a kívánt eredményeket így is képes lesz elérni. Nem menekül, nem bosszankodik, egyszerűen csak halad előre az útján, mert érzi, hogy most végre bebizonyíthatja, tanult a múlt hibáiból, amikor túl könnyen feladta a céljait, csak mert váratlan akadályok bukkantak fel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most nem arra van szüksége, hogy sajnálják, hanem erőt adjanak, bíztassák. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ezt felismerik, megértik. Át kell lendülnie a holtponton, de ez úgy nem sikerülhet, ha mindenki a múltra emlékezteti. Célokat szeretne maga elé, amikért érdemes küzdeni, de kisebb harcok is elegendőek ahhoz, hogy megvalósíthassa. A fényt kell látnia maga előtt, nem a sötétséget a háta mögött.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szabad a múlton tovább rágódnia, ha szeretne továbblépni. Már minden oldalról elemezte a hibát, amit elkövetett, ideje most már végérvényesen lezárni magában. Még akkor is, ha most egy kísértetiesen hasonló helyzetbe került. Most viszont már tudja, merre kell elindulnia és csak erre szabad gondolnia. Legyen erős, csak a jövőt lássa maga előtt, hogy az akadályokkal képes legyen megbirkózni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár egy lazább napot tervezett, végül kénytelen lesz rögtönözni és olyan komoly kihívásokkal is megbirkózni, melyekre nem volt ideje felkészülni. Ha azonban mozgósítja magában a tapasztalatait, a tudást, melyet ugyan más területen szerzett, de itt is használható lehet, sokkal könnyedebben veszi az akadályokat, mint gondolta volna. Csak a módszert kell megtalálnia, amellyel a kérdést, mint egészet oldhatja meg, nem merül el a részletekben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nehéz lesz összehangolni a józanész sugallta tanácsokat azzal, amit a szíve diktálna. Gondolja át a következményeket és mérlegeljen, keresse az arany középutat. Bármerre is indul el ugyanis, a céljait nem veszélyezteti, azonban nem mindegy, mennyi akadályra kell számítani. Márpedig most a döntése elsősorban azt határozza meg, vajon gyorsan halad majd, de megbánthat embereket, vagy ugyan lassan, de megmaradnak a kapcsolatai.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp